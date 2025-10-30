október 30., csütörtök

Alfonz névnap

15°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cselgáncs

29 perce

A fények városában lép tatamira Haja János

Címkék#Létavértes SC ’ 97#cselgáncs#Haja János

Minden idők egyik legnagyobb létszámú vébéjét rendezik Párizsban. Épp ezért a kétszeres világbajnoki ezüstérmes Haja János óvatosan fogalmazott a céljaival kapcsolatban.

Molnár Szilárd

A kétszeres világbajnoki ezüstérmes és többszörös magyar bajnok Haja János újabb komoly kihívás elé néz: jövő héten a párizsi cselgáncs masters világbajnokságon képviseli hazánkat. – Hétfőn utazunk, szerdán verseny, csütörtökön jövünk vissza – mondta honlapunknak a létavértesi sportoló, aki a 100 kilogrammos súlycsoportban lép majd tatamira. A mezőny ezúttal rendkívül népes lesz: 68 ország több mint 2500 versenyzője vesz részt az eseményen, ami az elmúlt évek egyik legnagyobb világbajnokságának ígérkezik. – A súlycsoportomban 36-an leszünk, köztük 11 francia is. Rajtuk kívül mongol, koreai, azeri, orosz, német, marokkói, román és brazil dzsúdósok is indulnak – sorolta Haja János. – Szinte mindenki Európa- vagy világbajnoki érmes korábbról, így komoly mezőnyre számítok.

A kétszeres világbajnoki ezüstérmes Haja János újabb komoly kihívás elé néz: a jövő heti párizsi cselgáncs masters világbajnokságon képviseli hazánkat.
Haja János a képen jobbra
Forrás: MW-archív

Haja János Debrecenben is edzett a vb-re

Olyan sűrű a mezőny, hogy Haja János joggal óvatosan fogalmazott a célját illetően. – Úgy megyek ki, hogy mindent megteszek a siker érdekében, és majd meglátjuk, az mire lesz elég. A technikámnak kedvez, hogy száz kiló a súlyhatár, de sok múlik majd azon is, milyen napot fogok ki, és milyen lesz a bíráskodás – jegyezte meg a tapasztalt dzsudoka, akit az elmúlt hónapokban sérülések is hátráltatták. – Fájt a könyököm és a vállam is tavasszal, és a koromnál fogva már nehezebben gyógyulnak ezek a problémák – emelte ki.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

A felkészülést azonban nem hanyagolta el: Debrecenbe járt edzeni Sajó Sándorral és Székely Jánossal, valamint a nagyobb tanítványaival is tudott gyakorolni. Haja János köszönetét fejezte ki azoknak, akik segítették a felkészülését: a Debreceni Vízmű Zrt., a Pannónia Keto Chips, a létavértesi önkormányzat, a Létavértes SC ’97, a Gewiss Guard, valamint Jertyik Róbert támogatása tette lehetővé, hogy a világbajnoki ezüstérmes dzsúdós ismét a világ legjobbjai között bizonyíthasson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu