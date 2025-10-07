55 perce
Bumm! Ez Hajdú B. Istvánék őszinte véleménye Dzsudzsák Balázsról, a tévében mondták meg a frankót – videóval
A csapatkapitány még 38 évesen is szárnyal. Dzsudzsák Balázs játékáról fejtette ki véleményét Simek Péter és Hajdú B. István is.
A Debreceni VSC, valamint Dzsudzsák Balázs is kiválóan kezdte a Fizz Liga-idényt: az élvonalbeli tagságát az előző szezon utolsó fordulójában bebiztosító Loki 9 forduló után 15 ponttal az NB I. tabellájának 3. helyén áll, válogatott rekorder csapatkapitánya pedig 4 gólnál és 2 gólpassznál jár eddig, 6 kanadai pontjánál csak két ferencvárosi, Varga Barnabás (7) és Gruber Zsombor (8) szerzett többet – hívta fel rá a figyelmet az M4 Sport. Dzsudzsák múlt szombaton az ETO elleni hazai mérkőzésen egy pazar szabadrúgásgóllal örvendeztette meg a Nagyerdei Stadion közönségét, teljesítményével pedig – immár harmadjára – a Hét Csapatába is bekerült, a gólt pedig a legszebbnek választották.
Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora az M4 Sport Góóól!2 című műsorában arról beszélt, ha a Debrecen 38 éves, 109-szeres magyar válogatott csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs fizikailag és mentálisan is topon lesz, a játéktudása megvan ahhoz, hogy még évekig az NB I.-ben futballozzon.
Ezt mondták a szakértők Dzsudzsák Balázsról
Simek Péter, az M4 Sport szakértője kiemelte, a válogatott rekorder újbóli kivirágzásában kulcsszerepet játszik, hogy „ismét összeállt a Dzsudzsák Balázs és a vezetőedző közti szakmai történet”.
Egy 38-39 éves játékosnál rettentően fontos, hogy miként épül fel a hete. Dzsudzsák szerintem olyan munkát végez – nyilván előfordulhat, hogy vannak némi engedményei a heti edzésmunkát illetően–, hogy a hétvégén a legjobb fizikai állapotban legyen. Ezt a legnehezebb felépíteni egy játékosnál, az, hogy így végez el egy pontrúgást, nem kérdés
– mondta a korábbi 9-szeres válogatott játékos.
Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázót idézve hozzátette:
Aki fiatalon nem tudott játszani, az öregkorára sem fog megtanulni, aki meg fiatalon tud játszani, az öregkorára sem felejti el. Olyan játékosoknál, mint Dzsudzsák vagy Böde, a nemzetközi porondon pedig Cristiano Ronaldo esetében is azt láthatjuk, hogy a fizikai állapot a döntő. Ha Dzsudzsák Balázs fizikailag és mentálisan topon van, a játéktudása, intelligenciája ebben a magyar élvonalban még évekig pályán tarthatja. Kérdés, mennyi ideig mérkőzésenként, most akár 90 percig is
– vélekedett.
Dzsudzsák Balázs gólja a DVSC–ETO mérkőzésen:
Fizz Liga
A 9. forduló eredményei:
- Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 3–1
- Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 3–1
- Puskás Akadémia FC–Újpest FC 0–0
- Debreceni VSC–ETO FC 1–1
- Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2
- Kisvárda FC–Diósgyőri VTK 1–0
A 10. forduló programja:
Október 18., szombat
- 14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
- 16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
- 20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Október 19., vasárnap
- 13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
- 15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
- 18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
A labdarúgó NB I. állása:
|1. Paksi FC
|9
|5
|4
|–
|24–14
|+10
|19
|2. Ferencvárosi TC
|8
|4
|3
|1
|18–8
|+10
|15
|3. Debreceni VSC
|9
|4
|3
|2
|12–11
|+1
|15
|4. MTK Budapest
|9
|4
|1
|4
|18–16
|+2
|13
|5. Kisvárda
|8
|4
|1
|3
|8–13
|–5
|13
|6. ETO FC
|8
|3
|4
|1
|16–10
|+6
|13
|7. Puskás Akadémia
|9
|3
|2
|4
|12–15
|–3
|11
|8. Újpest FC
|9
|2
|3
|4
|12–12
|0
|9
|9. Nyíregyháza Spartacus
|9
|2
|3
|4
|13–18
|–5
|9
|10. Diósgyőri VTK
|9
|1
|5
|3
|12–17
|–5
|8
|11. Kazincbarcika
|8
|2
|1
|5
|9–18
|–9
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|9
|1
|4
|4
|16–18
|–2
|7
