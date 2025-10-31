október 31., péntek

Labdarúgás

1 órája

Durva részletek derültek ki, így sértegették Dzsudzsákot a kispestiek!

Feszült pillanatokkal ért véget a DVSC–Kispest meccs. Dzsudzsák Balázsnak Zuigéber Ákos szólt be, le is lehet olvasni a szájáró, mit mondott.

Haon.hu

Indulatosan ért véget a csütörtök este játszott Debreceni VSC–Budapest Honvéd Magyar Kupa-mérkőzés, s nem csupán azért, mert a vendégek a hosszabbítás végén szerzett góllal 2–1-re nyertek és kiejtették az esélyesebb Lokit. Korábban már a portálunkon is olvashattak aról, hogy feszült jelenetek voltak a találkozó után, kis híján verekedés is volt. A Magyar Nemzetnél kiszúrták, amint a győztes gólt szerző Zuigéber Ákos odaszólt Dzsudzsák Balázsnak, a kispestiek 22 éves játékosa tiszteletlen volt.

dzsudzsák balázs
Dzsudzsák Balázs a DVSC egyik legjobbja volt. Fotó: Katona Ákos.

„Mit pofázol?” – mondták Dzsudzsák Balázsnak

Zuigéber Ákos a 117. percben rúgta – igen szép lövéssel – a győztes gólt, de ezzel még nem ért véget a Debrecen–Honvéd MK-mérkőzés a legjobb 16 közé jutásért. Miközben a DVSC kitámadott, kontrából a kispestieknek két ziccerük is akadt. Az egyiket Dzsudzsák Balázs hiúsította meg, a vendégek játékosa csak szabálytalanság árán jutott túl a válogatottsági rekorderen.

Dzsudzsák nyilván szóvá tette, hogy Zuigéber fellökte, az nem látható a felvételeken, hogy mit mondott neki. Az viszont igen – még ha nem is hallható –, ahogy Zuigéber visszaszólt. „Mit pofázol?” – lehet tisztán leolvasni a Honvéd játékosának szájáról, hogy mit is mondott. (A jelenet az M4 Sport felvételén 3:04,15 órától látható.)

Zuigéber Ákos tiszteletlen volt Dzsudzsák Balázzsal

Érthető a kispestiek, azon belül a mérkőzést eldöntő Zuigéber Ákos öröme, de a 22 éves játékostól mégis illetlenség így viselkedni a 38 éves, válogatottsági rekorder Dzsudzsákkal szemben.

Zuigéber a találkozó után úgy értékelt örömről, büszkeségről, csapatmunkáról, karakterről szónokolva, mint a ma született bárány…

A Magyar Nemzet arról is írt, hogy Dzsudzsák Balázs lemaradhat élete nagy álmáról, a cikk itt olvasható.

A Mol Magyar Kupa-mérkőzés összefoglalója:


 

