Flex-HD SE: kiváló eredméynek Kozármislenyből

Eredményesen zárult a Flex-HD SE számára az elmúlt hétvégén lezajlott éves Magyar Kupa-sorozat 3. fordulója. A Kozármislenyben megrendezett esemény utolsó alkalom volt a versenyzőknek arra, hogy bebiztosítsák helyüket a novemberi döntőre. Mindkét napon szép eredmények születtek.

Forrás: Facebook/Flex-HD SE

Flex-HD SE: már Plovdivban

Mindeközben sportaerobik válogatott versenyzők otthon hangolódtak a Plovdiv Cup nemzetközi versenyre. A csapat tagjai szerdán útra keltek Bulgáriába, ahol igen rangos, Eb-re nevezett nemzetekkel teli mezőnyben mérettethetnek meg – olvasható a klub közösségi oldalán.

Magyar Kupa 3. forduló részletes eredmények: SPORTAEROBIK:

15-17 IW: 3. Tóth Hanga 🥉

9-11 IW: 5. Bertucci-Tar Carolina, 8. Fekete Lotti

9-11 TR: 2. Lakatos Bori, Pásztor Luca, Zavaczki Lara 🥈

9-11 GR: 1. Bertucci-Tar Carolina, Fekete Lotti, Gilányi Zsófia (Spartacus), Pásztor Luca, Zavaczki Lara 🥇

15-17 IW: 2. Koncz Szilvia 🥈

15-17 TR: 1. Fodor Lotti, Koncz Szilvia, Zsipi Dóra 🥇

15-17 GR: 1. Eszenyi Eszter, Janka Minka, Rónai Szonja, Szuromi Sára 🥇

12-14 IW: 1. Ramos-Kiss Hanga 🥇, 3. Kovács Lili 🥉

12-14 TR: 1. Bencze Szonja, Kovács Lili, Szuromi Ágnes 🥇

12-14 GR: 1. Kok Liliána, Piskolczi Lea, Sarkadi Éva, Vigh Natália 🥇

9-11 TR: 1. Áts Anna, Oláh Luca, Vida Nóra 🥇

9-11 GR: 1. Áts Anna, Hock Sára (Spartacus), Kujbus Kitti, Molnár Flóra (Spartacus), Oláh Luca, Vida Nóra 🥇

15-17 IW: 1. Domokos Virág 🥇

15-17 TR: 4. Czapák Réka, Mészáros Lilla, Süvöltős Anna

15-17 GR: 1. Czapák Réka, Domokos Virág, Mensáros Anna Dorka, Süvöltős Anna 🥇

12-14 IW: 5. Biró Csilla

12-14 IM: 1. Majoros Tamás 🥇

12-14 TR: 1. Nagy Linett, Palercsik Zoé, Szikora Szonja 🥇, 8. Biró Csilla, Bulyáki-Nick Nelli, Zahari Zita

12-14 GR: 1. Kujbus Korinna, Nagy Linett, Ötvös Dóra, Palercsik Zoé, Szabó Hanna, Szécsi Dóra 🥇, 4. Bulyáki-Nick Nelli, Kovács Olívia, Ozsváth Orsolya, Pólyik Lenke, Zahari Zita

9-11 TR: 8. Böszörményi Mirabell, Major Hanna, Nagy Molli

9-11 GR: 1. Böszörményi Mirabell, Major Hanna, Nagy Molli, Szatmári Réka 🥇, 2. Kiss Flóra, Szép Réka, Török Boglárka, Zolcsák Zoé 🥈

7-9 TR: 1. Baráth Nóra, Kovács Dóra, Rezes Rella 🥇

7-9 GR: 1. Baráth Nóra, Hajdu Emma, Kovács Dóra, Nováki Boglárka, Rezes Rella 🥇

Felnőttek: 1. dr. Volosinovszki Vanda, Kujbus-Erős Barbara, Németi Krisztina, Nyikos Erzsébet, Szabó-Maxim Piroska, Szépné Varga Henrietta 🥇

9-11: 3. Hegedüs Boglárka, Sümegi Dóra, Szegedi Luca, Támba Hanni, Zelenák Lilla 🥉

7-9: 1. Böszörményi Vanda, Kerezsi Nikolett, Nagy Izabella, Török Dóra, Varga Dóra, Vigh Nikoletta 🥇

Versenyzők felkészítői Kovácsné Laurinyecz Julianna, Kovács Judit, Szabó Gabriella, Juhász Éva Vivien és Dalmi-Dienes Borka.