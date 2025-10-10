H szektor: Miért nem válogatott Bárány Donát?

Többek között a fenti kérdésre is kerestük a választ a Haon sporttémájú podcastje, a H szektor legújabb adásában. De emellett szó esett a Debreceni VSC Győr elleni rangadójáról, és persze a labdarúgó válogatott következő két világbajnoki selejtezője (október 11., 18.00: Magyarország–Örményország és október 14., 20.45: Portugália–Magyarország) sem maradhatott ki a beszélgetésből.

