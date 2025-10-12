37 perce
Teljesen elszabadult a pokol, oltári balhé tört ki az egyik hajdú-bihari focimeccsen
Egészen elképesztő, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet! Forrtak az indulatok a Megye II-ben, kő kövön nem maradt a hétvégi Polgár VSE - Tiszacsege VSE találkozón.
A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 8. fordulójának északi és déli mérkőzéseit játszották szombaton. A találkozók eredményei vegyes képet festenek: a gólok száma több találkozón is meghaladta a hatot, élvezetes mérkőzéseket is láthatott a nagyérdemű, azonban olyan párharc is akadt, amelyet félbe kellett szakítani, mert néhány perc leforgása alatt 5 piros lapot is kiosztott a játékvezető. Az eset kapcsán az érintett csapat technikai vezetője azt mondta, a következő fordulóban vélhetően ki sem tudnak majd állni az eltiltások miatt.
Polgár VSE - Tiszacsege VSE (félbeszakadt)
100 néző Vezette: Nagy L.(Piskóczi L., Piskóczi Zs.)
Polgár: Csomós D.- Antal J., Puzsár A., Balogh M., Bolgár D., Száraz Á., Ludman S., Rédai N., Kádas K., Bojti L., Farkas S. Vezetőedző: Antal József
Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á., Csernik J., Nagy L., Deli G., Simon Z., Vénig A., Csurgó Á., Nagy B., Répási Gy. Technikai vezető: Simon Zoltán
Gól: Száraz Á. 24. p., Kádas K. 30. p. illetve Deli G. 9. p.
Antal József: Sajnáljuk, hogy a mérkőzés félbeszakadt. A részünkről nem történt semmilyen provokáció. A vendégek 8-as játékosánál elszakadt a cérna.
Simon Zoltán: Nem könnyű ez most. Két, ezer sebből vérző csapat szeretett volna egy jó meccset játszani, amire meg is volt a lehetőség, de ilyet én még nem éltem át, hogy egy játékvezető ennyire a porondon akar lenni!
Vannak, akik szabadságot vettek ki, hogy itt tudjanak lenni, de könyörgöm, ezért? Jövő héten nem tudunk kiállni, annyi pirosat kaptunk ma.
Nagy a csalódottság, de remélem a fegyelmi bizottság jó döntést hoz! Gratulálok a Polgárnak és elnézést, nem így terveztük!
Hajdúdorog SE - Egyeki SBSE 3-1(2-1)
110 néző Vezette: Gálfi F.(Szűcs L., Pete A.)
Hajdúdorog: Kompár G. - Mondok D., Balla K.(Sándor P.), Dálnoki Zs.(Anga A.), Szilágyi B., Papp L.(Kosdi B.), Gyúró L., Kompár B., Percze N.(Sándor J.), Tóth K., Pogácsás J. Játékosedző: Dálnoki Zsolt
Egyek: Baranyi Cs. - Zsólyomi D., Kun R., Szatmári Z., Turó Z., Farkas Z., Len Á., Tóth Sz.(Kardos M.), Papp B.(Domán P.), Borbély L., Torma S. Vezetőedző: Farkas Zoltán
Gól: Papp L., Dálnoki Zs., Kompár B. Ill. Farkas Z.
Dálnoki Zsolt: Rangadóhoz méltó hozzáállást mutattunk! A játék a szezon elejéhez képest kicsit döcögött, de így is magabiztos győzelmet arattunk, jó játékvezetés mellett.
Farkas Zoltán: Ez az én vereségem!
Hajdúhadházi FK - Nyírmártonfalva SE 3-0(2-0)
120 néző Vezette: Vékony T.(Czinege T., Magó B.)
