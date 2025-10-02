Igor Bogdanovics NB I.-es kispadon mutatkozhat be? – mutatjuk!

Hét elején jött a hír, a Kisvárda menesztette Gerliczki Mátét a vezetőedzői pozícióból. Némiképp meglepő döntés ez a szabolcsi gárdától, hiszen többször stabilan teljesített vezetésével a klub, de ez sem volt elég a maradáshoz. A Debreceni VSC szurkolóinak ez miért érdekes? Nos azért, mert a DVSC klublegendája, Igor Bogdanovics az újonc egyesület másodedzője, így értelemszerű lenne, mi következhet…

Igor Bogdanovics vajon tényleg meccselhet Kisvárdán?

Forrás: Napló-archív

Igor Bogdanovics megkapja a lehetőséget?

Emlékezhetünk, „Igore” a DVSC élén is ült már a kispadon, az NB II.-ben, nyert is a Vasutas mindkétszer. Akkor Kondás Elemér távozott a Vasutastól, Igor pedig beugrósként segített hőn szeretett klubjának.

Az élet azonban úgy hozta, most Kisvárdán lehet szükség a segítségre: több pletyka szerint Igor Bogdanovics is esélyes lehetett arra, hogy ő vezesse a Kisvárdát a DVTK ellen, de információink szerint erről szó sincs.

A klub honlapján Gerliczki menesztése kapcsán megszólalt Révész Attila sportigazgató is:

Ami pedig az utódlást illeti, az eddigi szakmai stáb, vagyis Igor Bogdanovics, Dajka László, Sandro Tomic, Bodnár László és Szabó Mihály készíti fel a csapatot az útmutatásommal a Diósgyőr elleni vasárnapi hazai mérkőzésre. A végleges megoldásról azt követően döntünk

– közölte.

A pletykák kapcsán kerestük a klubot, akik úgy fogalmaztak, a DVTK elleni meccsen Révész Attila vezetésével száll harcba a Kisvárda.

