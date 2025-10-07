Ennek a bejelentésnek a DVSC több játékosa is örülhet

A sorozatban az a nyolc válogatott szerepel, amelynek nem kell selejtezőt játszania a jövő évi Eb-re – az öt rendező ország és a tavalyi kontinenstorna első három helyezettje. A mieink Törökországgal, Csehországgal és Dániával szerepelnek egy csoportban. A magyar válogatott október 16-án, Nagykanizsán Törökországot fogadja, majd október 19-én, Prágában Csehország ellen lép pályára – áll a dvsckezilabda.hu-n.

