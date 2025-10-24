Kerekes Gréta: Minden a helyére került

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hiteles példát akart mutatni

A sportolóból civil nagykövet lett, de az élsportos múlt nem tűnt el – épp ellenkezőleg, hitelességet és erőt ad az új szerephez. – Amikor hazaköltöztem, találkoztam Széles Diána alpolgármesterrel, aki azonnal felvetette, hogy egy élsportoló hiteles arc lehetne a Mozdulj, Debrecen! program élén. Szinte nem is gondolkodtam, azonnal igent mondtam – mondta.

Gréta szerint a legfontosabb, hogy az emberek – különösen a gyerekek – újra felfedezzék a mozgás örömét. A mai gyerekek egyre kevesebbet sportolnak, és a statisztikák is aggasztóak. – Nagyon megdöbbentő adatokat látni: nő a túlsúlyos gyerekek száma, egyre több a gerincferdülés, a lúdtalp, a mozgásszervi probléma.

Régen természetes volt, hogy a gyerekek kint játszanak, fára másznak, fogócskáznak.

Ma már sokszor kínzásnak érzik, ha kiküldjük őket a levegőre. Pedig nem kell mindenkinek élsportolónak lennie – elég, ha heti néhányszor mozognak. A test később meghálálja – emelte ki.

A Mozdulj, Debrecen! program két fő pillérre épül: az egyik az iskolai program, amelyben Gréta aktívan részt vesz, a másik pedig a lakossági kezdeményezés. – A gyerekekkel heti két alkalommal foglalkoznak testnevelő tanárok, koordinátorok, mi pedig külön eseményeket is szervezünk nekik. A cél az, hogy azokat is megmozgassuk, akik eddig nem sportoltak rendszeresen. Amikor látom, hogy csillogó szemmel figyelnek rám, és elfogadják a tanácsaimat, az mindennél többet jelent – fogalmazott.

Kerekes Gréta kisfiút vár

Forrás: Batta Gergő

Minden úgy történt, ahogy lennie kellett

Kerekes Gréta életében most új, talán a legszebb fejezet kezdődik: nemrég jelentette be, hogy párjával első gyermeküket várják. – Most lettem 33 éves, de igazából már 27 éves korom óta éreztem, hogy bennem van az anyai ösztön. Mindig vágytam arra, hogy anya legyek. A sport mellett ez korábban egyszerűen nem fért volna bele, hiszen nem akartam fél szívvel csinálni semmit. Tudtam, hogy ha egyszer gyereket vállalok, akkor ott akarok lenni mellette 0–24-ben, és nem szeretnék lemaradni semmiről – taglalta.

Az időzítés szerinte tökéletes volt: sikerült beilleszkednie a civil életbe, új hivatást talált, és most testileg-lelkileg is készen áll a családalapításra.

– Amikor visszavonultam, azt mondtam, hogy bármikor jöhet a baba – de nem szerettem volna rögtön, mert előbb meg akartam tapasztalni, milyen a sporton túli élet. Most úgy érzem, minden pontosan úgy történt, ahogy annak lennie kellett – emelte ki.

Az egykori gátfutó tehát újra startvonalhoz áll, de ezúttal egy egészen más „versenyben”. Ahogy fogalmaz: a sport megtanította kitartani, küzdeni, tervezni – és ez most, a babavárás időszakában is segíti. – Szögre akasztottam a szöges cipőt, de a mozgás szeretete örökre megmarad. Most már másképp, másokért dolgozom – mondta el Kerekes Gréta, aki hisz abban, hogy minden gyereknek joga van egészségesen felnőni, és ha ehhez ő egy kis inspirációt tud adni, akkor már megérte.