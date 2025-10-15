1 órája
Pontot szerzett a debrecenieket is soraiban tudó U21-es magyar válogatott
Szűcs Tamás volt a csapatkapitány
Forrás: DVSC
Az első negyedórában kialakult az 1–1-es végeredmény a Magyarország–Törökország U21-es Eb-selejtező mérkőzésen, amelyen a mieink egy pontot szereztek a csoport egyik legerősebb csapatával szemben. A DVSC-s Szűcs Tamás csapatkapitányként és kezdőként 83 percet, Vajda Botond csereként mintegy 20 percet játszott, mindketten jól teljesítettek – áll a Loki honapján.
Magyarország–Törökország 1–1 (1–1)
Magyarország: Pécsi Ármin – Fenyő Noah, Yaakobishvili Antal, Markgráf Ákos – Molnár Ádin (Vajda Botond, 76.), Horváth Kevin (Átrok Zalán, 83.), Szűcs Tamás (Vingler László, 83.), Tuboly Máté, Farkas Bendegúz – Dénes Vilmos (Bánáti Kevin, 63.), Vancsa Zalán (Kovács Patrik, 76.)
Törökország: Ertas – Karapo (Demir 90+2.), Güreler, Özcan, Yilmaz – Celik (Habesoglu, 83.), Aydin (Vural, 68.), Ilkhan – Canak, Kilicsoy, Önal (Demircan, 90+2.)
Gólszerző: Vancsa (14.), ill., Kilicsoy (6.)
