Országos rekordot döntött Budapesten a debreceni freestyle focista

A debreceni freestyle focista, Keresztesi Róbert kiemelkedő teljesítménnyel zárta a hétvégén megrendezett NENESZ freestyle foci versenyt Budapesten, ahol az ország legjobb labdazsonglőrei mérték össze tudásukat.

Keresztesi Róbert remekül zárta a NENESZ freestyle foci versenyt

Forrás: Keresztesi Róbert-archív

Freestyle foci: országos rekord született Iron Man kategóriában

A Kikötő Ifjúsági Központban tartott eseményen Keresztesi Róbert az Iron Man kategóriában első helyet szerzett, méghozzá 1 perc 6 másodperces hibátlan sorozattal, ami – saját elmondása szerint – országos rekordnak számít ebben a számban.

Ebben a versenytípusban az számít, meddig tud a játékos megszakítás nélkül trükköket bemutatni, anélkül hogy hibázna vagy ismételne.

Emellett a „Low-air fest” kategóriában is remekelt: harmadik helyen végzett, ahol a résztvevők látványos, technikás trükkökkel igyekeztek lenyűgözni a zsűrit. A hagyományos battle/párharc kategóriában az ötödik helyet szerezte meg, ahol a versenyzők közvetlenül egymás ellen mutatják be legjobb kombinációikat.

Keresztesi külön köszönetet mondott Hajdúszoboszló városának, amely a Szoboszlói Nyár programsorozat fellépéseivel segítette felkészülését. Mint mondta, ezek az események járultak hozzá ahhoz a formához, amelynek köszönhetően most ilyen sikeres eredményeket ért el.

A freestyle focista egyébként idén Hajdúszoboszlón állította fel hivatalos rekordját is, amelyről mi is beszámoltunk: egy percen belül 139 sarokérintést, valamint leghosszabb sorozatban 375 sarokdekázást hajtott végre.

A versenyről további információ és videók elérhetők Keresztesi Róbert közösségi oldalain, illetve a NENESZ freestyle foci verseny hivatalos eseményoldalán.

Ajánljuk még: