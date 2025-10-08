Costa Ricában készül a futsalválogatott, több hajdú-bihari játékos is a keretben!

A januári Európa-bajnokságra való felkészülés első állomása lesz a közép-amerikai ország válogatottja elleni két összecsapás. Az MLSZ tájékoztatása szerint a mieink először október 17-én csapnak össze a közép-amerikaiakkal, majd két nappal később jön a második találkozó.

A válogatott kerete: Kapusok: Alasztics Marcell (Á Stúdió Nyíregyháza)

Faragó Ádám (DEAC) Mezőnyjátékosok: Hadházi Sándor (Veszprém Futsal)

Rafinha (Á Stúdió Nyíregyháza)

Vatamaniuc-Bartha Dávid (Á Stúdió Nyíregyháza)

Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu)

Rábl János (MVFC Berettyóújfalu)

Szabó Lajos Mátyás (MVFC Berettyóújfalu)

Nagy Imre (MVFC Berettyóújfalu)

Győri Balázs (DEAC)

Bencsik Roland (SG Kecskemét Futsal)

Fekete Márk (SG Kecskemét Futsal)

Lux Bence Gábor (Aramis SE)

Suscsák Máté János (Újpest FC)

Rutai Balázs (SG Kecskemét Futsal)

Büki Baltazár Géza (Aramis SE)