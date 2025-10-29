Kiütés a Hódosban: negyvenkettőt kapott a Szombathely a Lokitól!

Bár kissé nyögvenyelősen indult, végül nagyon magabiztosan érvényesítette a papírformát a Szombathely ellen a DVSC Schaeffler. A szerda esti bajnokit megelőzően a nézők és a csapatok a hosszan tartó súlyos betegség után 64 éves korában elhunyt Szikszay Sándorra emlékeztek. A néhai sportember, aki játékosként, majd játékvezetőként és versenybíróként szolgálta a magyar és a debreceni kézilabdát, szeptember 10-én, még ott ült a zsűriasztalnál a Loki–Vasas NB I.-es találkozón…

Magabiztosan érvényesítette a papírformát a Szombathely ellen a DVSC Schaeffler

Forrás: Katona Ákos

DVSC Schaeffler: bedarálták a Szombathelyt

A csendes megemlékezés után már a játéké volt a főszerep.

Szilágyi Zoltán vezetőedző ezúttal a Ryde – Toublanc, Sercien-Ugolin, Tóvizi, Thorleifsdóttir, Jovovics, Petrus összetételű kezdőnek szavazott bizalmat.

Tóvizi Petra szerezte a Loki első gólját. Az első öt percben azt láthatta a Hódos közönsége, hogy meglepetésre a vendégeknél volt az előny, de aztán Toublanc és Jovovics találataival átvette a vezetést a DVSC Schaeffler, még az is belefért, hogy a francia válogatott szélső rögtön kihagyta az első hetesét. Támadásban hamar pályára került Csernyánszki Liliána, aki egy szép góllal hálálta meg rögvest a bizalmat. Ám ekkor még tiszavirág-életű volt a hazai vezetés, fordított a Szombathely, de szerencsére nem tudtak ellépni a vendégek sem. Szilágyi Zoltán időt kért a 21. percben, és onnantól megváltoztak a dolgok, a vendégek hét perces gólcsendjét remekül kihasználva nyolc góllal (28. perc, 18–10) meglépett a Vasutas. A félidei, 21–13-as eredményt Hornyák Dóra állította be.

Eldőltek a lényegi dolgok

Fordulás után folyamatosan növelte előnyét a DVSC, aggodalomra csak a Jovoviccsal ütköző és földön maradó Pásztor állapota miatt kellett aggódni, de szerencsére a magyar válogatott kézis a saját lábán hagyta el a pályát.

A lényegi dolgok nagyjából már félidőre eldőltek, így a mérkőzés remek alkalom volt arra, hogy minden benevezett játékos lehetőséget kapjon a debreceni szakmai stábtól.

A mérkőzés jól jellemezte, hogy az 50. percben szólt a „Játszik, a Loki!” a lelátóról – méghozzá teljesen jogosan, sok szép megoldást láthattak a debreceni lányoktól a nézők. A hajrában sem változott a játék képe, így végül DVSC-Szombathely 42–22, ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert!