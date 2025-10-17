Magabiztos sikerrel kezdett a magyar válogatott

A papírformának megfelelően legyőzte a magyar válogatott Törökországot az Eurokupa első fordulójában, Nagykanizsán. A DVSC Schaeffler három játékosa kapott válogatott meghívót, ám Grosch Viviennel és Tóvizi Petrával ellentétben Szabó Nina sérülés miatt nem tudott csatlakozni a nemzeti együtteshez, de szerencsére nincs komolyabb baj – olvasható a Loki oldalán , ahol a teljes tudósítás megtalálható.

