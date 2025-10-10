3 órája
Flex-HD SE: kiváló eredméynek Kozármislenyből
Már Plovdibvan vannak a spoeraerobikosok. Eredményesen zárult a Flex-HD SE versenyzőinek számára a Magyar Kupa-sorozat 3. fordulója.
Eredményesen zárult a Flex-HD SE számára az elmúlt hétvégén lezajlott éves Magyar Kupa-sorozat 3. fordulója. A Kozármislenyben megrendezett esemény utolsó alkalom volt a versenyzőknek arra, hogy bebiztosítsák helyüket a novemberi döntőre. Mindkét napon szép eredmények születtek.
Flex-HD SE: már Plovdivban
Mindeközben sportaerobik válogatott versenyzők otthon hangolódtak a Plovdiv Cup nemzetközi versenyre. A csapat tagjai szerdán útra keltek Bulgáriába, ahol igen rangos, Eb-re nevezett nemzetekkel teli mezőnyben mérettethetnek meg – olvasható a klub közösségi oldalán.
Magyar Kupa 3. forduló részletes eredmények:
Versenyzők felkészítői Kovácsné Laurinyecz Julianna, Kovács Judit, Szabó Gabriella, Juhász Éva Vivien és Dalmi-Dienes Borka.
