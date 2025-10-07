Bumm! Ez Hajdú B. Istvánék őszinte véleménye Dzsudzsák Balázsról, a tévében mondták meg a frankót – videóval

A Debreceni VSC, valamint Dzsudzsák Balázs is kiválóan kezdte a Fizz Liga-idényt: az élvonalbeli tagságát az előző szezon utolsó fordulójában bebiztosító Loki 9 forduló után 15 ponttal az NB I. tabellájának 3. helyén áll, válogatott rekorder csapatkapitánya pedig 4 gólnál és 2 gólpassznál jár eddig, 6 kanadai pontjánál csak két ferencvárosi, Varga Barnabás (7) és Gruber Zsombor (8) szerzett többet – hívta fel rá a figyelmet az M4 Sport. Dzsudzsák múlt szombaton az ETO elleni hazai mérkőzésen egy pazar szabadrúgásgóllal örvendeztette meg a Nagyerdei Stadion közönségét, teljesítményével pedig – immár harmadjára – a Hét Csapatába is bekerült, a gólt pedig a legszebbnek választották.

Dzsudzsák Balázs remek formában van

Forrás: Napló-archív

Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora az M4 Sport Góóól!2 című műsorában arról beszélt, ha a Debrecen 38 éves, 109-szeres magyar válogatott csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs fizikailag és mentálisan is topon lesz, a játéktudása megvan ahhoz, hogy még évekig az NB I.-ben futballozzon.

Ezt mondták a szakértők Dzsudzsák Balázsról

Simek Péter, az M4 Sport szakértője kiemelte, a válogatott rekorder újbóli kivirágzásában kulcsszerepet játszik, hogy „ismét összeállt a Dzsudzsák Balázs és a vezetőedző közti szakmai történet”.

Egy 38-39 éves játékosnál rettentően fontos, hogy miként épül fel a hete. Dzsudzsák szerintem olyan munkát végez – nyilván előfordulhat, hogy vannak némi engedményei a heti edzésmunkát illetően–, hogy a hétvégén a legjobb fizikai állapotban legyen. Ezt a legnehezebb felépíteni egy játékosnál, az, hogy így végez el egy pontrúgást, nem kérdés

– mondta a korábbi 9-szeres válogatott játékos.

Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázót idézve hozzátette:

Aki fiatalon nem tudott játszani, az öregkorára sem fog megtanulni, aki meg fiatalon tud játszani, az öregkorára sem felejti el. Olyan játékosoknál, mint Dzsudzsák vagy Böde, a nemzetközi porondon pedig Cristiano Ronaldo esetében is azt láthatjuk, hogy a fizikai állapot a döntő. Ha Dzsudzsák Balázs fizikailag és mentálisan topon van, a játéktudása, intelligenciája ebben a magyar élvonalban még évekig pályán tarthatja. Kérdés, mennyi ideig mérkőzésenként, most akár 90 percig is

– vélekedett.