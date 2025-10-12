„Sajnos továbbra is átok ül rajtunk”

A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 10. fordulójának mérkőzéseit játszották szombaton. Eredmények és edzői nyilatkozatok alább.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Nyíradony VVTK - Hajdúböszörményi TE 1-1(0-0)

150 néző Vezette: Varga F.(Szikszai S., Drótos B.)

Nyíradony: Rácz T. - Gyurina J., Perényi R., Vincze G.(Illés G.), Vietorisz Á.(Makkai M.), Tüzes Zs., Szilágyi T., Szabó B., Bara M., Németi M., Biró B. Játékosedző: Szabó Balázs

HTE: Nagy S. - Csecsődi I., Jónizs Á., Olajos I., Koszta M.(Nagy Sz.), Horváth L., Révész M., Szekeres Á.(Mizsei Sz.), Bagdi L., Fehér Z., Blága T.(Szekeres Á.) Vezetőedző: Rákos Csaba

Gól: Perényi R. Ill. Szekeres Á. Jók: senki ill. Mindenki, Ifi:2-3

Szabó Balázs: Ver minket a jó Isten is, csak mi nem verünk meg senkit. Ha ez a szabolcsi jatékvezetői színvonal, mi köszönjünk többet nem kérünk belőle!

Rákos Csaba: Két közel azonos csapat mérkőzésén elhoztunk egy pontot. Bár egy tizivel vezettünk, a hazaiak egy hasonló tizivel egyenlítettek. Ez a második meccs egymás után, amikor nem győznek le, viszont még ebből nem tudunk győztesen kikerülni! Munka továbbra is! Adonynak és Süni barátom csapatának sok sikert kívánok a továbbiakban! Külön gratulálok az ifi csapatunknak az idegenbeli győzelemhez, amit 9 emberrel értek el!

Hajdúnánás FK - Aqua-General HSE 3-3 (3-0)

200 néző Vezette: Nagy N.(Kovács Á., Kaprinyák A.)

Hajdúnánás: Csapó B. - Varga B.(Lakatos N.), Pelles G., Papp K.(Bencze D.), Tóth B.(Virág G.), Ujvári Zs., Pelles D., Gellén B., Porkoláb A., Tóth G.(Török Á,), Pinczés K.(Bohács B.) Vezetőedző: Daróczi Péter

HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Potor M.(Gomes S.), Szathmári Zs., Sinyi T.(Bordán A.), Éles Z., Mezei B., Karika B., Sallai Cs.(Butor L.), Pallagi J.(Potornai Á.), Bárány B.(Békési P.) Vezetőedző: Szabó László

Gól: Ujvári Zs.(2), Pelles D. Ill. Éles Z., Butor L., Kónya Cs. Jók: Ujvári Zs. Ill. senki Ifi:0-4

Daróczi Péter: Az első félidőben remekül játszva, megérdemelten szereztünk vezetést! A második félidő számunkra felért egy rémálommal, nem azt játszottuk amit kértem! Tanulunk az ilyen mérkőzésekből, megyünk tovább!