Egy percig sem volt kérdés: magabiztosan győzött a DVSC Schaeffler

A Bajnokok Ligájában múlt héten vasárnap a Dortmund ellen szenvedett vereséget a DVSC Schaeffler. Szilágyi Zoltán tanítványai szerdán este a bajnokságban igyekeztek javítani: a DKKA érkezett a cívisvárosba, mondhatni, kötelező volt a győzelem.

DVSC Schaeffler: Kötelező győzelem előtt álltak a debreceniek. Forrás: Napló-archív

DVSC Schaeffler: Hamar eldőlt

A kezdés előtt kiderült, a DVSC Schaeffler rózsaszínben lép pályára a mellrák elleni küzdelem jegyében. A meccset a hazaiak kezdték, rögtön egy Tóvizi Petra góllal. A vendégek első kísérletét védte a hajdúságiak kapusa, Jessica Ryde. Jól kezdett a Vasutas, a DKKA nem tudott mit kezdeni a cívisvárosiak játékával, de azért a pontosság hiányzott. Egy biztos: remekül védekezett a DVSC, a dunaújvárosiak nem igazán találták az utat a hajdúsági kapuba. Nyolc perc elteltével már 4–1-es állást mutatott az eredményjelző, ki is kérte idejét a vendégek vezetőedzője. Szemre is tetszetős játékkal rukkolt elő Szilágyi Zoltán együttese, a 11. percben már 6–2 volt az állás. Kicsit olyan érzése lehetett az embernek, mintha a vendégek se hinnék el, hogy pontot csenhetnek Debrecenből, kényelmes mederben zajlott a meccs. A félidő felénél 8–3-ra módosult a hajdúsági előny, a közönség pedig többször is vastapssal jutalmazta a produkciót. Ryde is megtalálta formáját, több nagy bravúrt is bemutatott. A játékrész végére is maradt a dominancia, az öltözőbe 16–5-ös vezetéssel vonulhatott a DVSC Schaeffler.

Tükörsima lett

A fordulást követően az első gólt a vendégek jegyezték, az elején döcögött a Vasutas, de csak idő kérdése volt, mikor indulnak be a lányok. A 35, prcben Ugolin szerzett újabb találatot egy lerohanás után, éledezett a DVSC. A 37. minutumban már 19–8 volt az állás, az történt a pályán, amit a hajdúsági hölgyek szerettek volna. A kapuban Ryde továbbra is remekelt, jól jött ez a meccs a kapusnak a hétvégi Bajnokok Ligája meccs előtt. A DKKA a 39. percben jutott el tíz gólig, ez is mutatja a kiváló hazai védekezést. A kilátogató nézők nem győzték kapkodni a fejüket, potyogtak a gólok. A második játékrészre csupán annyi kérdés maradt, mennyi lesz közte a végén. A maradék időben is a hazaiak akarata érvényesült, a végeredmény 35–25 lett a DVSC Schaeffler javára.