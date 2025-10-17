október 17., péntek

3 órája

Magabiztos sikerrel kezdett a magyar válogatott

Két debreceni játékos lépett pályára.

Haon.hu
Magabiztos sikerrel kezdett a magyar válogatott

Grosch Vivien és Tóvizi Petra

Forrás: MKSZ

A papírformának megfelelően legyőzte a magyar válogatott Törökországot az Eurokupa első fordulójában, Nagykanizsán. A DVSC Schaeffler három játékosa kapott válogatott meghívót, ám Grosch Viviennel és Tóvizi Petrával ellentétben Szabó Nina sérülés miatt nem tudott csatlakozni a nemzeti együtteshez, de szerencsére nincs komolyabb baj – olvasható a Loki oldalán , ahol a teljes tudósítás megtalálható.

EHF-Eurokupa, 1. forduló:
MAGYARORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG 43–30 (19–15)
Nagykanizsa, 3000 néző  Vezette:  V. Jovanovics, M. Szekulics (szerbek)
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Grosch 3, Kuczora 2, Papp N., Tóvizi 4, Vámos P. 2, Márton 4. Csere: Janurik (kapus), Klujber 4 (1), Faragó Lea 5, Simon 6 (1), Bordás, Kovács 3, Hársfalvi 4, Albek 4, Szmolek 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
Kiállítások: 2, illetve 0 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 4/5.

 

