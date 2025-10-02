Kézilabda
30 perce
Váratlan fordulat: változás a DVSC Schaefflernél!
A női kézilabda Bajnokok Ligájában érdekelt DVSC Schaeffler a honlapján közölte, hogy megváltozott a Metz elleni mérkőzésének időpontja.
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) arról tájékoztatta a debrecenieket, hogy a Bajnokok Ligája A-csoportjának 7. körére kiírt DVSC Schaeffler–Metz mérkőzést november 9., szombat 14 óra helyett egy nappal korábban, november 8-án pénteken rendezik 20 órától.
