október 19., vasárnap

Nándor névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyemelés

17 perce

A közeljövő reménységei emelték a súlyokat Debrecenben

Címkék#Debrecen#Fiszej SE Debrecen#Mózes Hanna#FISZEJ SE

Több mint 70 fiatal állt dobogóra. A rendező FISZEj SE-t öt súlyemelő képviselte a junior magyar bajnokságon.

Haon.hu

Több mint tíz klub hetven fiatal versenyzője állt dobogóra a debreceni junior súlyemelő magyar bajnokságon vasárnap. A fiatalok mindkét nemnél nyolc-nyolc súlycsoportban mérték össze az erejüket a DSZC Vegyipari Technikum tornacsarnokában. A versenyt idén különösen izgalmassá tette, hogy a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség júniustól megváltoztatta a súlycsoportokat, így a korábbi nemenként tíz-tíz helyett most már csak nyolc-nyolc kategóriában mérkőzhettek meg a sportolók. „Egy kicsit nehezebb most, mert a versenyzőknek az új súlycsoportokhoz kellett igazodni – van, akinek egy picit tömegelni, másnak meg éppen belefogyni” – magyarázta Kecskés Melinda, a versenyt rendező FISZEJ SE elnöke.

Több mint tíz klub hetven fiatal versenyzője állt dobogóra a FISZEj SE által megrendezett debreceni junior súlyemelő magyar bajnokságon a Vegyipariban.
Több mint tíz klub hetven fiatal versenyzője állt dobogóra a FISZEj SE által megrendezett debreceni junior súlyemelő magyar bajnokságon a Vegyipariban.
Forrás: Vida Márton  Péter

FISZEJ SE: Nagy büszkeség

A klubvezető kiemelte, hogy külön büszkeség számukra, hogy egy ilyen rangos eseményt rendezhettek Debrecenben, annak ellenére, hogy „egy nagyon picike helyen, mindössze 150 négyzetméteren készülnek a versenyzőink”. Hozzátette: „Meg kellett oldani a logisztikát, és nagyon köszönöm a szülők és a diákok segítségét, mert nélkülük nagyon nehéz dolgunk lett volna.”
A FISZEJ SE-ből öt versenyző Tanyi József Dávid, Papp Rebeka Napsugár, Mózes Hanna, Azemi Kevin és Kovács Ábel Barnabás indult el a versenyen, ám a junior Európa-bajnokságra készülő Kecskés Karina végül kihagyta a megmérettetést.
Mózes Hanna még csak serdülő korú, de olyan nevezési szinttel rendelkezik, hogy elindulhatott a juniorok között. „Nagyon sokat készültem, a tatai olimpiai edzőtáborban is voltam egy hetet korábban” – mondta a debreceni súylemelés egyik reménysége. „Úgy érzem, jó erőben vagyok, de egy picit felkészülési versenynek fogtam fel a debrecenit, mert hosszú távon az a célom, hogy jövőre is kijussak az Európa-bajnokságra, és ott jó eredményt érjek el.” A fiatal sportoló beszélt a taktikájáról is: „A súlycsoportomban hárman indultunk, az volt a tervem, hogy szakításban 50, míg lökésben 70 kilogrammon kezdek, és meglátom, mit tudok kihozni belőle” – nyilatkozta Mózes Hanna.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu