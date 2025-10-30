A fények városában lép tatamira Haja János

A kétszeres világbajnoki ezüstérmes és többszörös magyar bajnok Haja János újabb komoly kihívás elé néz: jövő héten a párizsi cselgáncs masters világbajnokságon képviseli hazánkat. – Hétfőn utazunk, szerdán verseny, csütörtökön jövünk vissza – mondta honlapunknak a létavértesi sportoló, aki a 100 kilogrammos súlycsoportban lép majd tatamira. A mezőny ezúttal rendkívül népes lesz: 68 ország több mint 2500 versenyzője vesz részt az eseményen, ami az elmúlt évek egyik legnagyobb világbajnokságának ígérkezik. – A súlycsoportomban 36-an leszünk, köztük 11 francia is. Rajtuk kívül mongol, koreai, azeri, orosz, német, marokkói, román és brazil dzsúdósok is indulnak – sorolta Haja János. – Szinte mindenki Európa- vagy világbajnoki érmes korábbról, így komoly mezőnyre számítok.

Haja János a képen jobbra

Forrás: MW-archív

Haja János Debrecenben is edzett a vb-re

Olyan sűrű a mezőny, hogy Haja János joggal óvatosan fogalmazott a célját illetően. – Úgy megyek ki, hogy mindent megteszek a siker érdekében, és majd meglátjuk, az mire lesz elég. A technikámnak kedvez, hogy száz kiló a súlyhatár, de sok múlik majd azon is, milyen napot fogok ki, és milyen lesz a bíráskodás – jegyezte meg a tapasztalt dzsudoka, akit az elmúlt hónapokban sérülések is hátráltatták. – Fájt a könyököm és a vállam is tavasszal, és a koromnál fogva már nehezebben gyógyulnak ezek a problémák – emelte ki.

A felkészülést azonban nem hanyagolta el: Debrecenbe járt edzeni Sajó Sándorral és Székely Jánossal, valamint a nagyobb tanítványaival is tudott gyakorolni. Haja János köszönetét fejezte ki azoknak, akik segítették a felkészülését: a Debreceni Vízmű Zrt., a Pannónia Keto Chips, a létavértesi önkormányzat, a Létavértes SC ’97, a Gewiss Guard, valamint Jertyik Róbert támogatása tette lehetővé, hogy a világbajnoki ezüstérmes dzsúdós ismét a világ legjobbjai között bizonyíthasson.