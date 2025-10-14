október 14., kedd

Labdarúgás

1 órája

Hoppá! Ki nem találnád, melyik csapatnál tűnt fel Kondás Elemér, már üzentek is neki a Loki szurkolói!

Rutinos szakemberre bízták az újvárosi együttes szekerének meglódítását.

Kondás Elemér a haramdosztáylban válallt munkát

Forrás:  MW-archív

A Termálfürdő FC Tiszaújváros harmadosztályú csapata hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződést kötött Kondás Elemérrel, a Debreceni VSC korábbi kétszeres bajnok és kupagyőztes edzőjével. A 62 éves szakember kétszer is ült a Loki kispadján, és máig megismételhetetlen módon veretlenül nyert bajnoki címet az NB I.-ben, történetesen a DVSC-vel. A rutinos tréner a Lokin kívül többek között irányította a DVTK-t, a Kisvárdát, a Győrt és a Vasast is, most pedig az újvárosi együttest kell rendbe tennie. A Tiszaújváros 11 forduló után 2 győzelemmel, 3 döntetlennel és 6 vereséggel az NB III. Észak-keleti csoportjában.

 

