1 órája
Botrány: ellökte a labdaszedő gyereket, kiállították Gróf Dávidot - videóval!
A Ferencváros az Újpest ellen lépett pályára az NB I. rangadóján vasárnap este. Nagyon sportszerűtlen jelenettel ért véget a mérkőzés, melynek negatív főszereplője a Loki korábbi kapusa, Gróf Dávid volt.
Gróf Dávidot kiálíltották a sportszerűtlenségéért.
Forrás: NS-archív
Kirívóan sportszerűtlen jelentsor játszódott le az Újpest és a Ferencváros vasárnap esti rangadóján: a hosszabbításban Gróf Dávid elökött egy labdaszedő gyereket. A Debreceni VSC korábbi kapusa azt nehezményezte, hogy lassan kapott labdát, de a játékvezető a tettéért piros lapot adott. Mivel az FTC-nek nem volt már több cseréje, ezért Varga Barnabás vette fel Gróf mezét és állt be a kapuba – írja az Origo.