Hajdúhadház: Tompa Sz. - Lakatos L., Balogh I., Juhász I., Kovács K., Balogh P.(Dávid T.), Horváth A.), Nagy I.(Balog Zs.), Halder P.(Szilágyi J.), Lakatos Sz.(Fekete I.), Rostás M.(Molnár D.) Játékosedző: Nagy István Zsombor
Nyírmártonfalva: Selyem D. - Gáll F.(Tömöri L.), Dénes S., Szemán N.(Kövér M.), Terdik R., Szemán T., Szilágyi M., Szemán B., Kiss I., Jónizs A.(Mandics I.), Kiss G. Vezetőedző: Konyári Sándor
Nagy István Zsombor: A vendégcsapatnak volt több helyzete a mérkőzésen, viszont mi rúgtuk a gólokat! Köszönjük a debreceni Hatvan Non-Stop italfelajánlását, ha az energiaitalokban van valami felpörgető, és igy pörgünk, akkor szívesen vesszük ezt minden meccsen! További sok sikert a Nyírmártonfalva csapatának! Kapusunk 10-esre védett!
Konyári Sándor: Tipikus esete volt ma annak, hogy még további 90 perc alatt se tudtunk volna gólt szerezni. Az első negyedóra után vezetnünk kellett volna akár 2-3 góllal is. A több tucat kihagyott helyzetünkön, a kimaradt büntető után a fellelkesedett hazaiak lendülete kitartott a mérkőzés végéig. 5 helyzetből higgadtan hármat is értékesítettek. Nem tudom elmarasztalni a vereség miatt a csapatot, mert küzdöttünk, mentünk, akartunk, de ma nem jött ki. Jövő hétre újult erővel, a hiányzókkal kiegészülve készülünk.
Görbeházi KSE - Bestrong SC II 1-3(1-0)
100 néző Vezette: Kövér T.(Biró Á., Sütő J.)
Görbeháza: Szilágyi K. - Toronyai L.(Siket Gy.), Tóth A., Hajdú R.(Sebők A.), Siket R.(Ronkovics T.), Ilyés Z., Varga B., Pálinkás P.(Tóth P.), Pók D.(Szabó I.), Csőke K.(Ferge A.), Konkoly T. (Urbán K.) Vezetőedző: Szolnoki Attila
Bestrong: Dudás D., Magyar M., Nagy A:, Magi L., Kapusi B., Molnár M., Novák Á., Radványi R., Ardelean P., Kubán Z. Játékosedző: Novák Ádám
Gól: Csőke K. Ill. Magyar M., Molnár M., Magi L.
Szolnoki Attila: Hétről hétre ugyanaz a forgatókönyv. Remek első félidő, magabiztos vezetés. Jön a fordulás, vele az egyéni hibák, gólok és megverjük saját magunkat. Gratulálok a lelkes, sportszerű vendégcsapatnak. Játékosaimnak köszönöm, hogy e nehéz helyzetben öltözőn belül próbáljuk emberi hangon keresni a megoldást.
Novák Ádám: Nem indult jól a mérkőzés! Az első félidőben sokat pontatlanság jellemezte a csapatot! Az ellenfél vezetést is szerzett! Szerencsére nem tudtuk magunkat elcserélni ezért rendeztük a sorokat! Fegyelmezetten és magabiztosan fordítottuk meg a meccset! Mindenkinek gratulálok aki végig küzdötte a mai meccset! További sok sikert a Görbeháza csapatának! Hajrá BeStrong
Józsa SE - Petőfi Sportegyesület 5-2(2-1)
105 néző Vezette: Kovács Z.(Farkas B., Jóni T.)
Józsa: Tóth Cs. - Szilágyi Sz.(Boros J.), Sárközi E., Iványi Á., Iványi D.(Takács I.), Adonyi J., Farkas Z., Dezső M., Csernyánszky B., Gál Sz.(Jóvér J.), Szathmári Zs. Vezetőedző: Szabó Mátyás
Petőfi: Kökényesi Gy., Illés G., Lakatos M.(Lukács L.), Rózsa N., Ignáth T., Gugg K., Pozsák N., Illés P., Nagy A.(Balogh T.), Dobrai G., Csecsődi I. Vezetőedző: Krekk János
Gól: Farkas Z.(2), Dezső M., Rózsa N.(ög), Boros J. Ill. Rózsa N., Csecsődi I.
Szabó Mátyás: Le a kalappal az ifjúsági és a felnőtt csapataim előtt. Több hiányzónk volt, mint amennyien itt voltunk. De aki itt volt, mindent megtett és meg is lett az eredménye. Kiegyensúlyozott, közepesen jó teljesítménnyel is simán nyertünk!
Krekk János: Jó iramú és jó hozzáállású meccset sikerült játszanunk egy jó hazai csapat ellen! Helyzeteink meg voltak, de a szerencsével sajnos ma is hadi lábon álltunk! De nincs miért szégyenkeznünk! Jövő héten próbálunk javítani!
Tabella (Észak)
1. Józsa SE 8 6 0 2 21-10 18
2. Egyeki SBSE 8 5 2 1 25-10 17
3. Hajdúdorog 7 5 0 2 24-10 15
4. Nyírmártonfalva SE 7 5 0 2 19-17 15
5. Nyírábrány 6 3 2 1 15-10 11
6. Hajdúhadházi FK 7 3 1 3 16-20 10
7. Bestrong SC II 7 3 0 4 17-2 9
8. Tiszacsege 6 2 2 2 17-13 8
9. Polgár VSE 7 2 1 4 19-233 7
10. Görbeházi KSE 7 0 0 7 9-25 0
11. Petőfi Sportegyesület 6 0 0 6 9-31 0
Megye II. DÉL
NSC Nagyhegyes - Báránd KSE 3-3(2-1)
90 néző Vezette: Szima B.(Papp J., Árva A.)
Nagyhegyes: Kiss K. - Soós F.(Kis Gy.), Bajusz R., Oláh G., Szabó Z., Bucz Zs., Szabó B., Szabó Sz., Biró B., Jeges K, Erdélyi Zs. Vezetőedző: Plókai Mihály
Báránd: Nagy K. - Szabó B., Novák J., Szabó G., Makula A., Killy Z., Csóka G., Mile B., Gali G., Filep G., Varga Z. Vezetőedző: Fülöp András
Gól: Oláh G., Bíró B., Szabó Z. Ill. Killy Z., Gali G., Csóka G. Jók: senki ill. mindenki. Ifi:
Fülöp András: Három kapussal a kezdőben, csere nélkül játszottuk végig a mérkőzést. A 94. percben egy számunkra véleményes büntetőből egyenlített az ellenfél. Gratulálok a csapatomnak, nagyot küzdöttek!!
Konyári SE - Blondy FC Esztár 1-1(0-1)
95 néző Vezette: Szilágyi Z. (Gajdics Z., Darányi A.)
Konyár: Cseh I. - Csuka Zs., Nagy L., Hadházi T., Varga D., Tóth L.(Rézműves K.), Varga Sz., Urbán L., Makula I., Nagy Z.(Tamási S.), Fekete Sz. Vezetőedző: Czibere Tibor
Esztár: Sóvágó S. - Mándi L., Szabó L., Nagy P., Papp I., Kovács K., Balogh B., Nagy P., Sándor Sz., Szilágyi Cs., Szalai J. Vezetőedző: Vajas Vera
Gól: Urbán P. Ill. Sándor Sz. Jók: mindenki ill. senlki. Ifi:7-0
Czibere Tibor: Gratulálok a csapatnak mindent megtettünk a győzelemért. de ez most egy pontot ért.
Vajas Vera: Mindenki fárad. Mindenki hibázik. Mindenki fél. Mindenki úgy játssza a játékot, ahogy akarja. A különbség fejben van. Aki nem fél, előnyben van. Nekünk meg nem volt ma mit veszíteni. A nyugalom felszabadít, meg az időhúzás 9 emberrel. Az ifi nélkül nincs felnőtt, a felnőtt nélkül nincs ifi.
