Fordulatokban gazdag volt a DVKLSZ Döntője

Ahogyan arról korábban olvashattak, véget ért a DVKLSZ által szervezett 2025. évi szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság. Mintegy 1000 mérkőzést rendeztek április elejétől október közepéig. Az idei bajnokságban 72 sportszervezet vett részt. Több, az előző évben aranyérmes csapat újra bajnoki címet ünnepelhetett. A Debreceni Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség múlt hét végén rendezte a szabadtéri idény lezárásaként a Hatvan Non-Stop ABC-DVKLSZ Döntőt. A 2025-ben életre hívott (egykori Bajnokok Tornája jogutódjaként) megrendezett esemény 14 csapat részvételével zajlott – derül ki a szövetség közleményéből.

A Hungarotarg lett a végső győztes

Forrás: DVKLSZ

Ezért is kedvelik

„Kiemelném, hogy a sportszervezetek az egész nap során sportszerű módon küzdöttek a győzelmekért” – jegyezte meg Vasziliu Tamás, a DVKLSZ elnöke.

A meglepetés-diadalokban sem szűkölködő kispályás labdarúgó tornán – egy rövid záport leszámítva – az időjárás is kegyes volt a játékosokhoz. Mint minden futballeseményen, itt is volt meglepetéscsapat, amely esetében kevesen gondolták, hogy érdekelt lesz a végjátékban. Ezért is kedvelt játék a mi sportágunk. Köszönjük minden kvalifikációt szerző és résztvevő együttesnek, hogy játékuk miatt ilyen remek színvonalú volt a torna!

– hangoztatta Vasziliu Tamás.

A D-Trend Fashion Kft.-Lufthansa végzett másodikként

Forrás: DVKLSZ

DVKLSZ Döntő: Csapatok a dobogón

A végső győztes a Hungarotarg együttese lett. Az alakulat az első mérkőzésen elszenvedett vereségét követően legyőzte többek között a 2025. évi DVKLSZ Debrecen Kupa győztesét (Nimbusz Team), illetve az első osztály 2. (Spectrum) és 3. (D-Trend Fashion Kft.-Lufthansa) helyezettjét egyaránt. Győzelmük jogosságához kétség sem férhetett. A Targ játékosai egy “nagy családként” voltak jelen a tornán. Feleségek, és gyermekeik is egyaránt szorítottak az apukáknak. Ez is bizonyította: a labdarúgás még amatőr szinten is egy igazi családi esemény.

A döntő legjobb játékosa Varga Dániel (Hungarotarg), a torna gólkirálya Tar Gyula (Kelet-Mo-i Postás SE) lett 9 góllal. A torna legjobb kapusának Barta Károlyt (Hungarotarg), a második helyezett csapat legjobb játékosának Molnár Márton (D-Trend Fashion Kft.-Lufthansa) választották.