„Sajnos továbbra is átok ül rajtunk”
Ezúttal is izgalmas találkozókat hoztak össze egyes csapatok. Persze olyan mérkőzés is akadt, ahol a papírforma érvényesült.
A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 10. fordulójának mérkőzéseit játszották szombaton. Eredmények és edzői nyilatkozatok alább.
Nyíradony VVTK - Hajdúböszörményi TE 1-1(0-0)
150 néző Vezette: Varga F.(Szikszai S., Drótos B.)
Nyíradony: Rácz T. - Gyurina J., Perényi R., Vincze G.(Illés G.), Vietorisz Á.(Makkai M.), Tüzes Zs., Szilágyi T., Szabó B., Bara M., Németi M., Biró B. Játékosedző: Szabó Balázs
HTE: Nagy S. - Csecsődi I., Jónizs Á., Olajos I., Koszta M.(Nagy Sz.), Horváth L., Révész M., Szekeres Á.(Mizsei Sz.), Bagdi L., Fehér Z., Blága T.(Szekeres Á.) Vezetőedző: Rákos Csaba
Gól: Perényi R. Ill. Szekeres Á. Jók: senki ill. Mindenki, Ifi:2-3
Szabó Balázs: Ver minket a jó Isten is, csak mi nem verünk meg senkit. Ha ez a szabolcsi jatékvezetői színvonal, mi köszönjünk többet nem kérünk belőle!
Rákos Csaba: Két közel azonos csapat mérkőzésén elhoztunk egy pontot. Bár egy tizivel vezettünk, a hazaiak egy hasonló tizivel egyenlítettek. Ez a második meccs egymás után, amikor nem győznek le, viszont még ebből nem tudunk győztesen kikerülni! Munka továbbra is! Adonynak és Süni barátom csapatának sok sikert kívánok a továbbiakban! Külön gratulálok az ifi csapatunknak az idegenbeli győzelemhez, amit 9 emberrel értek el!
Hajdúnánás FK - Aqua-General HSE 3-3 (3-0)
200 néző Vezette: Nagy N.(Kovács Á., Kaprinyák A.)
Hajdúnánás: Csapó B. - Varga B.(Lakatos N.), Pelles G., Papp K.(Bencze D.), Tóth B.(Virág G.), Ujvári Zs., Pelles D., Gellén B., Porkoláb A., Tóth G.(Török Á,), Pinczés K.(Bohács B.) Vezetőedző: Daróczi Péter
HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Potor M.(Gomes S.), Szathmári Zs., Sinyi T.(Bordán A.), Éles Z., Mezei B., Karika B., Sallai Cs.(Butor L.), Pallagi J.(Potornai Á.), Bárány B.(Békési P.) Vezetőedző: Szabó László
Gól: Ujvári Zs.(2), Pelles D. Ill. Éles Z., Butor L., Kónya Cs. Jók: Ujvári Zs. Ill. senki Ifi:0-4
Daróczi Péter: Az első félidőben remekül játszva, megérdemelten szereztünk vezetést! A második félidő számunkra felért egy rémálommal, nem azt játszottuk amit kértem! Tanulunk az ilyen mérkőzésekből, megyünk tovább!
Szabó László: Betegséggel, sérülésekkel megtizedelt csapatunk győzelmi esélyt szalasztott el! A második félidőben leiskoláztuk a teljesen széteső hazai csapatot!
Monostorpályi SE - BUSE 1-0(0-0)
180 néző Vezette: László J.(Hetrovics R., Horváth G.)
Monostorpályi: Bakonyi N. - Bacsó A. - Erdős B., Bojti Á., Csörgő K., Nagy Sz., Rostás G., Ujvárosi M., Sós D., Szilágyi A., Kereszti M. Vezetőedző: Bereczky Bence
BUSE: Virányi G. - Kovács D., Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Szatmári Á., Nagy R., Ertsey Zs., Hudák B., Spitzmüller L. Vezetőedző: Szitkó Róbert
Gól: Csörgő K., Jók: mindenki ill. senki Ifi:0-0
Bereczky Bence: Egy gyenge színvonalú mérkőzésen, biztos volt, hogy egy gól fog dönteni. A BUSE ziccerénél kapusunk a szezon egyik védését mutatta be, mi pedig értékesítettük a helyzetünket. Kezdünk összeállni, csapatként funkcionálni, de még egy kis időre azért szükségünk van. Forza Monostor!
