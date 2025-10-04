50 perce
Pokoli nagy csatára késztette a Loki a világ egyik legjobb csapatát
Az eddigi legnehezebb erőpróba várt a debreceniekre. Óriási szívvel küzdöttek a DVSC Schaeffler kézilabdázói.
A végsőkig harcolt a Loki, de ezúttal többször is elpártolt mellőle Fortuna, így pont nélkül maradtak a debreceniek szombat délután. A negyedik fordulóban az eddigi legkeményebb riválissal találkozott a DVSC Schaeffler a Bajnokok Ligája szezonban, ugyanis a dán Esbjerg kézilabda együttese tavaly és két éve is bronzérmes volt a BL-ben, soraiban számos válogatott kézissel, köztük a világ talán jelenlegi legjobb játékosával, a norvég Henny Reistaddal. Nem volt könnyű az északiak útja a cívisvárosig, ugyanis a repülőjük Billundból egyórás késéssel indult, emiatt lekésték a Münchenből Debrecenbe tartó csatlakozást. Új járatot foglaltak Budapestre, és már a gépen ültek, amikor egy óra várakozás után bejelentették, el kell hagyniuk a fedélzetet. A müncheni repülőteret ugyanis drónok miatt lezárták, így nem tudtak továbbindulni. Az Oktoberfest miatt a városban egyetlen szabad hotelszoba sem akadt, így a dán csapat kénytelen volt a repülőtéren éjszakázni. Végül a játékosok a padlóra, illetve a padokra feküdtek, tetézte a gondokat, hogy a reptéri boltok is zárva voltak, így az étkezést vízzel és snackekkel tudták le. Szombat reggel végül sikerült elindulniuk Budapestre, majd onnan busszal érkeztek meg Debrecenbe.
DVSC Schaeffler: nem ijedtek meg az északiaktól
A Loki kéziseit ilyen problémák nem hátráltatták, ”mindössze”a betegség miatt hiányzó Hornyák Dóra helyett ezúttal is Csamangó Lili volt a meccskeretben. Szilágyi Zoltán vezetőedző ezúttal a Ryde – Grosch, Sercien-Ugolin, Thorleifsdóttir, Tóvizi, Jovovics, Petrus kezdőcsapatot küldte pályára. Reistad lőtte a mérkőzés első gólját, de Jovovics gyorsan egyenlített. A vendégek gyorsan igazolták klasszisukat, míg a dánok viszonylag gyorsan szerezték a góljaikat, addig a mieinknek jobban meg kellett dolgozniuk a találatokért.
Minden jó debreceni megmozdulást nagy ovációval jutalmazott a Hódos szépszámú közönsége.
Tartotta a lépést a Loki, a 8. percben 5–5 volt az állás. Ryde remekül védett ebben a periódusban, ez sokat jelentett. Támadásban Szabó Nina váltotta Thorleifsdóttirt, a DVSC pedig átvette a vezetést a 13. percben. Grosch ejtése után már kettő volt a fór, Tomas Axnér, a vendégek új edzője időt is kért. Szólt a Mindent bele! a lelátóról, és láthatóan mindent bele is adott a Vasutas. Emmenegger egy jó öt perces dán gólcsendet tört meg, de Vámos Míra rögtön válaszolt, így maradt a háromgólos hajdúsági előny. Ami aztán villámgyorsan egyre olvadt, így Szilágyi Zoltán magához hívta játékosait egy kis eligazításra. A debreceniek vezetőedzője forgatta csapatát, kereste az ideális összetételt az első félidő hajrájára felpörgött északiak ellen. Reistad átlövésével ismét vendégelőnyt (10–11) mutatott az eredményjelző. Védekezésben zavaróra állt át az Esbjerg, de Csernyánszki Liliána elővette a védjegyének számító, elhajlásos lövést talpról, és szinte szétlőtte a kaput. Ennek ellenére egygólos (14–15) vendégvezetésnél vonultak pihenőre a csapatok.
Nem adták fel
A vendégek kezdték a második játékrészt, és növelni tudták a fórjukat. Három-négy gólon billegett az eredmény, a debreceni kispad pedig élt a második időkérés lehetőségével is. Komoly lövőpárbaj alakult ki a felek között, hirtelen többen is beszálltak a mérkőzés legszebb találata címért folyó versenybe. Újra lefaragta hátrányát a DVSC Schaeffler, jött is a vendégek időkérése. Támadásban 7 a 6-ra állt át az Esbjerg, Sercien-Ugolin kétszer egalizálhatott volna, de hetesből sem sikerült túljárnia a dánok kapusának eszén. Ahogy ilyenkor lenni szokott, ezt rögtön megbüntette az ellenfél, és újra három lett közte (52. perc, 25–28). Szilágyi Zoltán kikérte az utolsó idejét is, hiszen innen már egy nagy rohamra volt szükség a felzárkózáshoz.
A közönség is próbált segíteni, de leginkább Jovovics Jovana tudott, aki szombaton tarthatatlannak bizonyult.
Sajnos a hajrában már kapkodnia kellett a gólkényszerben lévő Lokinak, ami hibákhoz vezetett, és ezt az északiak ki is használták.
A vége DVSC-Esbjerg 29–32, de így is minden dicséretet megérdemelnek a debreceni lányok. Díjazva a küzdelmet, a közönség mindkét csapatot vastapssal köszöntötte a lefújás után.
