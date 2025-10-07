Az away day derékgyilkos romantikája: más egy meccset lejátszik, mire a Nyírábrány lebumlizik Polgárra

Hajdú-Biharban is vannak távolságok! – tapasztalják ezt a labdarúgók is, akik gyakorlatilag minden második héten idegenben meccselnek. Az utóbbi években olyan is előfordult, hogy azért nem utazott el a csapat a másikhoz, mert esélyük nem volt a győzelemre, ráadásul túl messzire kellett menni. Ezúttal utánanéztünk, hogy a vármegyei I., II. és III. osztályban hány kilométert és mennyi percet kell menni az együtteseknek egy-egy meccsért.

A DEAC egyik csapatbusza. A klub második alakulata Korhut Mihály vezetésével a hajdú-bihari élvonalban szerepelhet.

Forrás: DEAC-archív

A hajdú-bihari elit

A vármegyei I. osztályban legészakabbi csapat a Hajdúnánás, amelynek 1 óra 15 percet és legideálisabb esetben 83 kilométert kell megtenni azért, hogy a Sárréti DSK otthonában, Sárrétudvariban pályára lépjen. Noha Berettyóújfalu minimális különbséggel délebbre fekszik, kevesebb út megtételével, gyorsabban el lehet oda jutni. A püspökladányiaknak is egészen sokat kell utazni például Hajdúnánásra vagy Nyírábrányba, de összességében megállapítható, hogy a hajdú-bihari amatőr élvonalban megállás nélkül másfél óránál egyik alakulatnak sem kell többet utaznia.

A vármegyei I. osztályú csapatok a 2025/2026-os szezonban

Forrás: Google Maps

Ezért van északi és déli csoport

Ha valamennyi csapat egyszerre szerepelne a vármegyei II. osztályban, egy-egy csapat akár két órát is utazhatna, ezért alakították ki az északi és déli csoportot. A nyírábrányiak Egyekre és Polgárra is közel 100 kilométert tesznek meg, mindez körülbelül másfél órás út. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az M3-as autópálya nagy segítség lehet több gárda számára is.

A vármegyi II. osztály északi csoportjában szereplő csapatok (2025/2026)

Forrás: Google Maps

A vármegyei II. osztály déli csoportjában jobb a helyzet, hiszen gyakorlatilag minden focipálya egy órán belül megközelíthető. A Nádudvar–Biharkeresztes út körülbelül 60 kilométer, ez az egyik leghosszabb táv.

A vármegyei II. osztály déli csoportjában szereplő alakulatok (2025/2026)

Forrás: Google Maps

Újszentmargita és Hortobágy a „ világ végén" van?

A vármegyei III. osztály északi csoportjában a legtöbb csapat keleti székhelyű, nyugaton csak Hortobágy és Újszentmargita van – igaz, utóbbi gárda pályafelújítás miatt idén Balmazújvárosban játszik, így ennek több játékos is örülhet, például a fülöpieknek nem kell 92 kilométert megtenni. Egyébként másfél órán belül itt is megközelíthető minden futballpálya.