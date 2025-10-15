október 15., szerda

Teréz névnap

11°
+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Pontot szerzett a debrecenieket is soraiban tudó U21-es magyar válogatott

Címkék#DVSC#Vajda Botond#u21#eb

Haon.hu
Pontot szerzett a debrecenieket is soraiban tudó U21-es magyar válogatott

Szűcs Tamás volt a csapatkapitány

Forrás: DVSC

Az első negyedórában kialakult az 1–1-es végeredmény a Magyarország–Törökország U21-es Eb-selejtező mérkőzésen, amelyen a mieink egy pontot szereztek a csoport egyik legerősebb csapatával szemben. A DVSC-s Szűcs Tamás csapatkapitányként és kezdőként 83 percet, Vajda Botond csereként mintegy 20 percet játszott, mindketten jól teljesítettek – áll a Loki honapján.

Magyarország–Törökország 1–1 (1–1)

Magyarország: Pécsi Ármin – Fenyő Noah, Yaakobishvili Antal, Markgráf Ákos – Molnár Ádin (Vajda Botond, 76.), Horváth Kevin (Átrok Zalán, 83.), Szűcs Tamás (Vingler László, 83.), Tuboly Máté, Farkas Bendegúz – Dénes Vilmos (Bánáti Kevin, 63.), Vancsa Zalán (Kovács Patrik, 76.)

Törökország: Ertas – Karapo (Demir 90+2.), Güreler, Özcan, Yilmaz – Celik (Habesoglu, 83.), Aydin (Vural, 68.), Ilkhan – Canak, Kilicsoy, Önal (Demircan, 90+2.)

Gólszerző: Vancsa (14.), ill., Kilicsoy (6.)


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu