35 perce

H szektor: Miért nem válogatott Bárány Donát?

Címkék#podcast#h szektor#Debreceni VSC

A Debreceni VSC mellett a magyar labdarúgó-válogatott volt a téma.

Haon.hu
H szektor: Miért nem válogatott Bárány Donát?

A Debreceni VSC mellett a magyar labdarúgó-válogatott volt a H szektor legújabb adásának témája.

Forrás: Katona Ákos

Többek között a fenti kérdésre is kerestük a választ a Haon sporttémájú podcastje, a H szektor legújabb adásában. De emellett szó esett a Debreceni VSC Győr elleni rangadójáról, és persze a labdarúgó válogatott következő két világbajnoki selejtezője (október 11., 18.00: Magyarország–Örményország és október 14., 20.45: Portugália–Magyarország) sem maradhatott ki a beszélgetésből.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

 