Szitkó Róbert: Nem volt jó mérkőzés, nagyon kevés helyzettel mindkét oldalon. Ebben nekünk, csapatoknak nagy szerepük volt, de meglátásom szerint a harmadik csapat sem teljesített jobban! A mérkőzés ziccerét is sikerült kihagynunk, az ellenfél pedig szerzett egy gólt!
Püspökladányi LE - Létavértes SC’97 elmaradt
160 néző Vezette: Kriston T.(Czibere B., Szakály M.)
Püspökladány: Kunkli Z. -Balogh T., Orbán P., Tóth A., Ferenczi L., Németh M., Gurbai J., Nagy V., Fegyverneki Ts., Goncalves I., Nagy J. Vezetőedző: Szabó Máté
Létavértes:
Ifi:0-2
Szabó Máté: A mérkőzés előtti este jelezte ellenfelünk a halasztási szándékát. Őszintén sajnáljuk, hogy ebben a helyzetben nem tudtunk segítséget nyújtani nekik. Mi sem vagyunk könnyű helyzetben, az elmúlt hetek eredményein is látszik, hogy nehéz időszakot élünk meg, ezért minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy stabilizáljuk a helyzetünket és előrelépjünk. Sajnos egy hétközi vagy elhalasztott mérkőzéssel az előjelek alapján saját magunknak ártottunk volna. Természetesen rossz érzés van bennünk, hogy nem tudtunk segíteni, de meg kell érteni, hogy egy csapatnak elsősorban a saját érdekeit kell figyelembe vennie. További kitartást kívánunk a Létavértes csapatának!
Árva Barna:
Hajdúsámson - Sárréti DSK 0-1(0-0)
180 néző Vezette: Gulyás S.(Nazsa T., Dr. Szigeti K.)
Hajdúsámson: Nagy P. - Győri R., Virág T.(Kofi A.), Samad A., Erdős R.(Bordás Á.), Nagy J., Tóth B., Kiss L., Trencsényi J., Éles M., Kanalas Cs. Vezetőedző: Tamás Márk
Sárrétudvari: Kiss B. - Szabó T., Kiss Cs., Jenei B.(Kolompár A.), Kiss N., Balás V., Vass Á., Horváth Á.(Kecskés G.), Nagy L., Nagy M., Dul S. Vezetőedző: Szabó Lajos
Gól: Szabó T. Jók: senki ill. mindenki, Ifi:7-2
Tamás Márk: Sajnos továbbra is átok ül rajtunk a Sárrétudvari ellen! Hiába játszottunk fölényben, helyzetek sorát hagytuk kihasználatlanul, az ellenfélnek pedig elég volt egyetlen lehetőség, hogy elvigye tőlünk a három pontot. Ideje elől rendbe rakni magunkat fejben is! Megyünk tovább, jövő héten javítunk! Gratulálok a vendégcsapatnak, további sok sikert kívánok! Hajrá, Sámson!
Szabó Lajos: Az első félidőben lefocizott bennünket a Sámson, a 11. percig 3 bravúrt is bemutatott Béla kapusunk, sajnos nem volt más dolgom az első félidőben, mint az órát nézni. Szünetben megbeszéltem a játékosaimmal, hogy lehet pontot haza vinni. Fontosnak tartottam, hogy a támadók a labda megtartására törekedjenek, ez eredményesnek bizonyult, mivel győztesen hagytuk el a pályát. A 2. félidőben ellenfelünk kaput eltaláló lövésig sem jutott. A hajrában még két komoly gól szerzési lehetőségünk is volt, melyek után 3-0ra is nyerhettünk volna.
Bocskai SE - Bestrong SC 2-1(1-0)
120 néző Vezette: Forgács K.(Szentesi D., Marinka M.)
Bocskai: Kolompár J. - Vincze V., Medve M., Nagy N., Kolompár K., Fekete I.(Szarvas L.), Kiss T.(Vértesi N.), Kolompár Krisztofer, Nagy O., Károlyi A., Szabó K.(Kolompár R.) Vezetőedző: Oláh Sándor
Bestrong: Vámos M. - Kuszkó D.(Fási D.), Gurbai B.(Rácz S.), Barabás Z., Juhász B., Hegedűs Gy., Berki B., Sallai T., Virág B.(Besenczky D.), Nagy N., Katona Z. Vezetőedző: Köstner Tamás
Gól: Kolompár K.(2) ill. Rácz S. Jók: Kolompár K. Ill. senki, Ifi:1-3
Kovács György: Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. Voltak jó és rossz periódusaink. A védekezésünk kezd alakulni és a legfontosabb, hogy egymásért küzd a csapat, ezért is tudunk eredményesek lenni. Remélem, ez így is marad és még jobban fel tudunk zárkózni a többi csapathoz.
