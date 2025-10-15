Világcsúccsal nyert Erdei Szabina, a felhúzás debreceni klasszisa!

Harmadszor is részt vett a Mr. Olympia küzdelmein Erdei Szabina. A debreceni erőemelő már két alkalommal tudott nyerni open kategóriában és idén is arra készült, hogy mindenkit túlszárnyaljon. Sikerült is újra felérnie a csúcsra a népes mezőnyben, ráadásul világcsúccsal, 205,5 kg-ot húzott, ami egyben új egyéni rekord is a 67 és fél kilóban versenyző sportolónak.

Forrás: Erdei Szabina-archív

Erdei Szabina mindent vitt

– Próbáltam úgy belőni a súlyom a mérlegelésre, hogy elég alacsony legyen az abszolúthoz, de még ne menjen az erőm rovására, végül 65,75 kilogrammnál állt meg a számláló. Nagyon idegesen érkeztem meg a versenyre, 200 kilót kértem kezdőfogásnak, az enyém lett a legmagasabb, de tudtam, ez még nem jelent semmit. Mindent megtettem, hogy megnyugodjak, zenét hallgattam, ami be is vált. A bemelegítésem fegyelmezett volt, koncentráltan húztam a súlyokat és haladtam előre – elevenítette fel portálunknak.

Ám a verseny mégsem indult könnyen Szabina számára: – Végül eljött az idő, kimentem a platformra a 200-as húzásra és semmi – emlékezett vissza. –Nem igazán tudom, mi történt, talán rosszul álltam bele, de erőkifejtés nélkül engedtem el a fogást. Mutattam a bíróknak, hogy ismételek. Összeszedtem magam, jött a második fogás, stabilan húztam, nem volt gond az erővel. Hatalmas megkönnyebbülést éreztem, utolsó fogásnak 205,5 kg-ot kértem, ami új világcsúcs és számomra új egyéni rekord - ezt is stabilan hoztam. Boldogan vártam az eredményhirdetést, hiszen világ- és egyéni rekordot döntöttem, megnyertem a korcsoportomat, a masters abszolútot és az opent is – részletezte Erdei Szabina, akire hamarosan újabb megmérettetés vár, három esztendő után Magyarországon lép pódiumra, november 2-án a WPA világbajnokságon, Lakitelken zárja a szezont.