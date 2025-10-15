október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Van, aki nőként és van, aki 73 évesen játszik a nívós rangú debreceni bajnokságban!

Címkék#DVKLSZ#DEAC#Vasziliu Tamás#Kocsis Sanyi

Vasziliu Tamás úgy gondolja, ismét sikeres szezonon vannak túl. Noha véget ért a DVKLSZ szabadtéri kispályás labdarúgó bajnoksága, de még pattog tovább a labda.

Haon.hu

A napokban véget ért a DVKLSZ által szervezett 2025. évi szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság. Mintegy 1000 mérkőzésen pattogott a labda, április elejétől egészen október közepéig. Mint az a szövetség közleményéből kiderül, az idei bajnokságban 72 sportszervezet vett részt. Több, az előző évben aranyérmes csapat újra bajnoki címet ünnepelhetett.

DVKLSZ
DVKLSZ: Az elmúlt években több bajnoki címet is nyerő Nimbusz Team ezúttal a 2. osztályban bizonyult a legjobbnak.
Forrás: DVKLSZ

A DVKLSZ elnöke először a feleségeknek, barátnőknek mondott köszönetet. – Városunkban a labdarúgás szeretete, mindig egyértelmű volt – kezdte értékelését Vasziliu Tamás. – Ugyanakkor az, hogy több mint 1800 tagunknak tudjuk hétről-hétre biztosítani szervezett, nyugodt keretek között a sportolását, ahhoz a mi munkánk kevés lenne. Köszönet illeti a családok női tagjait, a feleségeket, a barátnőket szintén. Ők azok, akik nagyszerűen “tolerálják” szeretteik számára, hogy ezt a csodálatos játékot játszva tegyenek az egészségükért, örömükért, szórakozásukért, néha akár estébe nyúlóan is. Ami pedig külön öröm, hogy a pálya szélén állva egyre nagyobb számban szurkolnak is kedvesüknek, családtagjaiknak a bajnoki mérkőzéseken a hölgyek – mondta.

2025-ben hétről-hétre hat bajnoki osztályban, valamint külön az öregfiúk között is, nagy küzdelem zajlott a minél értékesebb bajnoki helyezésekért. S bár a mérkőzések nem voltak mindig feszültségektől mentesek, a lefújást követően mindig a jó hangulat, a sztorizások, a nevetések jellemezték a hétköznapi estéket.

– Újabb eredményes szezont zártunk! – folytatta az elnök. 

A bajnoki mérkőzéseink három helyszínen zajlottak. Többnyire műfüves, néhány esetben pedig salak borításon. Eredményességünknek éppúgy alappillére a pályafenntartókkal kialakított jó kapcsolat, mint az, hogy évről-évre érezzük Debrecen város vezetésének a támogatását. Mindezzel pedig tudjuk segíteni tagjaink kedvezőbb körülmények között történő sportolását.

Kocsis Sanyi bácsi is hétről hétre bizonyítja a tudását
Forrás: DVKLSZ

DVKLSZ: Ők is pályára léptek

A bajnokságban külön érdekesség, hogy 2025-ben is – és remélhetőleg még hosszú évekig – láthattuk bajnoki mérkőzésen védeni Kocsis Sanyi bácsit. Ő 73 évesen is, a tőle megszokott lelkesedéssel igyekszik kapott góltól megóvni kapuját, a Pedagógus csapatának játékosaként. De ugyanezen sportszervezet színeiben egy női játékos, a DEAC egykori futsal játékosa, Radics Ágnes is pályára lépett, és állt helyt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

Végezetül, a szervezet elnöke kitért arra is, hogy bár a szabadtéri bajnokság véget ért, de tovább zajlik az élet a városi kispályás labdarúgó életben. A kieséses rendszerű Debrecen Kupa küzdelmei még javában folynak. A sorozat hajrájában kifejezetten izgalmas mérkőzéseket tekinthetnek meg a kilátogatók. Október 23-án, délelőtt, az Oláh Gábor úti műfüves pályán, a bajnokság legeredményesebb csapatai számára a szövetség megrendezi a DVKLSZ döntőt, ahol ezúttal már 16 csapat fog résztvenni. Szervezés alatt van az ünnepélyes díjkiosztó gála is, valamint elindult a jelentkezés a hagyományos téli bajnokságra is. Az érdeklődő csapatok, baráti társaságok a [email protected] elektronikus címen vagy az alábbi linkre kattintva nevezhetnek.

DVKLSZ 2025. évi Szabadtéri Kispályás Labdarúgó Bajnokságának dobogósai:

11Teamsport-I. osztály:

  1. Hungarotarg
  2. Spectrum
  3. D-Trend Fashion Kft.-Lufthansa
     

NAGÉV csoport-II. osztály:

  1. Nimbusz Team
  2. Józsafa Kft.
  3. Elektro Generál

 

Tbutoroutlet.hu-III. osztály:

  1. Story Team
  2. Joy4U
  3. Sporik
     

Panel Centrum-IV. osztály:

  1. Game of Rooms Szabadulószoba
  2. Leier Házak
  3. Kolónia FC

 

Hatvan Non-Stop ABC-V. osztály:

  1. Real Team Legends
  2. Turk-Lions
  3. Fulmen Debrecen

 

BeStrong-VI. osztály:

  1. Létai Dream Team
  2. Sas FC
  3. Szeszpanyol

 

Öregfiúk osztály:

  1. DebrecenLabor-Dentofit
  2. El-Szállít
  3. Délibáb

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu