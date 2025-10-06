október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+10
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

44 perce

Miért nem lett a magyar válogatott játékosa Jovovics Jovana?

Címkék#DVSC#Loki#Harmadik Félidő#Nora Mørk#Sport TV#kézilabdacsapat#Esbjerg

Haon.hu
Miért nem lett a magyar válogatott játékosa Jovovics Jovana?

A Sport TV Harmadik Félidő című magazinműsorának vendége a DVSC kézilabdacsapatának remek formában játszó sportolója, Jovana Jovovics volt. Az Esbjerg elleni mérkőzés elemzésén túl a műsorban többek között szó esett arról is, hol kezdte (volna) magyarországi pályafutását, ki késztetésére tanult meg magyarul és miért nem lett magyar válogatott – olvasható a Loki Facebook-oldalán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A műsorban még az is kiderül, hogyan vélekedett Nora Mørk és Henny Reistad Joviról:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu