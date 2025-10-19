Botrány: ellökte a labdaszedő gyereket, kiállították Gróf Dávidot - videóval!

Kirívóan sportszerűtlen jelentsor játszódott le az Újpest és a Ferencváros vasárnap esti rangadóján: a hosszabbításban Gróf Dávid elökött egy labdaszedő gyereket. A Debreceni VSC korábbi kapusa azt nehezményezte, hogy lassan kapott labdát, de a játékvezető a tettéért piros lapot adott. Mivel az FTC-nek nem volt már több cseréje, ezért Varga Barnabás vette fel Gróf mezét és állt be a kapuba – írja az Origo.

Ajánljuk még: