Kézilabda

30 perce

Váratlan fordulat: változás a DVSC Schaefflernél!

Címkék#Metz#Bajnokok Ligája#DVSC Schaeffler

Haon.hu

A női kézilabda Bajnokok Ligájában érdekelt DVSC Schaeffler a honlapján közölte, hogy megváltozott a Metz elleni mérkőzésének időpontja.

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) arról tájékoztatta a debrecenieket, hogy a Bajnokok Ligája A-csoportjának 7. körére kiírt DVSC Schaeffler–Metz mérkőzést november 9., szombat 14 óra helyett egy nappal korábban, november 8-án pénteken rendezik 20 órától.



 

