Kézilabda

47 perce

Tovább az úton: közel húsz góllal nyert a DVSC Schaeffler a NEKA ellen

Címkék#DVSC#NEKA#DVSC Schaeffler#NB I

A debreceni kézis hölgyek ezúttal is kötelező győzelem előtt álltak a bajnokságban. A DVSC Schaeffler a várakozásoknak megfelelően simán legyőzte a NEKA együttesét.

Orosz Krisztofer

Kötelező győzelem előtt állt a DVSC Schaeffler szerdán a NEKA elleni meccsen. Különösebben ecsetelni sem kell, miért nem jelenthetett akadályt a debreceni hölgyeknek a balatoni találkozó, a végső célok elérésének érdekében csak a két pont begyűjtése számított elfogadhatónak. 

DVSC Schaeffler, DVSC, Kézilabda, NB I.
DVSC Schaeffler: Győzni kellett a NEKA ellen. Forrás: NS-archív

DVSC Schaeffler: Az elején eldőlt 

A meccset a pirosban játszó hazaiak kezdték, de a mérkőzés első gólját Petrus Mirtill révén a fehérben kézilabdázó debreceniek szerezték. Eleinte picit pontatlan volt a DVSC Schaeffler, de csak idő kérdése volt, mikor indul be a gépezet. A 7. percben már 4–1-re vezetett a hajdúsági klub, gyakorlatilag az volt a kérdés, mennyi lesz közte a végén. A 12. minutumra is maradt a négy közte, de nyolc perccel a félidő vége előtt zárkózott a NEKA. Az volt az ember érzése, hogy a hajdúságiak pont annyit adnak ki magukból, amennyit kötelező, de a Balaton-partiak két gólra csökkentették hátrányukat, Szilágyi Zoltán időt is kért. A rövid szünet fel is rázta a lányokat, a szünetre 11–16-os Vasutas-előnnyel vonultak a felek. 

Kijött a különbség 

A fordulást követően gyors gólváltással kezdtek a felek, de több technikai hiba is csúszott a játékba. Egyébként le a kalappal a NEKA előtt, akik rendkívül sportszerűen játszottak a meccsen. A 37. percre megrázta magát a DVSC, ki is építettek egy nagyobb előnyt: a NEKA vezetőedzőjének időkérésénél 12–21 volt az állás, be is biztosította – ha kérdés lett volna – győzelmét a Vasutas. Túlságosan nagy hangulat nem uralkodott a csarnokban, de köszönhető volt ez a vendégek játékának is. Jovana Jovovics jól szervezte a hajdúságiak játékát, de talán Tóvizi Petra volt a fehér mezesek legjobbja a második félidőben. Szerencsére az egyéni teljesítmények is rendben voltak, Tavacska mellett Hámori és Vámos Míra is remekelt. A hazaiaktól is volt jó produktum: Jelena Fanni akasztott hatalmas gólt a debreceni kapuba. Összességében megérdemelt DVSC-siker született, a végeredmény 17–36 lett.

A tények: 

NEKA-DVSC Schaeffler 17–36

 

 

 

