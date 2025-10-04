október 4., szombat

Az első komoly erőpróba előtt áll a DVSC Schaeffler!

A DVSC Schaeffler kézilabdázóinak igen sűrű a programja, a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is folyamatosan meccselnek. Múlt hétvégén Németországban, Dortmundban kikaptak, de aztán a DKKA csapatát hazai környezetben könnyedén felülmúlták. Szombaton 16 órától az esélyesebbnek számító, világsztárokkal teletűzdelt Esbjerg látogat Debrecenbe. A Haon sportújságírói, Orosz Krisztofer és Tóth Huba a H szektorban kifejtették, milyennek látták a Loki előző összecsapásait, valamint elárulták, mit várnak a dán gárda ellen.

A podcast itt hallgatható meg:

haon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
