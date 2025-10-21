Na jó, mik ezek a kemény képek a Loki játékosairól? Előkerültek a fotók, amiket már a net is elfelejtett

A Debreceni VSC Instagram-profilján most egy kreatív és egyben megható posztot találunk, amelyben a jelenlegi játékosok mellett múltbéli énjük is feltűnik – mindezt az Instagram egyik korai, barna-színvilágú logójával is megidézik. A DVSC fotósorozata érzékletesen mutatja be az idő múlását: új arcok, mégis ugyanaz a piros-fehér szív, ugyanaz az egyesületi identitás.

DVSC nosztalgia: Dzsudzsák Balázs

Forrás: DVSC / Instagram

Honnan ered a DVSC nosztalgiaposztja?

Ez a gesztus nem véletlen: a nosztalgia mint vizuális eszköz több híres márkánál is visszaköszön, hiszen az úgynevezett „Throwback Thursday” (#TBT) trendje az Instagram-használók körében már régóta kedvelt módja az „egykor vs most” pillanatok megosztásának.

Az Instagram logójának korai, barna-retro stílusú változata 2010-ben lendült ki indulóként – azóta pedig számos átalakuláson ment keresztül. A DVSC posztja ezzel a múlt-jelennel egyszerre szól akkorinak és mostnak: a klub történetét és a jövőt is reflektorfénybe helyezi.

A fotósorozatnak nemcsak esztétikai jelentése van: az üzenet világos – az identitás, az elkötelezettség, a szurkolói közösség nyelvére beszél. A barátság, a csapat- és városi hűség nem évül el, több stadion-generáció köti még mindig össze.

