H szektor: Miért nem válogatott Bárány Donát?
A Debreceni VSC mellett a magyar labdarúgó-válogatott volt a téma.
A Debreceni VSC mellett a magyar labdarúgó-válogatott volt a H szektor legújabb adásának témája.
Többek között a fenti kérdésre is kerestük a választ a Haon sporttémájú podcastje, a H szektor legújabb adásában. De emellett szó esett a Debreceni VSC Győr elleni rangadójáról, és persze a labdarúgó válogatott következő két világbajnoki selejtezője (október 11., 18.00: Magyarország–Örményország és október 14., 20.45: Portugália–Magyarország) sem maradhatott ki a beszélgetésből.
