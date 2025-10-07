október 7., kedd

Ennek a bejelentésnek a DVSC több játékosa is örülhet

Kiderült, hogy Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kikre számít a törökök és a csehek elleni EHF Euro Kupa meccseken. A játékoskeretben a debreceni Grosch Vivien, Szabó Nina és Tóvizi Petra is ott van.

Ennek a bejelentésnek a DVSC több játékosa is örülhet

Tóvizi Petra a bajnoki és a BL-meccsek mellett a válogatott találkozóin is pályára léphet

A sorozatban az a nyolc válogatott szerepel, amelynek nem kell selejtezőt játszania a jövő évi Eb-re – az öt rendező ország és a tavalyi kontinenstorna első három helyezettje. A mieink Törökországgal, Csehországgal és Dániával szerepelnek egy csoportban. A magyar válogatott október 16-án, Nagykanizsán Törökországot fogadja, majd október 19-én, Prágában Csehország ellen lép pályára – áll a dvsckezilabda.hu-n. 

A két mérkőzésre kihirdetett keretben a Loki három játékosa – Grosch Vivien, Szabó Nina és Tóvizi Petra – szerepel.

 

