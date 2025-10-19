október 19., vasárnap

Nándor névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

3 órája

DVSE: Megvan az első hazai győzelem

Címkék#Macsi Patrik#DVSE-Master Good#DVSE vízilabda#dvse

A csapatkapitány Macsi Patrik volt a meccs legeredményesebb játékosa négy góllal.

Haon.hu
DVSE: Megvan az első hazai győzelem

Krémer Balázs hátul jól tartotta a csapatot

Forrás: DVSE

Fordulatos mérkőzésen szerezte meg idei első bajnoki sikerét a DVSE-Master Good. Együttesünk az OB1 harmadik fordulójában az újonc KSI otthonából hozta el a három pontot – a mérkőzés részletes tudósítását ide kattintva olvashatják. A DVSE a következő fordulóban az Eger együttesét fogadja hazai medencében.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

E-On Férfi OB1, 3. forduló
KSI – DVSE-Master Good 9-14 (3-4, 4-3, 1-4, 1-3)
Gólszerzők: Macsi P. 4, Macsi M. 3, Smitula, Mihov, Gluhaić, Pónya, Gagulić, Kis, Tőzsér

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu