Miért nem lett a magyar válogatott játékosa Jovovics Jovana?

A Sport TV Harmadik Félidő című magazinműsorának vendége a DVSC kézilabdacsapatának remek formában játszó sportolója, Jovana Jovovics volt. Az Esbjerg elleni mérkőzés elemzésén túl a műsorban többek között szó esett arról is, hol kezdte (volna) magyarországi pályafutását, ki késztetésére tanult meg magyarul és miért nem lett magyar válogatott – olvasható a Loki Facebook-oldalán.