Köstner Tamás: Elképesztően rossz, peches szériában vagyunk. A nüanszok nem a mi javunkra dőlnek el. Nekünk a kapufáról kifelé pattan a labda, a kétes ítéleteket nem mi kapjuk. A mai meccsen is egy értékelhetetlen első félidő után a másodikban már életjeleket mutattunk, döntetlen állásnál óriási ziccerünk volt, azonban az ellentámadásból a hazaiak találtak be. Örömteli, hogy U21-es csapatunk két erőssége, Rácz Sándor és Fási Dávid jól mutatkozott be, előbbi ráadásul góllal!
Kabai Meteorit SE - Balmazújvárosi FC 2-4(1-0)
140 néző Vezette: Faragó F.(Győri L., Török Z.)
Kaba: Molnár T. - Molnár Cs.(Bartha D.), Kígyós K., Kovács M.(Johan Gy.), Somogyi I., Nagy J., Tóth I., Plókai G.(Ladó S.), Szőke Cs., Oláh S., Tóth P. Vezetőedző: id. Tóth Péter
Balmazújváros: Ferenczi J. - Veres Z., Linzenbold Zs., Csiszár I.(Domonkos Sz.), Galla P., Kerekes B.(Siket P.), Harangi N.(Nagy L.), Drobina M.(Somogyi S.), Szegedi B.(Csiszár Sz.) Kovács B.(Rákos B.), Csatári D.
Gól: Szőke Cs., Oláh S. Ill. Csiszár Sz.(4)
Jók: senki ill. Csiszár Sz.
Tóth Péter: Ötven percig meccsben voltunk, a többin asszisztáltunk az ellenfélhez!
Kerek Balázs: Egy értékelhetetlen első félidő után igazi csapatként jöttünk a pályára és a végére egy szép eredményt értünk el, igaz ez csalóka. Nagyon nehéz mérkőzés volt és magunknak tettük nehézzé. Gratulálok a fiúknak, így kell küzdeni egymásért, még akkor is, ha a hajadnál fogva rángatnak le a földig.
DEAC - Téglás VSE 3-1(2-0)
130 néző Vezette: Gergely B.(Nagy B., Pál G.)
DEAC: Kovács M. - Kovács K.(Papp G.) - Oláh D., Bora P.(Zelicskovics M.), Juhász Zs.(Szilágyi P.), Pirka T.(Dudás G.), Tar K.(Fischer T.), Légrádi M.(Dari B.), Grecskó M., Kőrizs Á., Zsolczai G.(Bartók Cs.) Vezetőedző: Korhut Mihály
Téglás: Ovszijenko V. - Csapó A., Nagy K., Szabó I., Kántor T., Danó Zs., Vékony Zs.(Juhász M.), Lovas R.(Nagy L.), Kóka R., Kapusi J., Kiss J. Játékosedző: Ovszijenko Volodimir
Gól: Kovács K., Légrádi M., Bartók Cs. Ill. Kóka R. Jók: mindenki ill. senki, Ifi:4-1
Korhut Mihály: Gratulálok a játékosoknak a győzelemhez, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Amire készültünk, az szerencsére ült is, így sok ziccert alakítottunk ki. 2-0 után simábbá tudtuk volna tenni a mérkőzést, de érzésem szerint 2-1 után se kellett izgulni, hogy el tudjuk bukni a meccset. Sok sikert kívánok a Téglás csapatának!
Ovszijenko Volodimir: Gratulálunk az ellenfélnek. További sok sikert kívánunk!
TABELLA
A 10. forduló után:
1. Hajdúnánás FK 10 9 1 0 38-11 28
3. Aqua-General HSE 10 7 1 2 29-10 22
2. Hajdúsámson 10 7 0 3 35-11 21
4. Balmazújvárosi FC 10 7 0 3 35-18 21
5. Monostorpályi SE 10 7 0 3 19-12 21
6. Sárréti DSK 10 5 3 2 18-11 18
7. DEAC 10 5 1 4 32-17 16
8. BUSE 10 5 1 4 24-16 16
9. Kabai Meteorit SE 10 3 2 5 17-21 11
10. Téglás VSE 10 2 5 3 14-15 11
11. Püspökladányi LE 9 3 1 5 16-29 10
12. Hajdúböszörményi TE 10 2 2 6 11-20 8
13. Nyíradony VVTK 10 1 5 4 11-19 8
14. Bestrong SC 10 2 1 7 12-27 7
15. Bocskai SE 10 2 1 7 16-32 7
16. Létavértes SC’97 9 0 0 9 4-56 0
