Ajjaj, nagy a baj? Megsérült a DVSC egyik alapembere
A válogatottnál is van változás. A DVSC kézilabdacsapata legutóbb Budaörsön nyert.
A DVSC kézilabdacsapatának játékosa, Szabó Nina térde múlt szombaton a Budaörs elleni mérkőzésen sérült meg, ezért nem is csatlakozhatott a válogatotthoz. A játékos hétfőn vizsgálatokon vesz részt, a pontos diagnózisra még várni kell, közölte a Loki a honapján.
A DVSC kézilabdacsapata Budaörsön játszott
Szabó Nina mindössze 7 percet és 40 másodpercet játszott múlt szombaton a Budaörs elleni idegenbeli mérkőzésen, aztán lekéredzkedett a pályáról és vissza sem tért. Mint utólag kiderült, a térde fájt, ezért nem tudta folytatni a játékot. Az irányító ezért hétfőn kivizsgáláson vesz részt.
Szabó Nina emiatt nem csatlakozhatott a magyar válogatotthoz, helyére Varga Emíliát hívta be a keretbe Golovin Vlagyimir szövetsági kapitány.
