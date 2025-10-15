2 órája
Van, aki nőként és van, aki 73 évesen játszik a nívós rangú debreceni bajnokságban!
Vasziliu Tamás úgy gondolja, ismét sikeres szezonon vannak túl. Noha véget ért a DVKLSZ szabadtéri kispályás labdarúgó bajnoksága, de még pattog tovább a labda.
A napokban véget ért a DVKLSZ által szervezett 2025. évi szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság. Mintegy 1000 mérkőzésen pattogott a labda, április elejétől egészen október közepéig. Mint az a szövetség közleményéből kiderül, az idei bajnokságban 72 sportszervezet vett részt. Több, az előző évben aranyérmes csapat újra bajnoki címet ünnepelhetett.
A DVKLSZ elnöke először a feleségeknek, barátnőknek mondott köszönetet. – Városunkban a labdarúgás szeretete, mindig egyértelmű volt – kezdte értékelését Vasziliu Tamás. – Ugyanakkor az, hogy több mint 1800 tagunknak tudjuk hétről-hétre biztosítani szervezett, nyugodt keretek között a sportolását, ahhoz a mi munkánk kevés lenne. Köszönet illeti a családok női tagjait, a feleségeket, a barátnőket szintén. Ők azok, akik nagyszerűen “tolerálják” szeretteik számára, hogy ezt a csodálatos játékot játszva tegyenek az egészségükért, örömükért, szórakozásukért, néha akár estébe nyúlóan is. Ami pedig külön öröm, hogy a pálya szélén állva egyre nagyobb számban szurkolnak is kedvesüknek, családtagjaiknak a bajnoki mérkőzéseken a hölgyek – mondta.
2025-ben hétről-hétre hat bajnoki osztályban, valamint külön az öregfiúk között is, nagy küzdelem zajlott a minél értékesebb bajnoki helyezésekért. S bár a mérkőzések nem voltak mindig feszültségektől mentesek, a lefújást követően mindig a jó hangulat, a sztorizások, a nevetések jellemezték a hétköznapi estéket.
– Újabb eredményes szezont zártunk! – folytatta az elnök.
A bajnoki mérkőzéseink három helyszínen zajlottak. Többnyire műfüves, néhány esetben pedig salak borításon. Eredményességünknek éppúgy alappillére a pályafenntartókkal kialakított jó kapcsolat, mint az, hogy évről-évre érezzük Debrecen város vezetésének a támogatását. Mindezzel pedig tudjuk segíteni tagjaink kedvezőbb körülmények között történő sportolását.
DVKLSZ: Ők is pályára léptek
A bajnokságban külön érdekesség, hogy 2025-ben is – és remélhetőleg még hosszú évekig – láthattuk bajnoki mérkőzésen védeni Kocsis Sanyi bácsit. Ő 73 évesen is, a tőle megszokott lelkesedéssel igyekszik kapott góltól megóvni kapuját, a Pedagógus csapatának játékosaként. De ugyanezen sportszervezet színeiben egy női játékos, a DEAC egykori futsal játékosa, Radics Ágnes is pályára lépett, és állt helyt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Végezetül, a szervezet elnöke kitért arra is, hogy bár a szabadtéri bajnokság véget ért, de tovább zajlik az élet a városi kispályás labdarúgó életben. A kieséses rendszerű Debrecen Kupa küzdelmei még javában folynak. A sorozat hajrájában kifejezetten izgalmas mérkőzéseket tekinthetnek meg a kilátogatók. Október 23-án, délelőtt, az Oláh Gábor úti műfüves pályán, a bajnokság legeredményesebb csapatai számára a szövetség megrendezi a DVKLSZ döntőt, ahol ezúttal már 16 csapat fog résztvenni. Szervezés alatt van az ünnepélyes díjkiosztó gála is, valamint elindult a jelentkezés a hagyományos téli bajnokságra is. Az érdeklődő csapatok, baráti társaságok a [email protected] elektronikus címen vagy az alábbi linkre kattintva nevezhetnek.
DVKLSZ 2025. évi Szabadtéri Kispályás Labdarúgó Bajnokságának dobogósai:
11Teamsport-I. osztály:
- Hungarotarg
- Spectrum
- D-Trend Fashion Kft.-Lufthansa
NAGÉV csoport-II. osztály:
- Nimbusz Team
- Józsafa Kft.
- Elektro Generál
Tbutoroutlet.hu-III. osztály:
- Story Team
- Joy4U
- Sporik
Panel Centrum-IV. osztály:
- Game of Rooms Szabadulószoba
- Leier Házak
- Kolónia FC
Hatvan Non-Stop ABC-V. osztály:
- Real Team Legends
- Turk-Lions
- Fulmen Debrecen
BeStrong-VI. osztály:
- Létai Dream Team
- Sas FC
- Szeszpanyol
Öregfiúk osztály:
- DebrecenLabor-Dentofit
- El-Szállít
- Délibáb
