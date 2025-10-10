Ismét pályán a DVSC Schaeffler, itt közvetítik a meccset!

A női kézilabda NB I.-ben eddig szárnyal a DVSC Schaeffler, amely eddig hibátlan a 2025/2026-os idényben. A debreceniek az Alba Fehérvár, a Vasas és a DKKA ellen is tíz góllal bizonyultak jobbnak, míg az Esztergomot két góllal múlták felül. Szilágyi Zoltán együttese következőnek szombaton 17 órától a Budaörssel idegenben találkozik. Szöllősi-Schatzl Nadine-ék eddig csupán egy pontot szereztek a Dunaújváros ellen hazai pályán. Az Esztergom, a Vác és az FTC ellen vereséget szenvedtek.

A felek tavaly Debrecenben nagy meglepetésre 28–28-as döntetlent játszottak egymással, de a visszavágón simán, 36–23-ra diadalmaskodott a Loki. Ezúttal is jóval esélyesebbek a piros-fehérek, mivel az előző idény óta talán még nagyobb a két alakulat közti különbség.