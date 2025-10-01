Korábban a DVSC-t segítették, most pedig... – hol játszanak a Loki egykori kapusai?

A DVSC kézilabdacsapatának kapujában az utóbbi években légiós áll, a 2025/2026-os szezonban a svéd Jessica Ryde és a lengyel Adrianna Placzek őrzi a Loki hálóját. Utánanéztünk, hogy a Loki korábbi légiós cerberusai közül még kik védenek, és mindezt melyik csapatnál teszik.

Ann‑Cathrin Giegerich is a DVSC kézilabdacsapatát erősítette. Forrás: NS-archív

A DVSC kézilabdacsapatában védtek, aktívak is még

A német Ann‑Cathrin Giegerich a 2020/2021-es szezontól három idényen át játszott a Lokiban, nagy közönségkedvencnek számított. Később a montenegrói Buducsnoszt együttesét is erősítette, jelenleg a francia élvonalbeli JDA Bourgogne Dijon alakulatát segíti.

Amikor a Loki 2023/2024-es idényben a BL-ben játszott, az egyik kapus a horvát Gabrijela Bartulovics volt, aki a következő szezonban Dunaújvárosban kölcsönben játszott, majd végleg odaigazolt, s azóta is a DKKA-t erősíti.

A francia Catherine Gabriel is remeket a Bajnokok Ligájában. A 2022/2023-as idénytől három esztendőn át segítette a Lokit. Sokáig úgy volt, hogy marad Debrecenben, hiszen élő szerződése volt, de a francia bajnok Metz kivásárolta. Hamarosan ellenfélként térhet vissza a Hódos Imre Rendezvénycsarnokba, hisz a BL idei kiírásában DVSC Schaeffler–Metz összecsapást is rendeznek.

Ők is a Loki hajdani légiós kapusai voltak

A 2003/2004-es szezonig védett a Lokiban az ukrán Irina Szamozvanova, aki 11 éven keresztül játszott Debrecenben – egyedüli légiós a cívisvárosi Halhatatlan kézisek között. Az 1991/1992-es idényben a román Angela Bloj, az 1992/1993-as szezonban a szlovák Vera Marincsakova volt a Vasutas kapusa. A 2003/2004-es szezonban az ukrán Irina Uvarovszka játszott a DVSC-ben, honfitársa, Tatjana Vorozscova pedig a 2004/2005-ös idénytől négy éven át segítette védével a hajdúsági gárdát, amiért a szurkolók örökké hálásak lesznek.

Összsállításunk elkészítésében a sportstatisztika.com adatai segítettek.