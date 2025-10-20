Kónya Csenge bronzérmes lett a válogatón

A junior kard Magyar Kupa 3. fordulója, egyben válogató, nagy csatákat hozott. A Debreceni Egyetem sportklubjától három vívó lépett pástra: Eila Glotte, Kis Abigél és Kónya Csenge. Utóbbi jutott közülük a legtovább, hiszen egészen az elődöntőig menetelt, itt kikapott a Vasas későbbi aranyérmes versenyzőjétől, Domonkos Emesétől, így bronzérmes lett. Izraeli vívónk, Eila Glotte a nyolcaddöntőben vérzett el, míg Kis Abigél a 32-ből már nem jutott tovább, éppen klubtársától, Kónya Csengétől kapott ki – tudósított a DEAC honlapja, ahol a teljes beszámoló elolvasható.

