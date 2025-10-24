2 órája
Kerekes Gréta: Minden a helyére került
Visszavonulása után komoly fordulatot vett az élete. A H szektor legújabb adásában Kerekes Gréta a babavárásról is beszélt.
Visszavonulását követően megtalálta a helyét a civil életben Kerekes Gréta, a DSI Debrecen korábbi tízszeres magyar bajnok olimpikon gátfutója, aki a HAON sporttémájú podcastje, a H szektor legújabb adásában arról beszélt, milyen volt egy évvel a visszavonulás után beilleszkedni a civil életbe, hogyan segíti ma a gyerekek sportos nevelését, és mit jelent számára a közelgő anyaság.
Kerekes Gréta: Új szerepekben
A beszélgetésben szó esett többek között:
- az élsportból való visszavonulás lelki és gyakorlati kihívásairól,
- a Mozdulj, Debrecen! program céljairól és hatásáról,
- a gyerekek mozgáshiányáról és az egészséges életmód fontosságáról,
- valamint arról, hogyan készül élete legnagyobb feladatára – az anyaságra.
Kerekes Gréta legutóbb egy éve volt a H szektor vendége, amikor éppen bejelentette, hogy befejezi profi sportolói pályafutását. Most, egy esztendővel később, már egészen más élethelyzetben érkezett: civilként, közösségi nagykövetként és leendő édesanyaként. – Ha visszamegyek egy évvel, akkor még kicsit bizonytalanul ültem itt. Tudtam, mi vár rám, de még nem tapasztaltam meg, milyen a sport utáni élet.
Azóta viszont rengeteg minden történt, új szerepekben próbáltam ki magam, és mostanra teljesen megtaláltam a helyem
– kezdte mosolyogva.
A váltás nem volt egyszerű, hiszen egy élsportoló életét szigorú ritmus, célorientált gondolkodás és folyamatos teljesítménykényszer határozza meg. Gréta azonban hamar megtalálta az új hivatását: a mozgás szeretetét és a sport értékeit most már nem az atlétikai pályán, hanem közösségi programokon, gyerekek és családok körében adja tovább. – A Mozdulj, Debrecen! program nagyköveteként csatlakoztam az iskolai programhoz, járjuk az intézményeket, és fantasztikus sporteseményeket szervezünk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Emellett a Debreceni Sportcentrumban is dolgozom, bekerültem a Magyar Olimpiai Bizottság sportolói bizottságába, és a Pharmaflight cégnél is tevékenykedem, ahol élettani méréseket végzünk – ők korábban az én olimpiai felkészülésemet is segítették. Úgyhogy tényleg nem unatkozom – hangsúlyozta.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Hiteles példát akart mutatni
A sportolóból civil nagykövet lett, de az élsportos múlt nem tűnt el – épp ellenkezőleg, hitelességet és erőt ad az új szerephez. – Amikor hazaköltöztem, találkoztam Széles Diána alpolgármesterrel, aki azonnal felvetette, hogy egy élsportoló hiteles arc lehetne a Mozdulj, Debrecen! program élén. Szinte nem is gondolkodtam, azonnal igent mondtam – mondta.
Gréta szerint a legfontosabb, hogy az emberek – különösen a gyerekek – újra felfedezzék a mozgás örömét. A mai gyerekek egyre kevesebbet sportolnak, és a statisztikák is aggasztóak. – Nagyon megdöbbentő adatokat látni: nő a túlsúlyos gyerekek száma, egyre több a gerincferdülés, a lúdtalp, a mozgásszervi probléma.
Régen természetes volt, hogy a gyerekek kint játszanak, fára másznak, fogócskáznak.
Ma már sokszor kínzásnak érzik, ha kiküldjük őket a levegőre. Pedig nem kell mindenkinek élsportolónak lennie – elég, ha heti néhányszor mozognak. A test később meghálálja – emelte ki.
A Mozdulj, Debrecen! program két fő pillérre épül: az egyik az iskolai program, amelyben Gréta aktívan részt vesz, a másik pedig a lakossági kezdeményezés. – A gyerekekkel heti két alkalommal foglalkoznak testnevelő tanárok, koordinátorok, mi pedig külön eseményeket is szervezünk nekik. A cél az, hogy azokat is megmozgassuk, akik eddig nem sportoltak rendszeresen. Amikor látom, hogy csillogó szemmel figyelnek rám, és elfogadják a tanácsaimat, az mindennél többet jelent – fogalmazott.
Minden úgy történt, ahogy lennie kellett
Kerekes Gréta életében most új, talán a legszebb fejezet kezdődik: nemrég jelentette be, hogy párjával első gyermeküket várják. – Most lettem 33 éves, de igazából már 27 éves korom óta éreztem, hogy bennem van az anyai ösztön. Mindig vágytam arra, hogy anya legyek. A sport mellett ez korábban egyszerűen nem fért volna bele, hiszen nem akartam fél szívvel csinálni semmit. Tudtam, hogy ha egyszer gyereket vállalok, akkor ott akarok lenni mellette 0–24-ben, és nem szeretnék lemaradni semmiről – taglalta.
Az időzítés szerinte tökéletes volt: sikerült beilleszkednie a civil életbe, új hivatást talált, és most testileg-lelkileg is készen áll a családalapításra.
– Amikor visszavonultam, azt mondtam, hogy bármikor jöhet a baba – de nem szerettem volna rögtön, mert előbb meg akartam tapasztalni, milyen a sporton túli élet. Most úgy érzem, minden pontosan úgy történt, ahogy annak lennie kellett – emelte ki.
Az egykori gátfutó tehát újra startvonalhoz áll, de ezúttal egy egészen más „versenyben”. Ahogy fogalmaz: a sport megtanította kitartani, küzdeni, tervezni – és ez most, a babavárás időszakában is segíti. – Szögre akasztottam a szöges cipőt, de a mozgás szeretete örökre megmarad. Most már másképp, másokért dolgozom – mondta el Kerekes Gréta, aki hisz abban, hogy minden gyereknek joga van egészségesen felnőni, és ha ehhez ő egy kis inspirációt tud adni, akkor már megérte.
haon.hu PODCAST
- Tulajdonosváltás (?), sárdobálás: hogyan alakul a DVSC jövője?
- Premier plánban látták a debreceni srácok: Cristiano Ronaldo előttük ünnepelt Szaúd-Arábiában!
- DVSC: Új szezon, új remények Pakson!
- A debreceni sportszeretők neki is sokat köszönhetnek: Dékán Tamás számára most lezárult egy korszak, de...
- H szektor: Miért nem válogatott Bárány Donát?