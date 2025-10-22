Átigazolás: Hegyi Krisztián újra a DVSC-ben?

Visszatért a pályára a magyar labdarúgó-válogatott játékosa, Hegyi Krisztián. Emlékezhetünk, a tavalyi szezonban a Debreceni VSC kölcsönjátékosaként szerepelt az NB I.-ben. Marco Rossi edzőtáborában szenvedett súlyos combsérülést. A többszörös izomszakadás miatt Londonban műtétre is szükség volt, majd hónapokon át tartó rehabilitáció következett. Kedd este azonban visszatért a pályára a kiváló kapus, a Sutton elleni Nation League Cup-találkozón a West Ham U21-es csapatában védett. A mérkőzés döntetlennel zárult, így büntetőpárbaj döntött a továbbjutásról. Hegyi a tizenegyespárbaj ötödik körében hárított, ezzel továbbjuttatta együttesét. Így tehát végre ismét teljes értékű munkát végezhet, ez mit jelenthet a DVSC számára?

Hegyi Krisztián újra a DVSC-ben?

Forrás: Napló-archív

Hegyi Krisztián tényleg visszatérhet?

Korábban a DVSC excégvezetője, Makray Balázs is úgy fogalmazott, illetve több sportportálon lehetett olvasni, hogy továbbra is tervben van Hegyi Krisztián kölcsönvétele. A transzfer még több szempontból messzinek tűnik, hiszen egyrészt Varga Ádám remekül teljesít, másrészt az átigazolási ablak csak januárban nyílik. Azt azonban aligha lehet tagadni, hogy jobb, ha két remek kapus erősíti a keretet, mintha csak egy tenné.

Noha még csupán októbert írunk, nem meglepő, hogy már ilyen korán elkezdődtek az átigazolási pletykák a klub körül.

