Van, aki nőként és van, aki 73 évesen játszik a nívós rangú debreceni bajnokságban!

A napokban véget ért a DVKLSZ által szervezett 2025. évi szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság. Mintegy 1000 mérkőzésen pattogott a labda, április elejétől egészen október közepéig. Mint az a szövetség közleményéből kiderül, az idei bajnokságban 72 sportszervezet vett részt. Több, az előző évben aranyérmes csapat újra bajnoki címet ünnepelhetett.

DVKLSZ: Az elmúlt években több bajnoki címet is nyerő Nimbusz Team ezúttal a 2. osztályban bizonyult a legjobbnak.

Forrás: DVKLSZ

A DVKLSZ elnöke először a feleségeknek, barátnőknek mondott köszönetet. – Városunkban a labdarúgás szeretete, mindig egyértelmű volt – kezdte értékelését Vasziliu Tamás. – Ugyanakkor az, hogy több mint 1800 tagunknak tudjuk hétről-hétre biztosítani szervezett, nyugodt keretek között a sportolását, ahhoz a mi munkánk kevés lenne. Köszönet illeti a családok női tagjait, a feleségeket, a barátnőket szintén. Ők azok, akik nagyszerűen “tolerálják” szeretteik számára, hogy ezt a csodálatos játékot játszva tegyenek az egészségükért, örömükért, szórakozásukért, néha akár estébe nyúlóan is. Ami pedig külön öröm, hogy a pálya szélén állva egyre nagyobb számban szurkolnak is kedvesüknek, családtagjaiknak a bajnoki mérkőzéseken a hölgyek – mondta.

2025-ben hétről-hétre hat bajnoki osztályban, valamint külön az öregfiúk között is, nagy küzdelem zajlott a minél értékesebb bajnoki helyezésekért. S bár a mérkőzések nem voltak mindig feszültségektől mentesek, a lefújást követően mindig a jó hangulat, a sztorizások, a nevetések jellemezték a hétköznapi estéket.

– Újabb eredményes szezont zártunk! – folytatta az elnök.

A bajnoki mérkőzéseink három helyszínen zajlottak. Többnyire műfüves, néhány esetben pedig salak borításon. Eredményességünknek éppúgy alappillére a pályafenntartókkal kialakított jó kapcsolat, mint az, hogy évről-évre érezzük Debrecen város vezetésének a támogatását. Mindezzel pedig tudjuk segíteni tagjaink kedvezőbb körülmények között történő sportolását.

Kocsis Sanyi bácsi is hétről hétre bizonyítja a tudását

Forrás: DVKLSZ

DVKLSZ: Ők is pályára léptek

A bajnokságban külön érdekesség, hogy 2025-ben is – és remélhetőleg még hosszú évekig – láthattuk bajnoki mérkőzésen védeni Kocsis Sanyi bácsit. Ő 73 évesen is, a tőle megszokott lelkesedéssel igyekszik kapott góltól megóvni kapuját, a Pedagógus csapatának játékosaként. De ugyanezen sportszervezet színeiben egy női játékos, a DEAC egykori futsal játékosa, Radics Ágnes is pályára lépett, és állt helyt.

