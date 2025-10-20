október 20., hétfő

Vendel névnap

-1°
+12
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vívás

1 órája

Kónya Csenge bronzérmes lett a válogatón

Címkék#bronzérmes#DEAC#Eila Glotte#Kónya Csenge

A junior kard Magyar Kupa-fordulót Budapesten, az UTE vívótermében rendezték vasárnap.

Haon.hu
Kónya Csenge bronzérmes lett a válogatón

Kónya Csenge

Forrás: DEAC-archív

A junior kard Magyar Kupa 3. fordulója, egyben válogató, nagy csatákat hozott. A Debreceni Egyetem sportklubjától három vívó lépett pástra: Eila Glotte, Kis Abigél és Kónya Csenge. Utóbbi jutott közülük a legtovább, hiszen egészen az elődöntőig menetelt, itt kikapott a Vasas későbbi aranyérmes versenyzőjétől, Domonkos Emesétől, így bronzérmes lett. Izraeli vívónk, Eila Glotte a nyolcaddöntőben vérzett el, míg Kis Abigél a 32-ből már nem jutott tovább, éppen klubtársától, Kónya Csengétől kapott ki – tudósított a DEAC honlapja, ahol a teljes beszámoló elolvasható.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu