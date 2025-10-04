Rémálommá vált a DVSC Schaeffler ellenfelének az útja, vajon kihat ez a játékukra?

A dán Team Esbjerg szombaton épp Debrecenben, a Bajnokok Ligájában lép pályára a DVSC Schaeffler ellenfeleként. Az északi kézilabdacsapat a győriektől már kikapott, most pedig újra magyar csapattal nézhet szembe az együttes, ám már a kezdés előtt nagyon nehéz dolguk volt.

Kellemetlen út nehezítette meg a DVSC Schaeffler ellenfelének, az Esbjergnek a dolgát

Forrás: Facebook / Team Esbjerg

A Kisalföld ugyanis kiszúrt egy bejegyzést arról, hogy milyen pokoli út van a csapat mögött. Mint írták, a dán csapat utazását a teljes káosz jellemezte, ugyanis először lekésték a Münchenből Debrecenben tartó repülőgépüket, majd a reptér körüli drónészlelés tovább nehezítette a dolgukat a meccs előtt, így kénytelenek voltak a repülőtér padjain és padlóján éjszakázni több ezer ember társaságában.

A csapat végül a tervezett pénteki érkezés helyett jóval később és kellő pihenés nélkül, csak szombaton jutott el a cívisvárosba.

A teljes cikk és további részletek a dánok kálváriájáról a Kisalföld oldalán olvasható.

A müncheni repülőtéren ráadásul két este egymás után is drónok tettek keresztbe az utasoknak, az első esetről az alábbi cikkünkben számoltunk be: