DVSE: Megvan az első hazai győzelem

Fordulatos mérkőzésen szerezte meg idei első bajnoki sikerét a DVSE-Master Good. Együttesünk az OB1 harmadik fordulójában az újonc KSI otthonából hozta el a három pontot – a mérkőzés részletes tudósítását ide kattintva olvashatják. A DVSE a következő fordulóban az Eger együttesét fogadja hazai medencében.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!