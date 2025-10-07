1 órája
Az away day derékgyilkos romantikája: más egy meccset lejátszik, mire a Nyírábrány lebumlizik Polgárra
Több csapat számára jól jön, hogy van északi és déli csoport. A hajdú-bihari együtteseknek rendesen fel kell készülni egy-egy idegenbeli túrára.
Hajdú-Biharban is vannak távolságok! – tapasztalják ezt a labdarúgók is, akik gyakorlatilag minden második héten idegenben meccselnek. Az utóbbi években olyan is előfordult, hogy azért nem utazott el a csapat a másikhoz, mert esélyük nem volt a győzelemre, ráadásul túl messzire kellett menni. Ezúttal utánanéztünk, hogy a vármegyei I., II. és III. osztályban hány kilométert és mennyi percet kell menni az együtteseknek egy-egy meccsért.
A hajdú-bihari elit
A vármegyei I. osztályban legészakabbi csapat a Hajdúnánás, amelynek 1 óra 15 percet és legideálisabb esetben 83 kilométert kell megtenni azért, hogy a Sárréti DSK otthonában, Sárrétudvariban pályára lépjen. Noha Berettyóújfalu minimális különbséggel délebbre fekszik, kevesebb út megtételével, gyorsabban el lehet oda jutni. A püspökladányiaknak is egészen sokat kell utazni például Hajdúnánásra vagy Nyírábrányba, de összességében megállapítható, hogy a hajdú-bihari amatőr élvonalban megállás nélkül másfél óránál egyik alakulatnak sem kell többet utaznia.
Ezért van északi és déli csoport
Ha valamennyi csapat egyszerre szerepelne a vármegyei II. osztályban, egy-egy csapat akár két órát is utazhatna, ezért alakították ki az északi és déli csoportot. A nyírábrányiak Egyekre és Polgárra is közel 100 kilométert tesznek meg, mindez körülbelül másfél órás út. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az M3-as autópálya nagy segítség lehet több gárda számára is.
A vármegyei II. osztály déli csoportjában jobb a helyzet, hiszen gyakorlatilag minden focipálya egy órán belül megközelíthető. A Nádudvar–Biharkeresztes út körülbelül 60 kilométer, ez az egyik leghosszabb táv.
Újszentmargita és Hortobágy a „világ végén" van?
A vármegyei III. osztály északi csoportjában a legtöbb csapat keleti székhelyű, nyugaton csak Hortobágy és Újszentmargita van – igaz, utóbbi gárda pályafelújítás miatt idén Balmazújvárosban játszik, így ennek több játékos is örülhet, például a fülöpieknek nem kell 92 kilométert megtenni. Egyébként másfél órán belül itt is megközelíthető minden futballpálya.
A harmadosztály déli csoportában egymáshoz közelebb vannak a csapatok. Sárándtól Komádiig 52 kilométer a távolság, ez ötven perc alatt teljesíthető is. Ennél többet ebben a ligában senkinek nem kell utazni egy-egy mérkőzésre.
Bár nem a legnagyobb vármegye Hajdú-Bihar, tapasztalható, hogy itt is vannak nagy távolságok, egy-egy idegenbeli meccsel akár egy fél napjuk is elmehet a játékosoknak. Éppen ezért külön elismerés illeti mindazokat, akik vállalják ezt hétről hétre, és időt, energiát nem sajnálva ott vannak a pályán. Az ő kitartásuk és elhivatottságuk tartja életben a helyi futballt.
