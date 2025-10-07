október 7., kedd

Amália névnap

15°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Az away day derékgyilkos romantikája: más egy meccset lejátszik, mire a Nyírábrány lebumlizik Polgárra

Címkék#hajdúhadház#Hortobágy#megyei foci#Újszentmargita#Korhut Mihály#Létavértes SC#Hajdú-Bihar#hajdúnánás

Több csapat számára jól jön, hogy van északi és déli csoport. A hajdú-bihari együtteseknek rendesen fel kell készülni egy-egy idegenbeli túrára.

Tóth Huba Elemér

Hajdú-Biharban is vannak távolságok! – tapasztalják ezt a labdarúgók is, akik gyakorlatilag minden második héten idegenben meccselnek. Az utóbbi években olyan is előfordult, hogy azért nem utazott el a csapat a másikhoz, mert esélyük nem volt a győzelemre, ráadásul túl messzire kellett menni. Ezúttal utánanéztünk, hogy a vármegyei I., II. és III. osztályban hány kilométert és mennyi percet kell menni az együtteseknek egy-egy meccsért. 

hajdú-bihar, foci
A DEAC egyik csapatbusza. A klub második alakulata Korhut Mihály vezetésével a hajdú-bihari élvonalban szerepelhet.
Forrás: DEAC-archív

A hajdú-bihari elit

A vármegyei I. osztályban legészakabbi csapat a Hajdúnánás, amelynek 1 óra 15 percet és legideálisabb esetben 83 kilométert kell megtenni azért, hogy a Sárréti DSK otthonában, Sárrétudvariban pályára lépjen. Noha Berettyóújfalu minimális különbséggel délebbre fekszik, kevesebb út megtételével, gyorsabban el lehet oda jutni. A püspökladányiaknak is egészen sokat kell utazni például Hajdúnánásra vagy Nyírábrányba, de összességében megállapítható, hogy a hajdú-bihari amatőr élvonalban megállás nélkül másfél óránál egyik alakulatnak sem kell többet utaznia. 

A vármegyei I. osztályú csapatok a 2025/2026-os szezonban
Forrás: Google Maps

Ezért van északi és déli csoport

Ha valamennyi csapat egyszerre szerepelne a vármegyei II. osztályban, egy-egy csapat akár két órát is utazhatna, ezért alakították ki az északi és déli csoportot. A nyírábrányiak Egyekre és Polgárra is közel 100 kilométert tesznek meg, mindez körülbelül másfél órás út. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az M3-as autópálya nagy segítség lehet több gárda számára is.

A vármegyi II. osztály északi csoportjában szereplő csapatok (2025/2026)
Forrás: Google Maps

A vármegyei II. osztály déli csoportjában jobb a helyzet, hiszen gyakorlatilag minden focipálya egy órán belül megközelíthető. A Nádudvar–Biharkeresztes út körülbelül 60 kilométer, ez az egyik leghosszabb táv.

A vármegyei II. osztály déli csoportjában szereplő alakulatok (2025/2026)
Forrás: Google Maps

Újszentmargita és Hortobágy a világ végén" van?

A vármegyei III. osztály északi csoportjában a legtöbb csapat keleti székhelyű, nyugaton csak Hortobágy és Újszentmargita van – igaz, utóbbi gárda pályafelújítás miatt idén Balmazújvárosban játszik, így ennek több játékos is örülhet, például a fülöpieknek nem kell 92 kilométert megtenni. Egyébként másfél órán belül itt is megközelíthető minden futballpálya.

A vármegyei III. osztály északi csoportjának csapatai (2025/2026)
Forrás: Google Maps

A harmadosztály déli csoportában egymáshoz közelebb vannak a csapatok. Sárándtól Komádiig 52 kilométer a távolság, ez ötven perc alatt teljesíthető is. Ennél többet ebben a ligában senkinek nem kell utazni egy-egy mérkőzésre.

A vármegyei III. osztály déli csoportjának csapatai (2025/2026)
Forrás: Google Maps

Bár nem a legnagyobb vármegye Hajdú-Bihar, tapasztalható, hogy itt is vannak nagy távolságok, egy-egy idegenbeli meccsel akár egy fél napjuk is elmehet a játékosoknak. Éppen ezért külön elismerés illeti mindazokat, akik vállalják ezt hétről hétre, és időt, energiát nem sajnálva ott vannak a pályán. Az ő kitartásuk és elhivatottságuk tartja életben a helyi futballt.

Ezeket a vármegyei focival foglalkozó cikkeket talán még nem olvastad:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu