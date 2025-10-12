október 12., vasárnap

Miksa névnap

14°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megye II.

37 perce

Teljesen elszabadult a pokol, oltári balhé tört ki az egyik hajdú-bihari focimeccsen

Címkék#labdarúgás#megyei foci#Hajdú-Bihar megye#megye II

Egészen elképesztő, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet! Forrtak az indulatok a Megye II-ben, kő kövön nem maradt a hétvégi Polgár VSE - Tiszacsege VSE találkozón.

Haon.hu

A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 8. fordulójának északi és déli mérkőzéseit játszották szombaton. A találkozók eredményei vegyes képet festenek: a gólok száma több találkozón is meghaladta a hatot, élvezetes mérkőzéseket is láthatott a nagyérdemű, azonban olyan párharc is akadt, amelyet félbe kellett szakítani, mert néhány perc leforgása alatt 5 piros lapot is kiosztott a játékvezető. Az eset kapcsán az érintett csapat technikai vezetője azt mondta, a következő fordulóban vélhetően ki sem tudnak majd állni az eltiltások miatt.

Megye II.: teljesen elszabadult a pokol, oltári balhé tört ki az egyik hajdú-bihari focimeccsen
Megye II.: teljesen elszabadult a pokol, oltári balhé tört ki az egyik hajdú-bihari focimeccsen
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Polgár VSE - Tiszacsege VSE (félbeszakadt)

100 néző Vezette: Nagy L.(Piskóczi L., Piskóczi Zs.)

Polgár: Csomós D.- Antal J., Puzsár A., Balogh M., Bolgár D., Száraz Á., Ludman S., Rédai N., Kádas K., Bojti L., Farkas S. Vezetőedző: Antal József

Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á., Csernik J., Nagy L., Deli G., Simon Z., Vénig A., Csurgó Á., Nagy B., Répási Gy. Technikai vezető: Simon Zoltán

Gól: Száraz Á. 24. p., Kádas K. 30. p. illetve Deli G. 9. p.

Antal József: Sajnáljuk, hogy a mérkőzés félbeszakadt. A részünkről nem történt semmilyen provokáció. A vendégek 8-as játékosánál elszakadt a cérna.

Simon Zoltán: Nem könnyű ez most. Két, ezer sebből vérző csapat szeretett volna egy jó meccset játszani, amire meg is volt a lehetőség, de ilyet én még nem éltem át, hogy egy játékvezető ennyire a porondon akar lenni! 

Vannak, akik szabadságot vettek ki, hogy itt tudjanak lenni, de könyörgöm, ezért? Jövő héten nem tudunk kiállni, annyi pirosat kaptunk ma. 

Nagy a csalódottság, de remélem a fegyelmi bizottság jó döntést hoz! Gratulálok a Polgárnak és elnézést, nem így terveztük!


Hajdúdorog SE - Egyeki SBSE 3-1(2-1)

110 néző Vezette: Gálfi F.(Szűcs L., Pete A.)

Hajdúdorog: Kompár G. - Mondok D., Balla K.(Sándor P.), Dálnoki Zs.(Anga A.), Szilágyi B., Papp L.(Kosdi B.), Gyúró L., Kompár B., Percze N.(Sándor J.), Tóth K., Pogácsás J. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Egyek: Baranyi Cs. - Zsólyomi D., Kun R., Szatmári Z., Turó Z., Farkas Z., Len Á., Tóth Sz.(Kardos M.), Papp B.(Domán P.), Borbély L., Torma S. Vezetőedző: Farkas Zoltán

Gól: Papp L., Dálnoki Zs., Kompár B. Ill. Farkas Z.

Jók: Ifi:

Dálnoki Zsolt: Rangadóhoz méltó hozzáállást mutattunk! A játék a szezon elejéhez képest kicsit döcögött, de így is magabiztos győzelmet arattunk, jó játékvezetés mellett.

Farkas Zoltán: Ez az én vereségem!


Hajdúhadházi FK - Nyírmártonfalva SE 3-0(2-0)

120 néző Vezette: Vékony T.(Czinege T., Magó B.)

Hajdúhadház: Tompa Sz. - Lakatos L., Balogh I., Juhász I., Kovács K., Balogh P.(Dávid T.), Horváth A.), Nagy I.(Balog Zs.), Halder P.(Szilágyi J.), Lakatos Sz.(Fekete I.), Rostás M.(Molnár D.) Játékosedző: Nagy István Zsombor

Nyírmártonfalva: Selyem D. - Gáll F.(Tömöri L.), Dénes S., Szemán N.(Kövér M.), Terdik R., Szemán T., Szilágyi M., Szemán B., Kiss I., Jónizs A.(Mandics I.), Kiss G. Vezetőedző: Konyári Sándor

Gól: Horváth A., Balogh P., Halder P., Jók: mindenki ill. senki Ifi:

Nagy István Zsombor: A vendégcsapatnak volt több helyzete a mérkőzésen, viszont mi rúgtuk a gólokat! Köszönjük a debreceni Hatvan Non-Stop italfelajánlását, ha az energiaitalokban van valami felpörgető, és igy pörgünk, akkor szívesen vesszük ezt minden meccsen! További sok sikert a Nyírmártonfalva csapatának! Kapusunk 10-esre védett!

Konyári Sándor: Tipikus esete volt ma annak, hogy még további 90 perc alatt se tudtunk volna gólt szerezni. Az első negyedóra után vezetnünk kellett volna akár 2-3 góllal is. A több tucat kihagyott helyzetünkön, a kimaradt büntető után a fellelkesedett hazaiak lendülete kitartott a mérkőzés végéig. 5 helyzetből higgadtan hármat is értékesítettek. Nem tudom elmarasztalni a vereség miatt a csapatot, mert küzdöttünk, mentünk, akartunk, de ma nem jött ki. Jövő hétre újult erővel, a hiányzókkal kiegészülve készülünk.


Görbeházi KSE - Bestrong SC II 1-3(1-0)

100 néző Vezette: Kövér T.(Biró Á., Sütő J.)

Görbeháza: Szilágyi K. - Toronyai L.(Siket Gy.), Tóth A., Hajdú R.(Sebők A.), Siket R.(Ronkovics T.), Ilyés Z., Varga B., Pálinkás P.(Tóth P.), Pók D.(Szabó I.), Csőke K.(Ferge A.), Konkoly T. (Urbán K.) Vezetőedző: Szolnoki Attila

Bestrong: Dudás D., Magyar M., Nagy A:, Magi L., Kapusi B., Molnár M., Novák Á., Radványi R., Ardelean P., Kubán Z. Játékosedző: Novák Ádám

Gól: Csőke K. Ill. Magyar M., Molnár M., Magi L.

Jók: senki ill. mindenki, Ifi:

Szolnoki Attila: Hétről hétre ugyanaz a forgatókönyv. Remek első félidő, magabiztos vezetés. Jön a fordulás, vele az egyéni hibák, gólok és megverjük saját magunkat. Gratulálok a lelkes, sportszerű vendégcsapatnak. Játékosaimnak köszönöm, hogy e nehéz helyzetben öltözőn belül próbáljuk emberi hangon keresni a megoldást.

Novák Ádám: Nem indult jól a mérkőzés! Az első félidőben sokat pontatlanság jellemezte a csapatot! Az ellenfél vezetést is szerzett! Szerencsére nem tudtuk magunkat elcserélni ezért rendeztük a sorokat! Fegyelmezetten és magabiztosan fordítottuk meg a meccset! Mindenkinek gratulálok aki végig küzdötte a mai meccset! További sok sikert a Görbeháza csapatának! Hajrá BeStrong


Józsa SE - Petőfi Sportegyesület 5-2(2-1)

105 néző Vezette: Kovács Z.(Farkas B., Jóni T.)

