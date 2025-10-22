október 22., szerda

Előd névnap

16°
+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Azta!

1 órája

Súlyos büntetést kapott Gróf Dávid! Ezt megemlegeti a volt DVSC-játékos! – hivatalos!

Címkék#MLSZ#debrecen#Gróf Dávid#Újpesti FC#MLSZ Fegyelmi Bizottság#pénzbüntetés#eltiltás#Ferencvárosi Torna Club

Nem csupán eltiltással súlytotta az MLSZ a botrányosan cselekvő exdebreceni kapust. Gróf Dávid korábban már bocsánatot kért tettéért.

Haon.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, felháborító jelenetnek lehettek a hétvégén szemtanúi a Ferencváros-Újpest mérkőzés nézői: Gróf Dávid, az FTC kapusa a mérkőzés hosszabbításában heves fellépésének köszönhetően valósággal letarolt egy labdaszedő gyermeket. Az eset hatalmas felháborodást keltett, így nem is meglepő, hogy a DVSC korábbi játékosa igyekezett megmagyarázni a megmagyarázhatatlant

Súlyos büntetést kapott Gróf Dávid! Ezt megemlegeti a volt DVSC-játékos
Súlyos büntetést kapott Gróf Dávid! Ezt megemlegeti a volt DVSC-játékos
Forrás: MW-archív

Nem úszta meg egy eltiltással Gróf Dávid

Mint ismeretes, a játékvezető Gróf akcióját látva, nyomban ki is állította a hálóőrt. A szurkolók már a hétvégi bajnoki óta várták a Magyar Labdarúgó Szövetség döntését, hogy végül a piros lapon túl milyen szankciókkal nézhet szembe a játékos sportszerűtlen tettéért. Az esetet az MLSZ Fegyelmi Bizottsága az október 22-i, szerdai ülésén tárgyalta, az ügyben döntés is született:

Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenséget követett el, e miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült.

Videón Gróf Dávid és a labdaszedő ütközése:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu