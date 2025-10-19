október 19., vasárnap

Nándor névnap

+15
+8
Labdarúgás

1 órája

Botrány: ellökte a labdaszedő gyereket, kiállították Gróf Dávidot - videóval!

Címkék#DVSC#Loki#Gróf Dávid#Debreceni VSC#Ferencváros#Újpest

A Ferencváros az Újpest ellen lépett pályára az NB I. rangadóján vasárnap este. Nagyon sportszerűtlen jelenettel ért véget a mérkőzés, melynek negatív főszereplője a Loki korábbi kapusa, Gróf Dávid volt.

Haon.hu
Gróf Dávidot kiálíltották a sportszerűtlenségéért.

Forrás: NS-archív

Kirívóan sportszerűtlen jelentsor játszódott le az Újpest és a Ferencváros  vasárnap esti rangadóján: a hosszabbításban Gróf Dávid elökött egy labdaszedő gyereket. A Debreceni VSC korábbi kapusa azt nehezményezte, hogy lassan kapott labdát, de a játékvezető a tettéért piros lapot adott. Mivel az FTC-nek nem volt már több cseréje, ezért Varga Barnabás vette fel Gróf mezét és állt be a kapuba – írja az Origo.