Nagyrábé - Derecskei LSE 0-3(0-2)
110 néző: Hajdú I.(Papp N., Nagy R.)
Nagyrábé: Jónás B. - Bajnók Sz., Mezei Gy., Makai Á.(Juhász F.), Kovács A., Sárközi L., Bakonszegi M., Török Zs.(Nyerges B.), Jenei L., Szabó A.(Dan T.), István B.(Diószegi G.) Vezetőedző: Bodó Lajos, Jenei Gábor
Derecske: Menyhárt N. - Berán B.(Csák M.), Alimán A.(Fekete B.), Horváth G., Csizmadia Cs., Makula Cs.(Juhász Cs.), Vértesi T., Vadász I., Kiss S., Tóth S., Nagy M.(Ritli R.) Vezetőedző: Benedek Barna
Gól: Nagy M., Csizmadia Cs., Vadász I. Jók: senki ill. mindenki, Ifi:0-1
Bodó Lajos, Jenei Gábor: Az akarással ma sem volt gond, de a kreativitás hiányzott a játékunkból és hátul is elkövettünk hibákat, melyekből az ellenfelünk könnyű gólokat szerzett. Nincs gond, megyünk tovább és a hátralévő három meccsen próbálunk minél több pontot megszerezni.
Benedek Barna: A védekezéssel és a kontrákkal nem tudott a hazai csapat mit kezdeni. Két év után szeretném kiemelni a játékvezetést, ezzel lehetne oktatni a sok nagy arcot, kommunikáció, következetesség, szabályismeret és a vendég edző furcsa módon végig csöndben követi a mérkőzést!
Nádudvari SE - Ebesi SBKE 2-6(0-4)
100 néző Vezette: Tóth M.(Kalocsai M., Tóth Á.)
Nádudvar: Szathmári Z. - Csige Zs.(Kovács I.), Barató G.(Nemes B.), Bojtor P., Horváth A.(Pál P.), Bodnár N., Fekete M., Kovács L., Petrusz P., Félegyházi V., Varga D. Vezetőedző: Gere Csaba
Ebes: Szabó Dávid II. - Bazsó O., Fodor N.(Katona I.), Szűcs P., Almási A.(Kovács M.), Ötvös S., Mertin L., Kocsis L.(Sándor R.), Szabó M.(Csizi R.), Halász Z.(Bartha G.), Balás G. Vezetőedző: Leiter Bálint Gól: Fekete M., Nemes B. Ill. Balás G.(4), Bartha G., Fodor N.
Jók: senki ill. Balás G. Ifi:1-3
Gere Csaba: A mérkőzés elején két nagy ziccert kihagytunk és ez sajnos megbosszulta magát. A vendégek játékosai kellő rutinnal rendelkeznek ahhoz, hogy ezeket a hibákat ők ne kövessék el. A második félidőt egalizáltuk, de ez csak a szépítéshez volt elegendő. További sok sikert az ebesieknek!
Leiter Bálint: Egy némileg parázs mérkőzésen sikerül győzelmet ünnepelni a jóerőkből álló hazaiakkal szemben. Tovabbi sok sikert a Nádudvar együttesének. Gratulálok mindkét csapat győzelméhez!
A Mikepércs-KSE-Földes találkozót vasárnap rendezik.
Tabella (DÉL)
1. Ebesi SBKE 7 6 0 1 38-12 18
2. Derecskei LSE 7 5 2 0 15-4 17
3. Konyári SE 7 5 1 1 17- 16
4. Nádudvari SE 8 4 0 4 30-20 12
5. Nagyrábé 7 4 0 3 20-11 12
6. Biharkeresztesi VSE 7 3 1 3 14-19 10
7. NSC Nagyhegyes 7 2 1 4 16-23 7
8. Mikepércs 7 2 1 4 15-24 7
9. KSE Földes 6 1 2 3 7-18 5
10. Báránd KSE 8 1 1 6 14-26 4
11. Blondy FC Esztár 7 1 1 5 14-34 4