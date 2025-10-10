1 órája
Ez fullos kép! Ott fotózták le Dzsudzsák Balázst, ahová az októberi nyálkában minden magyar vágyik!
Még mindig remek formában van, de neki is kell a feltöltődés. Ismét a Közel-Keleten van Dzsudzsák Balázs.
A válogatott szünet előtt klasszis szabadrúgásgóllal jelentkezett a Debreceni VSC–ETO FC bajnoki mérkőzésen Dzsudzsák Balázs, aki hivatalos Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hol tölti szabadidejét – szúrta ki elsőként a Csakfoci.
Itt sütteti a hasát Dzsudzsák Balázs
A magyar válogatott egykori csapatkapitánya egy 24 óráig látható sztoriban posztolt egy fotót, amelyen az ikonikus Burj Al Arab épület látható egy napozóágyban. A 38 éves játékos tehát az Egyesült Arab Emírségekben pihen. Az ország biztosan nem ismeretlen számára, hiszen korábban játszott az Al-Vahdában, az Al-Ittihadban és az Al-Ajnban is.
A DVSC következőnek október 18-án, szombaton a listavezető Paks vendége lesz.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Bumm! Ez Hajdú B. Istvánék őszinte véleménye Dzsudzsák Balázsról, a tévében mondták meg a frankót – videóval
Holttestet találtak a halőrök a Hortobágy-Berettyón, a csónakbaleset helyszínétől nem messze
Dzsudzsák Balázs legutóbbi gólja itt nézhető vissza: