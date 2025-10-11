Parádéztak a kapusok, többgólos hátrányból is felállt a DVSC Schaeffler

A női kézilabda NB I.-ben eddig hibátlan DVSC Schaeffler a bajnokságot nem túl rózsásan kezdő Budaörs ellen idegenben játszott szombaton.

Nem indított jól a DVSC Schaeffler, de...

A mérkőzés első találatát a 4. percben a budaörsi Szekerczés Luca hetesből szerezte, Kristin Thorleifsdórttir a 6. minutumban egalizált. Később Océane Sercien-Ugolin, majd Szöllősi-Schatzl Nadine talált be, a 11. percben 2–2-es állásnál a hazaiak időt kértek. Bebizonyosodott, hogy jól tették, mivel a 22. percre már négy góllal (9–5) elhúztak, a Loki gépezete rendesen akadozott. Azonban egy rövid tanácskozás után a piros-fehérek szárnyaltak, a csapat védekezése feljavult, elöl is kihasználták a ziccereket, így a félidőig fordítottak.

Adrianna Placzek több bravúrt is bemutatott, 53 százalékkal védett, nagy szerepe volt abban, hogy a DVSC Schaeffler egygólos (9–10) előnnyel vonulhatott a szünetre. Ugyanakkor a házigazdák hálóőre, Mátéfi Dalma is 52 százalékos hatékonysággal hárított, ezért is láthattunk a szokásosnál kevesebb gólt.

Már nem volt több fordulat a meccsben

A második félidőt emberelőnyben kezdte a Vasutas, mivel Kovalcsik Jázmint a 30. perc végén a kispadra küldték a játékvezetők. Kihasználva ezt Petrus Mirtill, majd Tóvizi Petra növelte a vendégek fórját. A 34. percben 10–13-as állásnál a házigazdák emberhátrányban időt kértek, ám a folytatásban is a DVSC-nél jöttek a gólok. A 37. percben már hat volt a felek közti különbség (10–16), a budaörsiek ugyan becsülettel küzdöttek, de az egyenlítéshez nem jártak közel. A jobb képességű debreceni játékosok talán túlságosan kiengedtek, 16–20-as állásnál Szilágyi Zoltán elővigyázatosságból magához híva a lányokat.