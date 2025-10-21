Így teljesítettek a DVSC Schaeffler játékosai a válogatottban

– A magyar válogatottban szereplő Grosch Vivien és Tóvizi Petra mellett klubunk öt játékosa szerepelt az elmúlt héten Eb-selejtezőn, vagy EHF Eurókupa meccsen. A szerb és a svéd válogatott azonos csoportban szerepel a jövő évi kontinensbajnokság selejtezőjében és ahogy a papírforma előre ígérte, vélhetően kéz a kézben jutnak ki az Eb-re, hiszen mindkét együttes magabiztos sikerekkel kezdte a kvalifikációs sorozatot. A svédek előbb hazai pályán verték Ukrajnát 33–25-re, majd Litvániában nyertek 41–20-ra. Kristin Thorleifsdóttir az első meccsen három, a másodikon négy gólt szerzett. Ismét a szerb nemzeti csapat alapembere volt Jovovics Jovana, aki a litvánok elleni 42–33-as hazai győzelemből három, az Ukrajna elleni „idegenbeli” (a szlovákiai Michalovcén rendezték a mérkőzést) sikerből öt találattal vette ki a részét – írta a dvsckezilabda.hu.

