Nem sikerült a bravúr, gólzáporos mérkőzésen maradt alul a DVSC Schaeffler

Nagyot küzdött a DVSC Schaeffler, de nem tudta megszorongatni a Győrt - számolt be róla honlapján a klub. Mint írták, a sokak által várt mérkőzésre már órákkal a mérkőzés kezdete előtt ki kellett tenni „Sold out” táblát, tudniillik már elővételben elfogyott az összes jegy. Nagy várakozás előzte meg tehát a Bajnokok Ligája magyar rangadóját és a debreceni lányokon is látszott a bemutatás előtti pillanatokban, hogy talán még a szokásosnál is feszültebbek. Ugyanez látszott a meccs elején is...

Fotó: Derencsényi István / Forrás: dvsckezilabda.hu

– A hazaiak hét percen keresztül kapura lövésig sem nagyon tudtak eljutni, miközben az ETO négyszer is betalált. Nem csoda, hogy rögtön a meccs elején időt kért Szilágyi Zoltán. Ezt követően kicsit elkezdett felzárkózni a Loki. De míg a debrecenieknek hosszú és fáradságos támadások árán sikerült csak gólt lőni, a vendégek pillanatok alatt odaértek a kapu elé és rendre eredményesek voltak.

A 20-ik percben már hattal ment a Győr, ekkor újra időt kért Szilágyi Zoltán. Ennek ismét megvolt a hatása, kicsit koncentráltabban védekezett és sokkal koncentráltabban támadott a csapat, így fel is felzárkózott három gólra. Ehhez kellett az is, hogy elővegyék a hét a hat elleni játékot, ami többször is ült. Ezzel együtt ötgólos győri vezetéssel fordulhattak a csapatok.

A második félidő eleje nem kezdődött rosszul. Alicia Toublanc és Vámos Míra rendre betalált a két szélről, így tartani lehetett a lépést az ETO-val. A 40-ik percben „csak” négy gól volt a különbség. Aztán megint jött egy rövidzárlat, néhány technikai hiba elég volt ahhoz, hogy a Győr újra elhúzzon.

Mínusz hétnél Szilágyi Zoltán kikérte harmadik idejét is és ekkor még több mint negyedóra volt hátra. De micsoda negyedóra! Hihetetlenül hullámzott a játék. A DVSC Schaeffler feljött négy gólra, aztán a vendégek ismét elhúztak nyolccal, majd újra felzárkóztak négyre. Hatalmasat küzdött a csapat, de ennél közelebb nem tudott kerülni a világklasszisokat felsorakoztató ellenfeléhez. Ahogy fáradt a csapat, egyre szaporodtak a technikai hibák, így valós esély nem volt a hazai pontszerzésre ezen a mérkőzésen. Viszont ismét játszottak egy remek meccset a Győrrel, mely csapat mellesleg a Bajnokok Ligája címvédője - számolt be róla a dvsckezilabda.hu.

DVSC SCHAEFFLER–GYŐRI AUDI ETO KC 30–36 (14–19)

Debrecen 2150 néző. V: Frabriczny, Rawicki (lengyelek) DVSC: Ryde – Grosch, Sercien-Ugolin, JOVOVICS 4, TÓVIZI 2, Thorleifsdóttir, Petrus. Csere: Placzek (kapus), CSERNYÁNSZKI 3, TOUBLANC 11 (4), HÁMORI 4, Juhász K., VÁMOS M. 3, Hornyák D. Edző: Szilágyi Zoltán

GYŐR: Szemerey – HAGMAN 6, Housheer 4 (3), BLOHM 4, Dulfer, De Paula 2, VAN WETERING 5. Csere: Sako (kapus) ELVER 2, V. Kristiansen 1, BREISTÖL 5, Fodor Cs. 1, Lagerquist 1, Stanko 2, JÖRGENSEN 3. Edző: Per Johansson Az eredmény alakulása: 7: perc: 0–4. 15. p.: 6–9. 20. p.: 7–13. 24. p.: 10–13. 41. p.: 19–25. 52. p.: 26–32. 54. p.: 28–32.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4

Szilágyi Zoltán: Tudtuk, hogy egy világklasszisokkal felálló, remek formában levő csapat lesz az ellenfelünk. Az volt a célunk, hogy alacsony gólszámon tartsuk az ETO-t, ez nem sikerült, mert hiányzott a védekezésünkből az agresszivitás, elvesztettük az egy-egy elleni párharcokat. Ezzel együtt összességében elégedett lehetek a csapattal, nagy csatára késztettük a BL-győztest.

Per Johansson: Tudtuk, hogy a Debrecen hazai pályán nagyon veszélyes csapat, többször is nagyon szoros meccset játszottunk ebben a csarnokban. Elégedett vagyok a csapatommal kontrolláltuk a mérkőzést, megfelelően tudtunk rotálni. Megérdemelten nyertünk, jó teljesítményt nyújtottunk.

