Feltöltődik a csapatkapitány

1 órája

Ez fullos kép! Ott fotózták le Dzsudzsák Balázst, ahová az októberi nyálkában minden magyar vágyik!

Még mindig remek formában van, de neki is kell a feltöltődés. Ismét a Közel-Keleten van Dzsudzsák Balázs.

Haon.hu

A válogatott szünet előtt klasszis szabadrúgásgóllal jelentkezett a Debreceni VSC–ETO FC bajnoki mérkőzésen Dzsudzsák Balázs, aki hivatalos Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hol tölti szabadidejét – szúrta ki elsőként a Csakfoci.

dzsudzsák Balázs
Dzsudzsák Balázs az Egyesült Arab Emírségekben pihen
Forrás: Instagram/Dzsudzsák Balázs 

Itt sütteti a hasát Dzsudzsák Balázs

A magyar válogatott egykori csapatkapitánya egy 24 óráig látható sztoriban posztolt egy fotót, amelyen az ikonikus Burj Al Arab épület látható egy napozóágyban. A 38 éves játékos tehát az Egyesült Arab Emírségekben pihen. Az ország biztosan nem ismeretlen számára, hiszen korábban játszott az Al-Vahdában, az Al-Ittihadban és az Al-Ajnban is. 

A DVSC következőnek október 18-án, szombaton a listavezető Paks vendége lesz.

Dzsudzsák Balázs legutóbbi gólja itt nézhető vissza:

