Vigyázz, kész, húzz!

Címvédőként érkezett. Harmadszor is ott lesz Las Vegasban, a Mr. Olympián Erdei Szabina, debreceni erőemelő.

Erdei Szabina remek formában érkezett a versenyre

Forrás: Erdei Szabina-archív

Két aranyéremmel a háta mögött ismét nekiveselkedik a testépítés legrangosabb versenyeként számontartott Mr. Olympia kihívásainak Erdei Szabina. Open kategóriában tavaly és azelőtt is kimagaslott a mezőnyből, a legjobb húzása 205 kg volt, amit most szeretne túlszárnyalni. Szabina augusztus végén Németországban, a Fitness Store Classic Allgäu versenyen egy 200 kg-os raw felhúzással hangolódott a fő megmérettetésre. – A tavalyi év után úgy éreztem, a Mr. Olympia előtt kellene még egy viadal, ahol visszaszerzem a versenyrutinomat. Voltak apró bakik, de így is nyertem. Érdekesség, hogy nem volt súly- és korcsoport bontás, mindenkit DOTS pontszám alapján rangsoroltak, ez a testsúly és a teljesítmény aránya alapján ad egy abszolút eredményt – mondta Szabina, aki az előző évben nem tudott időben Las Vegasba utazni, így meggyűlt a baja a jetlag-gel, ám idén hamarabb útra kelt, nyolc nappal korábban, hogy minden szempontból készen álljon az október 10-i versenyre. 

Erdei Szabina remek formában érkezett a versenyre
Forrás: Erdei Szabina-archív

Erdei Szabina: Ismét sínen

- Most időben összeállt minden, ami jó előjel. Szeretnék mindenképp 205 kiló fölötti eredménnyel zárni, amihez az kell, hogy javítsam a korábbi hibáimat. A felkészülésem során, amíg csak a ráhangolódási időszakban voltam, kimagaslóan jól ment a húzás, később volt egy kis megtorpanás, de úgy érzem, ismét sínen vagyok. Próbáltam a technikámat is csiszolgatni, jó erőállapotban vagyok, az akarással, az elszántsággal sincs baj. A verseny előtti napon lesz a mérlegelés, jól be kell majd lőnöm a súlyomat, mert azon is sok múlhat. A startlista alapján ezúttal 23-an húzunk, úgy tűnik, végre lesz abszolút is, ráadásul van, aki közel áll a teljesítményemhez, szóval izgalmas lesz – fogalmazott a 67 és fél kilóban versenyző erőemelő, aki három esztendő után hamarosan Magyarországon is újra pódiumra lép majd, november elején a WPA világbajnokságon, Lakitelken.

 