Józsa: Tóth Cs. - Szilágyi Sz.(Boros J.), Sárközi E., Iványi Á., Iványi D.(Takács I.), Adonyi J., Farkas Z., Dezső M., Csernyánszky B., Gál Sz.(Jóvér J.), Szathmári Zs. Vezetőedző: Szabó Mátyás

Petőfi: Kökényesi Gy., Illés G., Lakatos M.(Lukács L.), Rózsa N., Ignáth T., Gugg K., Pozsák N., Illés P., Nagy A.(Balogh T.), Dobrai G., Csecsődi I. Vezetőedző: Krekk János

Gól: Farkas Z.(2), Dezső M., Rózsa N.(ög), Boros J. Ill. Rózsa N., Csecsődi I.

Jók: Farkas Z. Ill. senki, Ifi: 

Szabó Mátyás: Le a kalappal az ifjúsági és a felnőtt csapataim előtt. Több hiányzónk volt, mint amennyien itt voltunk. De aki itt volt, mindent megtett és meg is lett az eredménye. Kiegyensúlyozott, közepesen jó teljesítménnyel is simán nyertünk!

Krekk János: Jó iramú és jó hozzáállású meccset sikerült játszanunk egy jó hazai csapat ellen! Helyzeteink meg voltak, de a szerencsével sajnos ma is hadi lábon álltunk! De nincs miért szégyenkeznünk! Jövő héten próbálunk javítani!

 

Tabella (Észak)

1. Józsa SE 8 6 0 2 21-10 18

2. Egyeki SBSE 8 5 2 1 25-10 17

3. Hajdúdorog 7 5 0 2 24-10 15

4. Nyírmártonfalva SE 7 5 0 2 19-17 15

5. Nyírábrány 6 3 2 1 15-10 11

6. Hajdúhadházi FK 7 3 1 3 16-20 10

7. Bestrong SC II 7 3 0 4 17-2 9

8. Tiszacsege 6 2 2 2 17-13 8

9. Polgár VSE 7 2 1 4 19-233 7

10. Görbeházi KSE 7 0 0 7 9-25 0

11. Petőfi Sportegyesület 6 0 0 6 9-31 0

 

Megye II. DÉL


NSC Nagyhegyes - Báránd KSE 3-3(2-1)

90 néző Vezette: Szima B.(Papp J., Árva A.)

Nagyhegyes: Kiss K. - Soós F.(Kis Gy.), Bajusz R., Oláh G., Szabó Z., Bucz Zs., Szabó B., Szabó Sz., Biró B., Jeges K, Erdélyi Zs. Vezetőedző: Plókai Mihály

Báránd: Nagy K. - Szabó B., Novák J., Szabó G., Makula A., Killy Z., Csóka G., Mile B., Gali G., Filep G., Varga Z. Vezetőedző: Fülöp András

Gól: Oláh G., Bíró B., Szabó Z. Ill. Killy Z., Gali G., Csóka G. Jók: senki ill. mindenki. Ifi: 

Plókai Mihály:

Fülöp András: Három kapussal a kezdőben, csere nélkül játszottuk végig a mérkőzést. A 94. percben egy számunkra véleményes büntetőből egyenlített az ellenfél. Gratulálok a csapatomnak, nagyot küzdöttek!!


Konyári SE - Blondy FC Esztár 1-1(0-1)

95 néző Vezette: Szilágyi Z. (Gajdics Z., Darányi A.)

Konyár: Cseh I. - Csuka Zs., Nagy L., Hadházi T., Varga D., Tóth L.(Rézműves K.), Varga Sz., Urbán L., Makula I., Nagy Z.(Tamási S.), Fekete Sz. Vezetőedző: Czibere Tibor

Esztár: Sóvágó S. - Mándi L., Szabó L., Nagy P., Papp I., Kovács K., Balogh B., Nagy P., Sándor Sz., Szilágyi Cs., Szalai J. Vezetőedző: Vajas Vera

Gól: Urbán P. Ill. Sándor Sz. Jók: mindenki ill. senlki. Ifi:7-0

Czibere Tibor: Gratulálok a csapatnak mindent megtettünk a győzelemért. de ez most egy pontot ért.

Vajas Vera: Mindenki fárad. Mindenki hibázik. Mindenki fél. Mindenki úgy játssza a játékot, ahogy akarja. A különbség fejben van. Aki nem fél, előnyben van. Nekünk meg nem volt ma mit veszíteni. A nyugalom felszabadít, meg az időhúzás 9 emberrel. Az ifi nélkül nincs felnőtt, a felnőtt nélkül nincs ifi.


Nagyrábé - Derecskei LSE 0-3(0-2)

110 néző: Hajdú I.(Papp N., Nagy R.)

Nagyrábé: Jónás B. - Bajnók Sz., Mezei Gy., Makai Á.(Juhász F.), Kovács A., Sárközi L., Bakonszegi M., Török Zs.(Nyerges B.), Jenei L., Szabó A.(Dan T.), István B.(Diószegi G.) Vezetőedző: Bodó Lajos, Jenei Gábor

Derecske: Menyhárt N. - Berán B.(Csák M.), Alimán A.(Fekete B.), Horváth G., Csizmadia Cs., Makula Cs.(Juhász Cs.), Vértesi T., Vadász I., Kiss S., Tóth S., Nagy M.(Ritli R.) Vezetőedző: Benedek Barna

Gól: Nagy M., Csizmadia Cs., Vadász I. Jók: senki ill. mindenki, Ifi:0-1

Bodó Lajos, Jenei Gábor: Az akarással ma sem volt gond, de a kreativitás hiányzott a játékunkból és hátul is elkövettünk hibákat, melyekből az ellenfelünk könnyű gólokat szerzett. Nincs gond, megyünk tovább és a hátralévő három meccsen próbálunk minél több pontot megszerezni.

Benedek Barna: A védekezéssel és a kontrákkal nem tudott a hazai csapat mit kezdeni. Két év után szeretném kiemelni a játékvezetést, ezzel lehetne oktatni a sok nagy arcot, kommunikáció, következetesség, szabályismeret és a vendég edző furcsa módon végig csöndben követi a mérkőzést!


Nádudvari SE - Ebesi SBKE 2-6(0-4)

100 néző Vezette: Tóth M.(Kalocsai M., Tóth Á.)

Nádudvar: Szathmári Z. - Csige Zs.(Kovács I.), Barató G.(Nemes B.), Bojtor P., Horváth A.(Pál P.), Bodnár N., Fekete M., Kovács L., Petrusz P., Félegyházi V., Varga D. Vezetőedző: Gere Csaba

Ebes: Szabó Dávid II. - Bazsó O., Fodor N.(Katona I.), Szűcs P., Almási A.(Kovács M.), Ötvös S., Mertin L., Kocsis L.(Sándor R.), Szabó M.(Csizi R.), Halász Z.(Bartha G.), Balás G. Vezetőedző: Leiter Bálint Gól: Fekete M., Nemes B. Ill. Balás G.(4), Bartha G., Fodor N. 

Jók: senki ill. Balás G. Ifi:1-3 

Gere Csaba: A mérkőzés elején két nagy ziccert kihagytunk és ez sajnos megbosszulta magát. A vendégek játékosai kellő rutinnal rendelkeznek ahhoz, hogy ezeket a hibákat ők ne kövessék el. A második félidőt egalizáltuk, de ez csak a szépítéshez volt elegendő. További sok sikert az ebesieknek!

Leiter Bálint: Egy némileg parázs mérkőzésen sikerül győzelmet ünnepelni a jóerőkből álló hazaiakkal szemben. Tovabbi sok sikert a Nádudvar együttesének. Gratulálok mindkét csapat győzelméhez!


A Mikepércs-KSE-Földes találkozót vasárnap rendezik.

 

Tabella (DÉL)

1. Ebesi SBKE 7 6 0 1 38-12 18

2. Derecskei LSE 7 5 2 0 15-4 17

3. Konyári SE 7 5 1 1 17- 16

4. Nádudvari SE 8 4 0 4 30-20 12

5. Nagyrábé 7 4 0 3 20-11 12

6. Biharkeresztesi VSE 7 3 1 3 14-19 10

7. NSC Nagyhegyes 7 2 1 4 16-23 7

8. Mikepércs 7 2 1 4 15-24 7

9. KSE Földes 6 1 2 3 7-18 5

10. Báránd KSE 8 1 1 6 14-26 4

11. Blondy FC Esztár 7 1 1 5 14-34 4

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu