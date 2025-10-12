A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 8. fordulójának északi és déli mérkőzéseit játszották szombaton. A találkozók eredményei vegyes képet festenek: a gólok száma több találkozón is meghaladta a hatot, élvezetes mérkőzéseket is láthatott a nagyérdemű, azonban olyan párharc is akadt, amelyet félbe kellett szakítani, mert néhány perc leforgása alatt 5 piros lapot is kiosztott a játékvezető. Az eset kapcsán az érintett csapat technikai vezetője azt mondta, a következő fordulóban vélhetően ki sem tudnak majd állni az eltiltások miatt.

Megye II.: teljesen elszabadult a pokol, oltári balhé tört ki az egyik hajdú-bihari focimeccsen

Polgár VSE - Tiszacsege VSE (félbeszakadt)

100 néző Vezette: Nagy L.(Piskóczi L., Piskóczi Zs.)

Polgár: Csomós D.- Antal J., Puzsár A., Balogh M., Bolgár D., Száraz Á., Ludman S., Rédai N., Kádas K., Bojti L., Farkas S. Vezetőedző: Antal József

Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á., Csernik J., Nagy L., Deli G., Simon Z., Vénig A., Csurgó Á., Nagy B., Répási Gy. Technikai vezető: Simon Zoltán

Gól: Száraz Á. 24. p., Kádas K. 30. p. illetve Deli G. 9. p.

Antal József: Sajnáljuk, hogy a mérkőzés félbeszakadt. A részünkről nem történt semmilyen provokáció. A vendégek 8-as játékosánál elszakadt a cérna.

Simon Zoltán: Nem könnyű ez most. Két, ezer sebből vérző csapat szeretett volna egy jó meccset játszani, amire meg is volt a lehetőség, de ilyet én még nem éltem át, hogy egy játékvezető ennyire a porondon akar lenni!

Vannak, akik szabadságot vettek ki, hogy itt tudjanak lenni, de könyörgöm, ezért? Jövő héten nem tudunk kiállni, annyi pirosat kaptunk ma.

Nagy a csalódottság, de remélem a fegyelmi bizottság jó döntést hoz! Gratulálok a Polgárnak és elnézést, nem így terveztük!



Hajdúdorog SE - Egyeki SBSE 3-1(2-1)

110 néző Vezette: Gálfi F.(Szűcs L., Pete A.)

Hajdúdorog: Kompár G. - Mondok D., Balla K.(Sándor P.), Dálnoki Zs.(Anga A.), Szilágyi B., Papp L.(Kosdi B.), Gyúró L., Kompár B., Percze N.(Sándor J.), Tóth K., Pogácsás J. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Egyek: Baranyi Cs. - Zsólyomi D., Kun R., Szatmári Z., Turó Z., Farkas Z., Len Á., Tóth Sz.(Kardos M.), Papp B.(Domán P.), Borbély L., Torma S. Vezetőedző: Farkas Zoltán