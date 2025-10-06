Kézilabda
44 perce
Miért nem lett a magyar válogatott játékosa Jovovics Jovana?
A Sport TV Harmadik Félidő című magazinműsorának vendége a DVSC kézilabdacsapatának remek formában játszó sportolója, Jovana Jovovics volt. Az Esbjerg elleni mérkőzés elemzésén túl a műsorban többek között szó esett arról is, hol kezdte (volna) magyarországi pályafutását, ki késztetésére tanult meg magyarul és miért nem lett magyar válogatott – olvasható a Loki Facebook-oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A műsorban még az is kiderül, hogyan vélekedett Nora Mørk és Henny Reistad Joviról:
Ezt ne hagyja ki!
54 perce
A gyermek mindenek felett - a kábítószer veszélyeire hívták fel a figyelmet a hajdú-bihari városban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre