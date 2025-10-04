haon.hu PODCAST
2 órája
Az első komoly erőpróba előtt áll a DVSC Schaeffler!
A DVSC Schaeffler kézilabdázóinak igen sűrű a programja, a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is folyamatosan meccselnek. Múlt hétvégén Németországban, Dortmundban kikaptak, de aztán a DKKA csapatát hazai környezetben könnyedén felülmúlták. Szombaton 16 órától az esélyesebbnek számító, világsztárokkal teletűzdelt Esbjerg látogat Debrecenbe. A Haon sportújságírói, Orosz Krisztofer és Tóth Huba a H szektorban kifejtették, milyennek látták a Loki előző összecsapásait, valamint elárulták, mit várnak a dán gárda ellen.
A podcast itt hallgatható meg:
Ez is érdekelhet:
Ezt ne hagyja ki!
5 órája
A szomszédból áthulló falevelet tényleg neked kell összeszedni? Itt a válasz
haon.hu PODCAST
- DVSC: Következik az igazi vizsga, merre lép tovább a klub?
- Olyan esemény készül a Debreceni Egyetemen, ami megmozgathatja a régiót
- Bajnokok Ligája: Magyar kapus nehezítheti meg a DVSC dolgát
- H szektor: Les volt vagy nem volt les?
- H szektor: Szép feladatok előtt a DVSC Schaeffler
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre