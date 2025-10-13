Ajjaj, nagy a baj? Megsérült a DVSC egyik alapembere

A DVSC kézilabdacsapatának játékosa, Szabó Nina térde múlt szombaton a Budaörs elleni mérkőzésen sérült meg, ezért nem is csatlakozhatott a válogatotthoz. A játékos hétfőn vizsgálatokon vesz részt, a pontos diagnózisra még várni kell, közölte a Loki a honapján.

Szabó Nina a DVSC kézilabdacsapatának egyik alapembere

Forrás: DVSC-archív

A DVSC kézilabdacsapata Budaörsön játszott

Szabó Nina mindössze 7 percet és 40 másodpercet játszott múlt szombaton a Budaörs elleni idegenbeli mérkőzésen, aztán lekéredzkedett a pályáról és vissza sem tért. Mint utólag kiderült, a térde fájt, ezért nem tudta folytatni a játékot. Az irányító ezért hétfőn kivizsgáláson vesz részt.

