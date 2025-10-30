október 30., csütörtök

Labdarúgás

16 perce

Hoppá! A DVSC korábbi közönségkedvence így lepte meg egyik nagy rajongóját!

Óriási volt az öröm! Könyves Norbertet Debrecenben és Kazincbarcikán is sokan szeretik.

Haon.hu

A DVSC-t korábban erősítő, de családja miatt Debrecenhez továbbra is kötődő Könyves Norbert a Paksi FC-től távozott, júliustól a KBSC-t erősíti. A 2025/2026-os szezonban eddig öt bajnoki meccsen volt kezdő, háromszor pedig csere, s a Nyíregyháza Spartacus ellen szerzett gólt. 

könyves norbert, dvsc
Haris Tabakovic, Könyves Norbert és Bódi Ádám korábban a DVSC mezében. Fotó: NS-archív

Könyves Norbert megajándékozta a szurkolót

Könyves Norbert legutóbb a Kelen SC elleni Magyar Kupa-meccsen lépett pályára, a Kazincbarcika szerdán egygólos győzelmet aratott, és így jutott tovább a következő körbe. 

A mérkőzést követően Könyves Norbert meze gazdára talált, amit a klub néhány fotón meg is örökített:

Könyves Norbert az MTK, a Paks, a Vasas, a DVSC, a DVTK és a ZTE színeiben összesen 79 gólt szerzett az élvonalban és 23-at az NB II.-ben. Összesen öt alkalommal lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatottban. Debütálásakor Szerbia ellen győztes gólt is lőtt. A 2021-es Eb-szereplést érő gólban is kulcsszerepet vállalt azzal, hogy teret nyitott Szoboszlai Dominik előtt, ám a kontinensbajnoki keretbe végül nem került be.

 

 

