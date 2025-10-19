Vízilabda
3 órája
DVSE: Megvan az első hazai győzelem
A csapatkapitány Macsi Patrik volt a meccs legeredményesebb játékosa négy góllal.
Krémer Balázs hátul jól tartotta a csapatot
Forrás: DVSE
Fordulatos mérkőzésen szerezte meg idei első bajnoki sikerét a DVSE-Master Good. Együttesünk az OB1 harmadik fordulójában az újonc KSI otthonából hozta el a három pontot – a mérkőzés részletes tudósítását ide kattintva olvashatják. A DVSE a következő fordulóban az Eger együttesét fogadja hazai medencében.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
|E-On Férfi OB1, 3. forduló
KSI – DVSE-Master Good 9-14 (3-4, 4-3, 1-4, 1-3)
Gólszerzők: Macsi P. 4, Macsi M. 3, Smitula, Mihov, Gluhaić, Pónya, Gagulić, Kis, Tőzsér
Ezt ne hagyja ki!Debreceni VSC
14 órája
Helyzet helyzet hátán, mindkét csapat nyerhetett volna a Loki és Paks rangadóján!
Ezt ne hagyja ki!Gasztronómiai fesztivál
18 órája
Ettől megkordul a hasad: olyan ételek készültek ezen a hajdú-bihari településen, hogy tátva marad a szád! – fotókkal, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre