El sem hinnéd, milyen toplistán szerepel Dzsudzsák Balázs

Rég látott jó formában játszik a Debreceni VSC válogatottsági-rekordere, Dzsudzsák Balázs. Az idei szezonban előkelő helyen áll a kanadai táblázaton és még mindig a DVSC egyik húzóembere. Ráadásul nem csupán a hajdúsági klubnál kedvelik még mindig a cívisvárosiak klublegendáját.

Dzsudzsák Balázs még mindig népszerű. Forrás: MW-archív

Dzsudzsák Balázs még mindig közönségkedvenc

Emlékezhetünk, Dzsudzsák Balázs legszebb éveit Hollandiában töltötte a PSV Eindhoven együttesénél. A piros-fehérek szurkolói még mindig elismerően beszélnek a hajdúsági szélsőről, aki több mint száz meccsen szerepelt a PSV mezében. A hollandok egyik legsikeresebb klubjának legnagyobb riválisa az amszterdami Ajax, akik ellen rengeteg jó meccse volt a szélsőnek. A klub hivatalos Instagram-oldala közzétett egy toplistát az Ajax elleni rangadók legszebb öt góljából. Dzsudzsák Balázs kétszer is szerepel a találatok között, ő maga pedig viccesen oda is kommentelt. – Egyetértek! – írta.

Dzsudzsák Balázs legemlékezetesebb meccse az Ajax ellen: