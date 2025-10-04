Klasszisok sora érkezik a Hódosba

Nora Mörk és Henny Reistad, csak ezt a két nevet sok mindent elárul szombati ellenfélről, a Team Esbjerg csapatáról – írja a DVSC Schaeffler honlapja. A szombaton 16 órától kezdődő összecsapás különleges lehet Kristin Thorleifsdóttir számára, hiszen az Esbjerg vezetőedzője, Tomas Axnér egyben a svéd válogatott szövetségi kapitánya is.

– Új edzőjük van, így valószínűleg kicsit más a játékstílusuk, de nagyon erős csapat. Számomra extra motivációt jelent, hogy az edzőjük a svéd válogatott szövetségi kapitánya, bizonyítani szeretném, hogy támadásban is számíthat rám, de nem agyalom ezt túl – mondta Kristin Thorleifsdóttir az együttes honlapján, ahol az átlövő teljes nyilatkozata elolvasható.

A mérkőzés félidejében lépnek pályára a debreceni férfi kézilabda legendái, az 1975-ben bajnoki címet szerző Debreceni Dózsa sikerére emlékezve. Az összecsapást a Sport 1 élőben közvetíti.