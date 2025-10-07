október 7., kedd

Amália névnap

17°
+12
+5
Kézilabda

19 perce

A DVSC közönségkedvencei voltak, most ellenfélként térnek vissza!

Címkék#Debrecen#Metz#Tóth Nikolett#Gabrijela Bartulovics#Vámos Petra#Arany Rebeka#Bordás Réka#FTC#DVSC Schaeffler#NB I

A Loki-szurkolók sose felejtik el, amit a klubért tettek. Vámos és Gabriel a BL-ben, a többiek az NB I.-ben találkoznak a DVSC Schaefflerrel.

Tóth Huba Elemér
A DVSC közönségkedvencei voltak, most ellenfélként térnek vissza!

Vámos Petra, Arany Rebeka, Tóth Nikolett és Bordás Réka

Forrás: Metz, Vasas és FTC-archív

Szeptemberben írtunk róla, hogy kik azok, akik korábban a Debreceni VSC labdarúgócsapatát erősítették, de idén ellenfélként térnek vissza a Nagyerdei Stadionba. Ezúttal a sportstatisztika.com adatait használva megnéztük, mi a helyzet kéziseknél, melyik sportolók nehezíthetik meg hajdani klubjuk (DVSC Schaeffler) dolgát.

DVSC Schaeffler, DVSC
A DVSC Schaeffler korábbi játékosai: Vámos Petra, Arany Rebeka, Tóth Nikolett és Bordás Réka
Forrás: Metz, Vasas és FTC-archív

Az NB I.-es ellenfelek

A női élvonalban többen is vannak, akik Debrecenben nevelkedtek. Jelenleg a Vasast erősíti Arany Rebeka, Nagy Nóra, Kekézovity Anna, Sápi Gréta és Tóth Nikolett is. Ugyanakkor a Kisvárda is előszeretettel nyúl a hajdani cívisvárosi játékosokhoz: a 2025/2026-os szezonban Pásztor Bettina, Poczetnyik Luca, valamint Karnik Szabina is a szabolcsiakat segíti. A budaörsi Marincsák Nikolett és Bardi Fruzsina is játszott a Lokiban, mint ahogyan a mosonmagyaróvári Kazai Anita, illetve a kozármislenyi Kelemen Dorina is. Bordás Réka és Hársfalvi Júlia már az FTC sikeréért küzdhet, Gabrijela Bartulovics és Román Dorina pedig a Dunaújváros játékosa, Panyi Anna és Kiss Csenge pedig a NEKA-nál onthatja a gólokat. A 14 csapatos NB I.-ben mindössze öt gárda van – a Szombathely, a Győr, az Esztergom, a Vác és az Alba Fehérvár –, amely jelenleg nem alkalmaz debreceni nevelésű játékost.

A DVSC Schaeffler korábbi játékosai a Bajnokok Ligájában

A Loki egykori közönségkedvence, a magyar válogatott alapembere, Vámos Petra november 8-án visszatér a Hódos Imre Rendezvénycsarnokba, mint ahogyan Catherine Gabriel is, ugyanis DVSC Schaeffler–Metz BL-csoportkörös meccset rendeznek. Sok fanatikus várja már ezt az összecsapást, ami igen pikánsnak ígérkezik.

A Debrecen legutóbb az Esbjerggel találkozott a Bajnokok Ligájában:

Korábbi hírek a DVSC Schaefflerről:

Ezeket a népszerű cikkeket is ajánljuk még:

 

