október 26., vasárnap

Dömötör névnap

10°
+13
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Micsoda hangulat!

41 perce

Zengett a Nagyerdei! Így szurkoltatok a DVSC-Újpest mérkőzésen! - fotókkal!

Címkék#szurkolók#Nagyerdei Stadion#bajnokság#Debreceni VSC#Újpest

A DVSC-Újpest rangadó után is őrzi veretlenségi szériáját Sergio Navarro együttese. Gólzáporos mérkőzésen tartotta itthon a három pontot a Debreceni VSC.

Haon.hu

Úgy néz ki, kezd összeállni a Sergio Navarro által megálmodott játék: meggyőző mezőnyfölénnyel, parádés gólokkal és jó összjátékkal kerekedett felül a Debreceni VSC csapata az Újpesten a Nagyerdei Stadionban vasárnap délután. A találkozó kezdetére még az idő is kitisztult, ráadásul 6 ezernél is több jegy kelt el, így minden adott volt ahhoz, hogy egy kiváló hangulatú mérkőzés kerekedjen a DVSC-Újpest találkozóból.

Zengett a Nagyerdei! Így szurkoltatok a DVSC-Újpest mérkőzésen!
Zengett a Nagyerdei! Így szurkoltatok a DVSC-Újpest mérkőzésen!
Fotó: Vida Márton Péter

DVSC-Újpest: csak úgy záporoztak a gólok!

Bár sokan bíztak a hazai győzelemben, hétgólos találkozóra azért biztosan kevesen fogadtak volna. A DVSC-Újpest találkozón már az első félidőben három gól született, Bárány Donát a 8. percben kezdte meg a gólgyártást, őt követte Youga (15.p.), majd a 30. percben ismét Bárány villantott. A fordulást követően Cibla (56. p.) és Kocsis (59. p.) is betalált még.

Vendégoldalon a 63. percben Medeiros 11-esével született meg az első gól, majd Lacoux a 74. percben még szépített, a Loki azonban így is fölényes győzelmet aratott (5-2), ezzel ismét a harmadik helyen áll a bajnokságban.

A DVSC-Újpest mérkőzésről szóló tudósításunkat és a mérkőzés fotóit itt találod:

Szurkolói fotókon a DVSC-Újpest találkozó:

Így szurkoltatok a DVSC-Újpest rangadón

Fotók: Vida Márton Péter

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu