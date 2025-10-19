A közeljövő reménységei emelték a súlyokat Debrecenben

Több mint tíz klub hetven fiatal versenyzője állt dobogóra a debreceni junior súlyemelő magyar bajnokságon vasárnap. A fiatalok mindkét nemnél nyolc-nyolc súlycsoportban mérték össze az erejüket a DSZC Vegyipari Technikum tornacsarnokában. A versenyt idén különösen izgalmassá tette, hogy a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség júniustól megváltoztatta a súlycsoportokat, így a korábbi nemenként tíz-tíz helyett most már csak nyolc-nyolc kategóriában mérkőzhettek meg a sportolók. „Egy kicsit nehezebb most, mert a versenyzőknek az új súlycsoportokhoz kellett igazodni – van, akinek egy picit tömegelni, másnak meg éppen belefogyni” – magyarázta Kecskés Melinda, a versenyt rendező FISZEJ SE elnöke.

Forrás: Vida Márton Péter

FISZEJ SE: Nagy büszkeség

A klubvezető kiemelte, hogy külön büszkeség számukra, hogy egy ilyen rangos eseményt rendezhettek Debrecenben, annak ellenére, hogy „egy nagyon picike helyen, mindössze 150 négyzetméteren készülnek a versenyzőink”. Hozzátette: „Meg kellett oldani a logisztikát, és nagyon köszönöm a szülők és a diákok segítségét, mert nélkülük nagyon nehéz dolgunk lett volna.”

A FISZEJ SE-ből öt versenyző Tanyi József Dávid, Papp Rebeka Napsugár, Mózes Hanna, Azemi Kevin és Kovács Ábel Barnabás indult el a versenyen, ám a junior Európa-bajnokságra készülő Kecskés Karina végül kihagyta a megmérettetést.

Mózes Hanna még csak serdülő korú, de olyan nevezési szinttel rendelkezik, hogy elindulhatott a juniorok között. „Nagyon sokat készültem, a tatai olimpiai edzőtáborban is voltam egy hetet korábban” – mondta a debreceni súylemelés egyik reménysége. „Úgy érzem, jó erőben vagyok, de egy picit felkészülési versenynek fogtam fel a debrecenit, mert hosszú távon az a célom, hogy jövőre is kijussak az Európa-bajnokságra, és ott jó eredményt érjek el.” A fiatal sportoló beszélt a taktikájáról is: „A súlycsoportomban hárman indultunk, az volt a tervem, hogy szakításban 50, míg lökésben 70 kilogrammon kezdek, és meglátom, mit tudok kihozni belőle” – nyilatkozta Mózes Hanna.