Megszólalt Gróf Dávid, miután fellökött egy labdaszedő gyereket

Megdöbbentő jelenet játszódott le a vasárnap esti Újpest-FTC bajnokin: a mérkőzés 96. percében Gróf Dávid, a zöldek kapusa ellökött egy labdaszedő gyereket, amiért a játékvezető azonnal kiállította a magáról megfeledkező játékost. A Debreceni VSC korábbi hálóőre a fővárosiak honlapján próbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant:„Nagyon sajnálom, ami történt. Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem. Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se hasonló eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól.” – mondta Gróf.

