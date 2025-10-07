október 7., kedd

Labdarúgás

55 perce

Bumm! Ez Hajdú B. Istvánék őszinte véleménye Dzsudzsák Balázsról, a tévében mondták meg a frankót – videóval

A csapatkapitány még 38 évesen is szárnyal. Dzsudzsák Balázs játékáról fejtette ki véleményét Simek Péter és Hajdú B. István is.

Haon.hu

A Debreceni VSC, valamint Dzsudzsák Balázs is kiválóan kezdte a Fizz Liga-idényt: az élvonalbeli tagságát az előző szezon utolsó fordulójában bebiztosító Loki 9 forduló után 15 ponttal az NB I. tabellájának 3. helyén áll, válogatott rekorder csapatkapitánya pedig 4 gólnál és 2 gólpassznál jár eddig, 6 kanadai pontjánál csak két ferencvárosi, Varga Barnabás (7) és Gruber Zsombor (8) szerzett többet – hívta fel rá a figyelmet az M4 Sport. Dzsudzsák múlt szombaton az ETO elleni hazai mérkőzésen egy pazar szabadrúgásgóllal örvendeztette meg a Nagyerdei Stadion közönségét, teljesítményével pedig – immár harmadjára – a Hét Csapatába is bekerült, a gólt pedig a legszebbnek választották.

dzsudzsák balázs
Dzsudzsák Balázs remek formában van
Forrás: Napló-archív

Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora az M4 Sport Góóól!2 című műsorában arról beszélt, ha a Debrecen 38 éves, 109-szeres magyar válogatott csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs fizikailag és mentálisan is topon lesz, a játéktudása megvan ahhoz, hogy még évekig az NB I.-ben futballozzon.

Ezt mondták a szakértők Dzsudzsák Balázsról

Simek Péter, az M4 Sport szakértője kiemelte, a válogatott rekorder újbóli kivirágzásában kulcsszerepet játszik, hogy „ismét összeállt a Dzsudzsák Balázs és a vezetőedző közti szakmai történet”.

Egy 38-39 éves játékosnál rettentően fontos, hogy miként épül fel a hete. Dzsudzsák szerintem olyan munkát végez – nyilván előfordulhat, hogy vannak némi engedményei a heti edzésmunkát illetően–, hogy a hétvégén a legjobb fizikai állapotban legyen. Ezt a legnehezebb felépíteni egy játékosnál, az, hogy így végez el egy pontrúgást, nem kérdés

– mondta a korábbi 9-szeres válogatott játékos.

Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázót idézve hozzátette: 

Aki fiatalon nem tudott játszani, az öregkorára sem fog megtanulni, aki meg fiatalon tud játszani, az öregkorára sem felejti el. Olyan játékosoknál, mint Dzsudzsák vagy Böde, a nemzetközi porondon pedig Cristiano Ronaldo esetében is azt láthatjuk, hogy a fizikai állapot a döntő. Ha Dzsudzsák Balázs fizikailag és mentálisan topon van, a játéktudása, intelligenciája ebben a magyar élvonalban még évekig pályán tarthatja. Kérdés, mennyi ideig mérkőzésenként, most akár 90 percig is

– vélekedett.

Dzsudzsák Balázs gólja a DVSC–ETO mérkőzésen: 

Fizz Liga

A 9. forduló eredményei:

  • Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 3–1
  • Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 3–1 
  • Puskás Akadémia FC–Újpest FC 0–0
  • Debreceni VSC–ETO FC 1–1
  • Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2
  • Kisvárda FC–Diósgyőri VTK 1–0

 

A 10. forduló programja:

Október 18., szombat

  • 14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
  • 16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
  • 20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Október 19., vasárnap

  • 13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
  • 15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
  • 18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

A labdarúgó NB I. állása:

1. Paksi FC95424–14+1019
2. Ferencvárosi TC843118–8+1015
3. Debreceni VSC943212–11+115
4. MTK Budapest941418–16+213
5. Kisvárda84138–13–513
6. ETO FC834116–10+613
7. Puskás Akadémia932412–15–311
8. Újpest FC923412–1209
9. Nyíregyháza Spartacus923413–18–59
10. Diósgyőri VTK915312–17–58
11. Kazincbarcika82159–18–97
12. Zalaegerszegi TE914416–18–27

 

