Súlyos büntetést kapott Gróf Dávid! Ezt megemlegeti a volt DVSC-játékos! – hivatalos!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, felháborító jelenetnek lehettek a hétvégén szemtanúi a Ferencváros-Újpest mérkőzés nézői: Gróf Dávid, az FTC kapusa a mérkőzés hosszabbításában heves fellépésének köszönhetően valósággal letarolt egy labdaszedő gyermeket. Az eset hatalmas felháborodást keltett, így nem is meglepő, hogy a DVSC korábbi játékosa igyekezett megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.

Súlyos büntetést kapott Gróf Dávid! Ezt megemlegeti a volt DVSC-játékos

Forrás: MW-archív

Nem úszta meg egy eltiltással Gróf Dávid

Mint ismeretes, a játékvezető Gróf akcióját látva, nyomban ki is állította a hálóőrt. A szurkolók már a hétvégi bajnoki óta várták a Magyar Labdarúgó Szövetség döntését, hogy végül a piros lapon túl milyen szankciókkal nézhet szembe a játékos sportszerűtlen tettéért. Az esetet az MLSZ Fegyelmi Bizottsága az október 22-i, szerdai ülésén tárgyalta, az ügyben döntés is született:

Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenséget követett el, e miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült.

Videón Gróf Dávid és a labdaszedő ütközése:

