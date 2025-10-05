október 5., vasárnap

Labdarúgás

3 órája

El sem hinnéd, milyen toplistán szerepel Dzsudzsák Balázs

Címkék#Dzsudzsák Balázs#Ajax#Psv#Debreceni VSC

A Debrceni VSC csapatkapitánya nagy ismertségre tett szert karrierje során. Dzsudzsák Balázs még mindig közönségkedvenc a PSV Eindhovennél.

Haon.hu

Rég látott jó formában játszik a Debreceni VSC válogatottsági-rekordere, Dzsudzsák Balázs. Az idei szezonban előkelő helyen áll a kanadai táblázaton és még mindig a DVSC egyik húzóembere. Ráadásul nem csupán a hajdúsági klubnál kedvelik még mindig a cívisvárosiak klublegendáját. 

Dzsudzsák Balázs
Dzsudzsák Balázs még mindig népszerű. Forrás: MW-archív

Dzsudzsák Balázs még mindig közönségkedvenc 

Emlékezhetünk, Dzsudzsák Balázs legszebb éveit Hollandiában töltötte a PSV Eindhoven együttesénél. A piros-fehérek szurkolói még mindig elismerően beszélnek a hajdúsági szélsőről, aki több mint száz meccsen szerepelt a PSV mezében. A hollandok egyik legsikeresebb klubjának legnagyobb riválisa az amszterdami Ajax, akik ellen rengeteg jó meccse volt a szélsőnek. A klub hivatalos Instagram-oldala közzétett egy toplistát az Ajax elleni rangadók legszebb öt góljából. Dzsudzsák Balázs kétszer is szerepel a találatok között, ő maga pedig viccesen oda is kommentelt. – Egyetértek! – írta. 

Dzsudzsák Balázs legemlékezetesebb meccse az Ajax ellen: 

 

 

