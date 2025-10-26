41 perce
Zengett a Nagyerdei! Így szurkoltatok a DVSC-Újpest mérkőzésen! - fotókkal!
A DVSC-Újpest rangadó után is őrzi veretlenségi szériáját Sergio Navarro együttese. Gólzáporos mérkőzésen tartotta itthon a három pontot a Debreceni VSC.
Úgy néz ki, kezd összeállni a Sergio Navarro által megálmodott játék: meggyőző mezőnyfölénnyel, parádés gólokkal és jó összjátékkal kerekedett felül a Debreceni VSC csapata az Újpesten a Nagyerdei Stadionban vasárnap délután. A találkozó kezdetére még az idő is kitisztult, ráadásul 6 ezernél is több jegy kelt el, így minden adott volt ahhoz, hogy egy kiváló hangulatú mérkőzés kerekedjen a DVSC-Újpest találkozóból.
DVSC-Újpest: csak úgy záporoztak a gólok!
Bár sokan bíztak a hazai győzelemben, hétgólos találkozóra azért biztosan kevesen fogadtak volna. A DVSC-Újpest találkozón már az első félidőben három gól született, Bárány Donát a 8. percben kezdte meg a gólgyártást, őt követte Youga (15.p.), majd a 30. percben ismét Bárány villantott. A fordulást követően Cibla (56. p.) és Kocsis (59. p.) is betalált még.
Vendégoldalon a 63. percben Medeiros 11-esével született meg az első gól, majd Lacoux a 74. percben még szépített, a Loki azonban így is fölényes győzelmet aratott (5-2), ezzel ismét a harmadik helyen áll a bajnokságban.
A DVSC-Újpest mérkőzésről szóló tudósításunkat és a mérkőzés fotóit itt találod:
Ez nem a véletlen műve: gálázott és egy pontra az első helytől a DVSC! - fotókkal!
Szurkolói fotókon a DVSC-Újpest találkozó:
Így szurkoltatok a DVSC-Újpest rangadónFotók: Vida Márton Péter
