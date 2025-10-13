október 13., hétfő

Kézilabda

2 órája

Ajjaj, nagy a baj? Megsérült a DVSC egyik alapembere

Címkék#Loki#DVSC#Golovin Vlagyimir#Szabó Nina#DVSC Schaeffler#kézilabdacsapat#Budaörs

A válogatottnál is van változás. A DVSC kézilabdacsapata legutóbb Budaörsön nyert.

Tóth Huba Elemér

A DVSC kézilabdacsapatának játékosa, Szabó Nina térde múlt szombaton a Budaörs elleni mérkőzésen sérült meg, ezért nem is csatlakozhatott a válogatotthoz. A játékos hétfőn vizsgálatokon vesz részt, a pontos diagnózisra még várni kell, közölte a Loki a honapján.

DVSC kézilabda
Szabó Nina a DVSC kézilabdacsapatának egyik alapembere
Forrás: DVSC-archív

A DVSC kézilabdacsapata Budaörsön játszott 

Szabó Nina mindössze 7 percet és 40 másodpercet játszott múlt szombaton a Budaörs elleni idegenbeli mérkőzésen, aztán lekéredzkedett a pályáról és vissza sem tért. Mint utólag kiderült, a térde fájt, ezért nem tudta folytatni a játékot. Az irányító ezért hétfőn kivizsgáláson vesz részt. 

Szabó Nina emiatt nem csatlakozhatott a magyar válogatotthoz, helyére Varga Emíliát hívta be a keretbe Golovin Vlagyimir szövetsági kapitány. 

A Budaörs–DVSC mérkőzés itt tekinthető meg:


 


 

