2 órája
Ez remek erőfelmérő lesz a magyar válogatott számára, itt közvetítik a meccseket!
Tóvizi Petra a válogatott alapembere
Forrás: NS-archív
Hazai pályán kezdi meg csütörtökön szereplését a megújult Eurokupában az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott – írja az MTI. A papírforma alapján könnyed bemelegítésnek is tekinthető a nagykanizsai találkozó, a magyar nemzeti csapat mérlege ugyanis százszázalékos az eddigi három egymás elleni találkozón.
A vb-felkészülést is szolgáló sorozat második körében, három nappal később Prágában lép pályára a magyar válogatott az egy éve az Eb-n 15. csehek ellen, akik a törököknél nagyobb játékerőt képviselnek. Idén ez a két Eurokupa-találkozó vár a nemzeti együttesre a novemberben és decemberben Németországban és Hollandiában sorra kerülő világbajnokság előtt.
A női kézilabda-válogatott októberi EHF Eurokupa-mérkőzései közül a Magyarország–Törökország összecsapást csütörtökön 19 órától az M4 Sport, a cseh–magyar találkozót vasárnap 19 órától pedig az M4 Sport+ közvetíti élőben.
Kondás Elemér úgy áll az új csapatához, mintha az nemzetközi kupában szerepelne
Még a nyáron távozott Debrecenből, most talált új csapatot magának
1500-an látták Újfaluban, miért érdemes szakmát tanulni – értük versenyeznek most a cégek – fotókkal, videóval
Szégyen a reggeli csúcsban a debreceni iskola előtt: pedig csak a parkolóból akart kiállni a kétgyerekes anyuka…