Ez remek erőfelmérő lesz a magyar válogatott számára, itt közvetítik a meccseket!

Hazai pályán kezdi meg csütörtökön szereplését a megújult Eurokupában az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott – írja az MTI. A papírforma alapján könnyed bemelegítésnek is tekinthető a nagykanizsai találkozó, a magyar nemzeti csapat mérlege ugyanis százszázalékos az eddigi három egymás elleni találkozón.

A vb-felkészülést is szolgáló sorozat második körében, három nappal később Prágában lép pályára a magyar válogatott az egy éve az Eb-n 15. csehek ellen, akik a törököknél nagyobb játékerőt képviselnek. Idén ez a két Eurokupa-találkozó vár a nemzeti együttesre a novemberben és decemberben Németországban és Hollandiában sorra kerülő világbajnokság előtt.