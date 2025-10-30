október 30., csütörtök

H szektor: Nincs megállás, jön az újabb BL-meccs

Haon.hu

A HAON sportpodcastjében a H szektorban ezúttal a DVSC Schaeffler szolgáltatta a legfőbb témát. A debreceniek alig több mint egy héten belül a harmadik tétmeccsüket vívják majd vasárnap a Bajnokok Ligájában. A portál két sportújságírója, Tóth Huba és Orosz Krisztofer beszéltek a csapat szerepléséről.

A teljes adást itt tudod meghallgatni:

