2 órája
Rémálommá vált a DVSC Schaeffler ellenfelének az útja, vajon kihat ez a játékukra?
A müncheni repülőtér padlóján éjszakáztak a dánok. A DVSC Schaeffler ellenfelének a játékosai biztosan nem pihenték ki magukat.
A dán Team Esbjerg szombaton épp Debrecenben, a Bajnokok Ligájában lép pályára a DVSC Schaeffler ellenfeleként. Az északi kézilabdacsapat a győriektől már kikapott, most pedig újra magyar csapattal nézhet szembe az együttes, ám már a kezdés előtt nagyon nehéz dolguk volt.
A Kisalföld ugyanis kiszúrt egy bejegyzést arról, hogy milyen pokoli út van a csapat mögött. Mint írták, a dán csapat utazását a teljes káosz jellemezte, ugyanis először lekésték a Münchenből Debrecenben tartó repülőgépüket, majd a reptér körüli drónészlelés tovább nehezítette a dolgukat a meccs előtt, így kénytelenek voltak a repülőtér padjain és padlóján éjszakázni több ezer ember társaságában.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A csapat végül a tervezett pénteki érkezés helyett jóval később és kellő pihenés nélkül, csak szombaton jutott el a cívisvárosba.
A teljes cikk és további részletek a dánok kálváriájáról a Kisalföld oldalán olvasható.
A müncheni repülőtéren ráadásul két este egymás után is drónok tettek keresztbe az utasoknak, az első esetről az alábbi cikkünkben számoltunk be:
Átmenetileg bezárták Európa egyik legnagyobb repterét, erre számíthatnak a magyar utasok – videóval
Ajánljuk még:
Fogta, majd a motorháztetőre tette a kutyapiszkot Debrecenben, ezt üzente mellé!